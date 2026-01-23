ย้อนคลิป แม่น้อย ดูดวง ทนายแก้ว ในโหนกระแสเมื่อปี 67 ถามประโยคสั้น ๆ ทำคนฮือฮา

โซเชียลแห่ย้อนคลิป แม่น้อย ดูดวงทนายแก้ว กลางโหนกระแส ปี 2567 หลังประโยคสั้น ๆ ที่เคยขำ กลับถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเป็นข่าวดัง
ภาพจาก โหนกระแส
เรียกว่ากำลังเผชิญประเด็นอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดัง ที่ถูกแฉทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาว อายุ 18-19 ปี ลูกสาวร้านตัดสูท ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
ล่าสุด (23 มกราคม 2569) โลกออนไลน์ย้อนคลิป แม่น้อย แม่ของ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้มีอาชีพเป็นหมอดู ได้ทำนายดวงให้กับ ทนายแก้ว ในรายการโหนกระแส เทปวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โดยบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน แต่เมื่อย้อนกลับมาดูอีกครั้ง หลายคนกลับรู้สึกว่า คำทำนายบางช่วงอาจกำลังเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ในรายการวันนั้น หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เชิญแม่น้อยมาดูดวงให้ทนายแก้วแบบสด ๆ โดยเริ่มจากการสอบถามวันเดือนปีเกิด พร้อมมีการหยอกล้อกันในสตูดิโออย่างเป็นกันเอง หนุ่มถึงกับแซวให้แม่น้อยช่วยดูว่า "ทนายแก้วเป็นคนหลายใจไหม" แม่น้อย เริ่มดูดวงจากวันเกิด พร้อมเขียนกราฟชีวิตและถอดรหัสดวงอย่างละเอียด
ภาพจาก โหนกระแส
ช่วงหนึ่ง แม่น้อย หันไปถามทนายแก้วว่า "คุณมีกิ๊กไหม" ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับร้องเสียงหลงกลางรายการ ขณะที่ทนายแก้วรีบพูดแทรกทันทีว่า "เดี๋ยว เดี๋ยว !" หนุ่ม กรรชัย ไม่ยอมปล่อยง่าย ๆ พร้อมบอกว่า การดูดวงต้องพูดความจริง ถ้าพูดไม่ได้ให้เขียนมา แต่ทนายแก้วกลับตอบแบบติดตลกว่า "ผมเขียนไม่ได้ครับ เอาคำถามอื่นดีกว่า"
แม่น้อย เผยว่าที่ถามแบบนี้ เพราะในดวงมีเรื่องคู่เข้ามา แต่ทนายแก้วขอว่า แม่เปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่าครับ