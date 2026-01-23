HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทนายฝ่ายสาว 18 โต้ดราม่า ฝั่งนี้ไม่ได้เริ่มเรียกเงิน เชื่อเจ้าของร้านสูทโกรธหนักเพราะเคยไว้ใจ

          ทนายฝ่ายสาววัย 18 ปี ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเรียกเงิน ย้ำพ่อผู้เสียหายโกรธหนัก เพราะเคยไว้ใจทนายดัง ก่อนตัดสินใจลุยแจ้งความ

ทนายเป้ง
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 22 มกราคม 2569 นายอรรณพ บุญสว่าง หรือทนายเป้ง ทนายความของเยาวชนที่อ้างว่าถูกทนายดังคุกคามทางเพศ ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงในหลายประเด็นสำคัญ โดยยืนยันว่า ในวันที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายมีอายุเพียง 18 ปี 4 เดือน และไม่ยินยอมต่อการกระทำที่เกิดขึ้น

          ทนายเป้งยอมรับว่า มีการพูดคุยเรื่องเงินชดเชยกันจริง แต่ย้ำว่าเรื่องดังกล่าวต้องย้อนถามกลับไปยังทนายแก้วว่า ใครเป็นฝ่ายเรียก หรือใครเป็นฝ่ายเสนอ เนื่องจากการเจรจาเรื่องเงินไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างคู่กรณี แต่มีคนกลางหลายรายเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวกลางในการพูดคุย

          ในวันที่ตนเองอยู่ในเหตุการณ์ ได้ยินชัดเจนว่าฝั่งทนายแก้วเป็นฝ่ายเสนอเงินชดเชย พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญว่า พ่อของผู้เสียหายพูดขึ้นมาว่า "ถ้าเรียก 5 ล้าน 10 ล้าน ทนายแก้วก็ไม่มีจะจ่ายหรอก" และย้ำว่าฝั่งครอบครัวผู้เสียหายไม่ได้ต้องการเงินจากทนายแก้ว

ทนายแก้ว
เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          ทนายเป้งตั้งคำถามกลับไปยังทนายแก้วโดยตรงว่า คำพูดลักษณะนี้สามารถเรียกว่าเป็นการเรียกเงิน หรือเข้าข่ายการตบทรัพย์ได้จริงหรือไม่ พร้อมแสดงความเห็นส่วนตัวว่า ถ้อยคำเช่นนั้นยังถือเป็นคำด่าด้วยซ้ำ จนถึงขณะนี้ ยังไม่เห็นบรรยากาศของการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากพ่อของผู้เสียหายยังคงรู้สึกโกรธและผิดหวังอย่างมาก เพราะเคยให้ความไว้วางใจและเคารพทนายแก้วเป็นอย่างสูง ถึงขั้นเคยว่าจ้างให้เป็นทนายความส่วนตัว

          ขณะเดียวกัน คดีนี้ได้แจ้งความไว้แล้ว ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเบื้องต้นมองว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ และต้องรอผลการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนเพื่อความชัดเจนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทนายฝ่ายสาว 18 โต้ดราม่า ฝั่งนี้ไม่ได้เริ่มเรียกเงิน เชื่อเจ้าของร้านสูทโกรธหนักเพราะเคยไว้ใจ อัปเดตล่าสุด 23 มกราคม 2569 เวลา 12:36:12 1,778 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย