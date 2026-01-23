เจ้าคุณพระสินีนาถฯ กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ สถานที่ประทับพระพุทธเจ้า

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ สถานที่ประทับสำคัญของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
วันที่ 23 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี มีการโพสต์ว่า เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ สถานที่ประทับสำคัญของพระพุทธเจ้า ณ ยอดเขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์
