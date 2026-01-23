HILIGHT
เจ้าคุณพระสินีนาถฯ กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ สถานที่ประทับพระพุทธเจ้า

 
          เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ สถานที่ประทับสำคัญของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดีย

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะ พระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

          วันที่ 23 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี มีการโพสต์ว่า เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ สถานที่ประทับสำคัญของพระพุทธเจ้า ณ ยอดเขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะ พระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะ พระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

          ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เดินทางไปกราบสักการะพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะ พระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะ พระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนรัก พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี


เจ้าคุณพระสินีนาถฯ กราบสักการะพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ สถานที่ประทับพระพุทธเจ้า อัปเดตล่าสุด 23 มกราคม 2569
