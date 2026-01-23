ไขปริศนาชาจีนรสผลไม้รวม จิ้มหลอดตรงไหนก็ได้รสตามที่บอก เบื้องหลังคืออะไร

ไขปริศนาเครื่องดื่มชาจีนรสผลไม้รวม จิ้มหลอดตรงไหนรสชาติก็จะต่างกันตามจุดที่จิ้ม เรื่องนี้จริงไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
เดี๋ยวนี้สินค้าต่าง ๆ ในจีนต่างเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเล็ก ๆ น้อย ๆ และล่าสุดเป็นอาหารกับเครื่องดื่ม
วันที่ 23 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ถึงประเด็นเครื่องดื่มจีนยี่ห้อหนึ่ง เป็นชาผลไม้ที่บอกว่า รสชาติหรือกลิ่นที่จะได้มันจะต่างกันเพียงแค่เจาะรู จึงเกิดข้อสงสัยว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่ แค่เจาะรูดื่มคนละตำแหน่ง ก็สามารถทำให้รสชาติเปลี่ยนได้เชียวหรือ ? ดังนี้
ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่านี่คือน้ำชาผลไม้รวม ที่มีส่วนผสมหลากหลายในแก้วเดียว ซึ่งบนฉลากมันก็เขียนบอกว่าในแต่ละแก้วมันมีผสมอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นในภาพ เป็นชาผลไม้รสองุ่นขาวทับทิม ที่มีส่วนประกอบของ น้ำทับทิม น้ำองุ่นขาว น้ำแอ๊ปเปิ้ลและชาอู่หลง
ดังนั้นที่เห็นทั้งหมดมันก็อยู่ในแก้วเดียวกันนั่นแหละ หนักกว่านั้นเป็นกระแสปั่นขึ้นมา ประมาณว่าเจาะฝาตรงไหนก็จะมีกลิ่นตามภาพ ซึ่งมันก็แน่นอนมันก็เป็นรสชาติที่อยู่ในแก้วนั้นนั่นเองนั่นแหละ ไม่มีการติดกลิ่นตรงฝาหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามีการเปิดพิสูจน์มาแล้ว ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลย นอกจากฝาฟอยล์ธรรมดาแค่นั้น
สรุปโดยย่อเลยแล้วกันนะ กลิ่นหรือรสที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันตามการเจาะฝาเนี่ย มันคือส่วนผสมที่อยู่ในแก้วอยู่แล้วและมันทำให้เรามโนว่าเรารู้สึกจริง ทั้ง ๆ ที่มันถูกผสมอยู่ในชาดังกล่าวแล้ว ดังนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นจิตปรุงแต่งล้วนล้วน
หวังว่าคงหายข้องใจแล้วนะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
เดี๋ยวนี้สินค้าต่าง ๆ ในจีนต่างเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเล็ก ๆ น้อย ๆ และล่าสุดเป็นอาหารกับเครื่องดื่ม
วันที่ 23 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ถึงประเด็นเครื่องดื่มจีนยี่ห้อหนึ่ง เป็นชาผลไม้ที่บอกว่า รสชาติหรือกลิ่นที่จะได้มันจะต่างกันเพียงแค่เจาะรู จึงเกิดข้อสงสัยว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่ แค่เจาะรูดื่มคนละตำแหน่ง ก็สามารถทำให้รสชาติเปลี่ยนได้เชียวหรือ ? ดังนี้
ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่านี่คือน้ำชาผลไม้รวม ที่มีส่วนผสมหลากหลายในแก้วเดียว ซึ่งบนฉลากมันก็เขียนบอกว่าในแต่ละแก้วมันมีผสมอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นในภาพ เป็นชาผลไม้รสองุ่นขาวทับทิม ที่มีส่วนประกอบของ น้ำทับทิม น้ำองุ่นขาว น้ำแอ๊ปเปิ้ลและชาอู่หลง
ดังนั้นที่เห็นทั้งหมดมันก็อยู่ในแก้วเดียวกันนั่นแหละ หนักกว่านั้นเป็นกระแสปั่นขึ้นมา ประมาณว่าเจาะฝาตรงไหนก็จะมีกลิ่นตามภาพ ซึ่งมันก็แน่นอนมันก็เป็นรสชาติที่อยู่ในแก้วนั้นนั่นเองนั่นแหละ ไม่มีการติดกลิ่นตรงฝาหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามีการเปิดพิสูจน์มาแล้ว ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลย นอกจากฝาฟอยล์ธรรมดาแค่นั้น
สรุปโดยย่อเลยแล้วกันนะ กลิ่นหรือรสที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันตามการเจาะฝาเนี่ย มันคือส่วนผสมที่อยู่ในแก้วอยู่แล้วและมันทำให้เรามโนว่าเรารู้สึกจริง ทั้ง ๆ ที่มันถูกผสมอยู่ในชาดังกล่าวแล้ว ดังนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นจิตปรุงแต่งล้วนล้วน
หวังว่าคงหายข้องใจแล้วนะ