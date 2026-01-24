HILIGHT
ขึ้นลิฟต์ตัวหนึ่ง เจอป้ายแปะเอาไว้ ถึงขั้นต้องอ่านใหม่ เข้าใจถูกกันไหมทุกคน

ป้ายในลิฟต์
ภาพจาก TikTok @lifegoodyz

          เวลาที่ขึ้นลิฟต์ในอาคารต่าง ๆ มักจะมีข้อจำกัดจำนวนคนในแง่น้ำหนัก ถ้าหากเกินกำหนดก็จะมีเสียงเตือนให้คนออก เพื่อความปลอดภัยในการใช้ กลัวลิฟต์รับน้ำหนักเกินไม่ไหว

          วันที่ 24 มกราคม 2569 TikTok @lifegoodyz ถ่ายรูปจากลิฟต์ตัวหนึ่งที่มีป้ายแปะว่า "เข้าใช้ลิฟต์ไม่เกิน 7 คน จะทำให้เกิดลิฟต์ค้าง" แวบแรกอ่านแล้วเข้าใจว่า ห้ามใช้ลิฟต์เกิน 7 คน เดี๋ยวลิฟต์ค้าง

ป้ายในลิฟต์
ภาพจาก TikTok @lifegoodyz

          แต่เมื่ออ่านดูอีกที ที่แท้ป้ายนี้แปะรูปประโยคผิดจนกลายเป็นไวรัล ความหมายเปลี่ยนทันทีว่า ถ้าขึ้นลิฟต์ต่ำกว่า 7 คนจะทำให้เกิดลิฟต์ค้าง

          ส่วนข้อความที่ควรจะเป็นคือ "เข้าใช้ลิฟต์ไม่เกิน 7 คน มิเช่นนั้นจะเกิดลิฟต์ค้าง"


