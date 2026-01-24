HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดยอดเซอร์วิสชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ตช่วงปลายปี ไฮซีซั่นยอดอื้อ คนเฮลั่นหายเหนื่อย

          เปิดยอดเซอร์วิสชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ตช่วงปลายปี เดือนเดียวได้เงินเป็นแสน หลังเป็นช่วงท่องเที่ยวไฮซีซั่น ตัวเลขทำให้หายเหนื่อย เฮลั่น

เปิดยอดเซอร์วิส ชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JW Marriott Phuket Resort & Spa

          ในช่วงปลายปีของทุกปี เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มีโอกาสหยุดยาว และไทยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คนกลุ่มนี้มักมาเที่ยวเสมอ ทำให้พนักงานที่พักต่าง ๆ มักจะงานชุกที่สุดในช่วงนี้

เปิดยอดเซอร์วิส ชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JW Marriott Phuket Resort & Spa

          วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เซอร์วิสชาร์จโรงแรมโซนใต้ มีการเปิดเผยยอดเงินจากเซอร์วิสชาร์จของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  & แมริออท เวเคชั่น คลับ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 - 18 มกราคม 2569 พบว่า แต่ละคนจะได้ยอดเงินคนละ 111,889.45 บาท เป็นเงินพิเศษในเดือนนี้

เปิดยอดเซอร์วิส ชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซอร์วิสชาร์จโรงแรมโซนใต้

          ทันทีที่ยอดเงินถูกประกาศ พนักงานก็เฮกันลั่น ความเหนื่อยที่ทำงานหนักมาตลอด 1 เดือน หายเป็นปลิดทิ้ง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดยอดเซอร์วิสชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ตช่วงปลายปี ไฮซีซั่นยอดอื้อ คนเฮลั่นหายเหนื่อย อัปเดตล่าสุด 24 มกราคม 2569 เวลา 14:47:27
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย