พ่อเด็กโพสต์หลังทนายแก้วแถลง ทำไมถึงไม่แจ้งความทั้งที่เรื่องผ่านมานาน

          พ่อเด็กโพสต์หลังทนายแก้วแถลง ทำไมถึงไม่แจ้งความทั้งที่เรื่องผ่านมานานแล้ว เพราะทราบเรื่องวันที่ 25 ธันวาคม เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

นายแก้ว มนต์ชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          วันที่ 24 มกราคม 2569 พ่อของเด็กคู่กรณีทนายแก้ว มนต์ชัย มีการโพสต์อัปเดตหลังจากที่ทนายแก้วแถลง พร้อมกับชี้แจงว่า ทำไมไม่แจ้งความเลยทั้งที่เรื่องผ่านมานานแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

พ่อเด็กคู่กรณี ทนายแก้ว มนต์ชัย

          เอาแบบนี้สั้น ๆ นะครับ

          1. ลูกสาวผมถูกกระทำอนาจารจริง ๆ เหตุเกิด 12 กันยายน ผมทราบเรื่อง 25 ธันวาคม
 
          2. ผมไม่ได้ไปรับเงิน ค่าเสียหายใด ๆ แม้แต่บาทเดียว

          3. มีการแถลงข่าวจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวานนี้

          4. เรื่องราว คดีความใด ๆ ยังไม่มีการตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่ ผมและลูกสาว ครอบครัว ถูกนำเรื่องราวในอดีตมาขุดคุ้ยบิดเบือน ข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นหน้าฟีด หลาย ๆ เพจ ยอดวิว ยอดแชร์ เยอะแยะไปหมด 

          5. ข้อนี้ สำคัญมาก ๆ ผมและลูกสาวกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว ผมคือนักตบทรัพย์ ส่วนลูกสาวผมจากผู้เสียหายผู้ถูกกระทำกลายเป็นเด็กที่วางแผนเรื่องนี้ ... เอาจริง ๆ นะครับ ผมงงและเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นมาก ๆ ยิ่งผมปกป้องลูกมากเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บเท่านั้น

พ่อเด็กคู่กรณี ทนายแก้ว มนต์ชัย

          บางคนและหลาย ๆ คนทำเหมือนกับผมไปฆ่าใครตายมารึเปล่า หรือไปทำร้ายลูก หลานของเค้ามา ผมกำลังหาทางออกไปต่อ แต่ดูเหมือนน่าจะยากเหลือเกิน มันอาจจะเกินกว่า มนุษย์พ่อคนนึงจะเดินต่อไหวแล้ว 


โพสต์เมื่อ 24 มกราคม 2569 เวลา 11:36:37
