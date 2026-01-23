ทนายฝ่ายสาว 18 โต้ดราม่า ฝั่งนี้ไม่ได้เริ่มเรียกเงิน เชื่อเจ้าของร้านสูทโกรธหนักเพราะเคยไว้ใจ

ทนายฝ่ายสาววัย 18 ปี ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเรียกเงิน ย้ำพ่อผู้เสียหายโกรธหนัก เพราะเคยไว้ใจทนายดัง ก่อนตัดสินใจลุยแจ้งความ
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 22 มกราคม 2569 นายอรรณพ บุญสว่าง หรือทนายเป้ง ทนายความของเยาวชนที่อ้างว่าถูกทนายดังคุกคามทางเพศ ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงในหลายประเด็นสำคัญ โดยยืนยันว่า ในวันที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายมีอายุเพียง 18 ปี 4 เดือน และไม่ยินยอมต่อการกระทำที่เกิดขึ้น
ทนายเป้งยอมรับว่า มีการพูดคุยเรื่องเงินชดเชยกันจริง แต่ย้ำว่าเรื่องดังกล่าวต้องย้อนถามกลับไปยังทนายแก้วว่า ใครเป็นฝ่ายเรียก หรือใครเป็นฝ่ายเสนอ เนื่องจากการเจรจาเรื่องเงินไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างคู่กรณี แต่มีคนกลางหลายรายเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวกลางในการพูดคุย
ในวันที่ตนเองอยู่ในเหตุการณ์ ได้ยินชัดเจนว่าฝั่งทนายแก้วเป็นฝ่ายเสนอเงินชดเชย พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญว่า พ่อของผู้เสียหายพูดขึ้นมาว่า "ถ้าเรียก 5 ล้าน 10 ล้าน ทนายแก้วก็ไม่มีจะจ่ายหรอก" และย้ำว่าฝั่งครอบครัวผู้เสียหายไม่ได้ต้องการเงินจากทนายแก้ว
เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน
ทนายเป้งตั้งคำถามกลับไปยังทนายแก้วโดยตรงว่า คำพูดลักษณะนี้สามารถเรียกว่าเป็นการเรียกเงิน หรือเข้าข่ายการตบทรัพย์ได้จริงหรือไม่ พร้อมแสดงความเห็นส่วนตัวว่า ถ้อยคำเช่นนั้นยังถือเป็นคำด่าด้วยซ้ำ จนถึงขณะนี้ ยังไม่เห็นบรรยากาศของการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากพ่อของผู้เสียหายยังคงรู้สึกโกรธและผิดหวังอย่างมาก เพราะเคยให้ความไว้วางใจและเคารพทนายแก้วเป็นอย่างสูง ถึงขั้นเคยว่าจ้างให้เป็นทนายความส่วนตัว
ขณะเดียวกัน คดีนี้ได้แจ้งความไว้แล้ว ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเบื้องต้นมองว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ และต้องรอผลการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนเพื่อความชัดเจนต่อไป