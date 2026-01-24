เปิดยอดเซอร์วิสชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ตช่วงปลายปี ไฮซีซั่นยอดอื้อ คนเฮลั่นหายเหนื่อย

เปิดยอดเซอร์วิสชาร์จ โรงแรมดังภูเก็ตช่วงปลายปี เดือนเดียวได้เงินเป็นแสน หลังเป็นช่วงท่องเที่ยวไฮซีซั่น ตัวเลขทำให้หายเหนื่อย เฮลั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JW Marriott Phuket Resort & Spa
ในช่วงปลายปีของทุกปี เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มีโอกาสหยุดยาว และไทยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คนกลุ่มนี้มักมาเที่ยวเสมอ ทำให้พนักงานที่พักต่าง ๆ มักจะงานชุกที่สุดในช่วงนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JW Marriott Phuket Resort & Spa
วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เซอร์วิสชาร์จโรงแรมโซนใต้ มีการเปิดเผยยอดเงินจากเซอร์วิสชาร์จของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต & แมริออท เวเคชั่น คลับ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 - 18 มกราคม 2569 พบว่า แต่ละคนจะได้ยอดเงินคนละ 111,889.45 บาท เป็นเงินพิเศษในเดือนนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซอร์วิสชาร์จโรงแรมโซนใต้
ทันทีที่ยอดเงินถูกประกาศ พนักงานก็เฮกันลั่น ความเหนื่อยที่ทำงานหนักมาตลอด 1 เดือน หายเป็นปลิดทิ้ง