สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอดปกติไม่มีปัญหา แต่ทำโซเชียลแตก ไวรัล 24 ล้านวิว !

          สาวกราเวียร์ญี่ปุ่น เผยภาพ X-Ray ปอดปกติไม่มีปัญหา แต่ทำโซเชียลแตกตื่น วันเดียวกลายเป็นไวรัลร้อน คนดูมากกว่า 24 ล้านวิว  

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โคโคโระ โทโยชิมะ (Cocoro Toyoshima) นักแสดงและนางแบบสาวกราเวียร์ของญี่ปุ่น ได้สร้างความตกตะลึงฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังจากเธอโพสต์ภาพถ่ายเอกซเรย์ "ปอด" ของเธอ โดยบอกว่า ปอดของเธอปกติดีไม่มีปัญหา แต่ทำให้โซเชียลแตกตื่นและกลายเป็นไวรัลร้อนแรงชั่วข้ามคืน ทำเอาแต่ละคนหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima
   
          ในภาพถ่ายดังกล่าว นางแบบสาวโคโคโระ ได้บันทึกภาพถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจทางการแพทย์ โดยเผยให้เห็นผลการตรวจเอกซเรย์บริเวณช่วงบน ซึ่งผลการตรวจออกมาว่า ปอดของเธอมีสุขภาพดี โดยเธอเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "ปอดสะอาด" 

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ 1 วันก็มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 24.6 ล้านวิว พร้อมทั้งเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแพ้เสียงในหัวมากมาย 

          "ปอดเธอดูแข็งแรงมาก" 
          "เป็นภาพ X-Ray ที่เซ็กซี่มาก" 
          "กล้ามเนื้อหน้าอกที่น่าทึ่ง" 
          "ดีใจที่คุณสุขภาพคุณแข็งแรง แต่รูปนี้ดูน่าตื่นเต้นจัง" 
          "ปอดเธอแข็งแรง แต่หัวใจผมสั่นมาก" 
          "เหมือนจะเป็นปอดบวม..." 
          "ตอนแรกที่เห็นรูป ผมตกใจและสงสัยว่าคุณสบายดีเปล่า แต่ก็โล่งใจที่เห็นว่าคุณดูดี (สุขภาพแข็งแรง)"
          "ฉันเคยทำงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าอกขนาดนี้ ใหญ่มาก !"

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima

สาวกราเวียร์เผยภาพ X-Ray ปอด
ภาพจาก X @CocoroToyoshima


โพสต์เมื่อ 24 มกราคม 2569 เวลา 16:09:35
