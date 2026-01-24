สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอดปกติไม่มีปัญหา แต่ทำโซเชียลแตก ไวรัล 24 ล้านวิว !

สาวกราเวียร์ญี่ปุ่น เผยภาพ X-Ray ปอดปกติไม่มีปัญหา แต่ทำโซเชียลแตกตื่น วันเดียวกลายเป็นไวรัลร้อน คนดูมากกว่า 24 ล้านวิว
ภาพจาก X @CocoroToyoshima
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โคโคโระ โทโยชิมะ (Cocoro Toyoshima) นักแสดงและนางแบบสาวกราเวียร์ของญี่ปุ่น ได้สร้างความตกตะลึงฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังจากเธอโพสต์ภาพถ่ายเอกซเรย์ "ปอด" ของเธอ โดยบอกว่า ปอดของเธอปกติดีไม่มีปัญหา แต่ทำให้โซเชียลแตกตื่นและกลายเป็นไวรัลร้อนแรงชั่วข้ามคืน ทำเอาแต่ละคนหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน
ในภาพถ่ายดังกล่าว นางแบบสาวโคโคโระ ได้บันทึกภาพถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจทางการแพทย์ โดยเผยให้เห็นผลการตรวจเอกซเรย์บริเวณช่วงบน ซึ่งผลการตรวจออกมาว่า ปอดของเธอมีสุขภาพดี โดยเธอเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "ปอดสะอาด"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ 1 วันก็มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 24.6 ล้านวิว พร้อมทั้งเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแพ้เสียงในหัวมากมาย
"ปอดเธอดูแข็งแรงมาก"
"เป็นภาพ X-Ray ที่เซ็กซี่มาก"
"กล้ามเนื้อหน้าอกที่น่าทึ่ง"
"ดีใจที่คุณสุขภาพคุณแข็งแรง แต่รูปนี้ดูน่าตื่นเต้นจัง"
"ปอดเธอแข็งแรง แต่หัวใจผมสั่นมาก"
"เหมือนจะเป็นปอดบวม..."
"ตอนแรกที่เห็นรูป ผมตกใจและสงสัยว่าคุณสบายดีเปล่า แต่ก็โล่งใจที่เห็นว่าคุณดูดี (สุขภาพแข็งแรง)"
"ฉันเคยทำงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าอกขนาดนี้ ใหญ่มาก !"
