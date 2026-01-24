พ่อเด็กโพสต์หลังทนายแก้วแถลง ทำไมถึงไม่แจ้งความทั้งที่เรื่องผ่านมานาน

พ่อเด็กโพสต์หลังทนายแก้วแถลง ทำไมถึงไม่แจ้งความทั้งที่เรื่องผ่านมานานแล้ว เพราะทราบเรื่องวันที่ 25 ธันวาคม เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
วันที่ 24 มกราคม 2569 พ่อของเด็กคู่กรณีทนายแก้ว มนต์ชัย มีการโพสต์อัปเดตหลังจากที่ทนายแก้วแถลง พร้อมกับชี้แจงว่า ทำไมไม่แจ้งความเลยทั้งที่เรื่องผ่านมานานแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
เอาแบบนี้สั้น ๆ นะครับ
1. ลูกสาวผมถูกกระทำอนาจารจริง ๆ เหตุเกิด 12 กันยายน ผมทราบเรื่อง 25 ธันวาคม
2. ผมไม่ได้ไปรับเงิน ค่าเสียหายใด ๆ แม้แต่บาทเดียว
3. มีการแถลงข่าวจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวานนี้
4. เรื่องราว คดีความใด ๆ ยังไม่มีการตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่ ผมและลูกสาว ครอบครัว ถูกนำเรื่องราวในอดีตมาขุดคุ้ยบิดเบือน ข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นหน้าฟีด หลาย ๆ เพจ ยอดวิว ยอดแชร์ เยอะแยะไปหมด
5. ข้อนี้ สำคัญมาก ๆ ผมและลูกสาวกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว ผมคือนักตบทรัพย์ ส่วนลูกสาวผมจากผู้เสียหายผู้ถูกกระทำกลายเป็นเด็กที่วางแผนเรื่องนี้ ... เอาจริง ๆ นะครับ ผมงงและเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นมาก ๆ ยิ่งผมปกป้องลูกมากเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บเท่านั้น
บางคนและหลาย ๆ คนทำเหมือนกับผมไปฆ่าใครตายมารึเปล่า หรือไปทำร้ายลูก หลานของเค้ามา ผมกำลังหาทางออกไปต่อ แต่ดูเหมือนน่าจะยากเหลือเกิน มันอาจจะเกินกว่า มนุษย์พ่อคนนึงจะเดินต่อไหวแล้ว