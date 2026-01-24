แชตหลุดประกันสังคม เขียนโดยบอร์ดฝ่ายนายจ้าง คนอ่านแล้วงง บรรทัดสุดท้ายคืออะไร

เปิดแชตหลุดประกันสังคม เขียนโดยบอร์ดฝ่ายนายจ้าง คนอ่านแล้วงง บรรทัดสุดท้ายเกี่ยวอะไรด้วย หาความเชื่อมโยงให้หน่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว มีการเปิดแชตหลุดที่ระบุว่า เขียนโดย ท. บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง มีข้อความในแชตดังนี้
- เอาประกันสังคมไปหาเสียงกันมันระเบิด มันจะดีไม่ดี คนที่พูดอย่างสรยุทะ สังคมของพรรคการเมืองส้มเน่า และคนอื่น ๆ ที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยสถาบันมาหลายชั่วโคตร ไปศึกษาเรียนรู้ให้มาก ๆ
- ปี 2567 กำไร 7 หมื่นกว่าล้านบาท
- ปี 2568 กำไร 8 หมื่นกว่าล้านบาท
- ราชการออกเงิน 2.75% นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% ทุกคนทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
- ให้ไปถามเด็ก ๆ คนเฒ่า คนแก่ ประกันสังคมทำกำไรดีหรือไม่ดี คนที่ไม่เคารพสถาบันต้องมีอันเป็นไปทุกคน
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตที่เห็นต่างอึ้งกับบรรทัดสุดท้ายว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
