แชตหลุดประกันสังคม เขียนโดยบอร์ดฝ่ายนายจ้าง คนอ่านแล้วงง บรรทัดสุดท้ายคืออะไร

          เปิดแชตหลุดประกันสังคม เขียนโดยบอร์ดฝ่ายนายจ้าง คนอ่านแล้วงง บรรทัดสุดท้ายเกี่ยวอะไรด้วย หาความเชื่อมโยงให้หน่อย

แชตหลุดประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว มีการเปิดแชตหลุดที่ระบุว่า เขียนโดย ท. บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง มีข้อความในแชตดังนี้

          - เอาประกันสังคมไปหาเสียงกันมันระเบิด มันจะดีไม่ดี คนที่พูดอย่างสรยุทะ สังคมของพรรคการเมืองส้มเน่า และคนอื่น ๆ ที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยสถาบันมาหลายชั่วโคตร ไปศึกษาเรียนรู้ให้มาก ๆ

          - ปี 2567 กำไร 7 หมื่นกว่าล้านบาท

          - ปี 2568 กำไร 8 หมื่นกว่าล้านบาท

          - ราชการออกเงิน 2.75% นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% ทุกคนทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

          - ให้ไปถามเด็ก ๆ คนเฒ่า คนแก่ ประกันสังคมทำกำไรดีหรือไม่ดี คนที่ไม่เคารพสถาบันต้องมีอันเป็นไปทุกคน

          ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตที่เห็นต่างอึ้งกับบรรทัดสุดท้ายว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้

แชตหลุดประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


