เข็ม กฤตธีรา โพสต์เดือดปม ทนายแก้ว ลั่นจะไม่พูดถึงนิสัยในอดีต ชี้ตรรกะสังคมบิดเบี้ยว

เข็ม กฤตธีรา โพสต์เดือดปม ทนายแก้ว มนต์ชัย หลังมีประเด็นเรื่องเด็ก 18 ลั่นจะไม่พูดถึงนิสัยในอดีต ชี้ตรรกะสังคมบิดเบี้ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Khem Krithera
จากกรณีอื้อฉาวของ ทนายแก้ว มนต์ชัย กับเด็กวัย 18 ปี ที่ได้กลายเป็นประเด็นทางสังคมในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นหลากหลายต่างแง่มุม
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 เข็ม กฤตธีรา หรือ เข็ม ตีสิบ อดีตพิธีกรชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Khem Krithera เขียนข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยวิพากษ์วิจารณ์ถึงตรรกะสังคมที่บิดเบี้ยว เข้าข้างผู้ที่กระทำ เอาความสวยของผู้หญิงมาลดทอนความผิดของผู้ชาย ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ และผลักภาระความรับผิดชอบไปให้เหยื่อ พร้อมทั้งเข้าใจผู้เป็นพ่อเรื่องเรียกเงิน ว่าอาจเป็นเพราะโมโหสุดขีด อยากแก้แค้นให้สาสม ไม่ใช่เพราะอยากได้เงิน
ทั้งนี้ เข็ม ยังได้ย้ำว่า "กรณีทนายแก้ว เธอไม่พูดถึงนิสัยในอดีต "เพราะถ้าพูดถึงเรื่องในอดีตมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
สำหรับข้อความทั้งหมด เข็ม ระบุว่า "กรณี #ทนายแก้ว กับเด็ก #อายุ18 วันนี้ได้ดู รายการข่าว ได้ยินการพยายามช่วยให้เบาลงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม กรณีทนายแก้ว เราจะไม่พูดถึงนิสัยในอดีต แต่ความมีชื่อเสียงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าทำให้น้องผู้หญิงไม่อาจปฏิเสธได้แต่เมื่อถึงจุดนึง ด้วยความปฏิเสธไม่เป็นก็ปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่โอเคทีหลังควรให้เกียรติ ผู้หญิงมากกว่านี้ เจอคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ว่า… เช่นเข้าใจทนายแก้วแล้วล่ะว่าทำไมถึงมีสิทธิ์ไปคุกคามน้องเขา น้องอ่อยแหละ บลา ๆ
กรณีนี้สะท้อน ตรรกะที่บิดเบี้ยวของสังคมบางส่วน ที่เอาความสวย หรือความเซ็กซี่ของผู้หญิงมาใช้เป็นเหตุผลลดทอนความผิดของผู้ชาย ทั้งที่ความจริงแล้ว "ความยินยอม" ไม่ได้หมดอายุเพราะรูปลักษณ์ และสามารถ "ถอน" ได้ตลอดเวลา ต่อให้เคยยินยอมมาก่อน แต่ เมื่อผู้หญิงบอกว่าไม่โอเค=ต้องหยุดทันที นี่คือหลักพื้นฐานของการเคารพสิทธิในร่างกายมนุษย์
การที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์เข้าข้างว่า "เข้าใจได้" ไม่ใช่ความเข้าใจ แต่คือการ ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ และผลักภาระความรับผิดชอบไปให้เหยื่อ ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องเสน่ห์หรืออายุ แต่คือเรื่อง เส้นเขตแดน ความยินยอม และศักดิ์ศรีความเป็นคน ซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ล้ำเส้น ไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม
ส่วนเรื่องเงินที่พ่อเรียก เข้าใจเลยนะว่า ความโมโหสุดขีดมันเป็นยังไงเชื่อว่าพิธีกรชายก็จะเข้าใจถ้าสมมุติว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกตัวเอง แล้วเพื่อนมาวอแว หรือพ่อคนอื่น ๆ ในสังคม ก็จะเข้าใจ ไม่ใช่อยากได้เงินหรอก อยากแก้แค้นให้สาสม อยากเห็นทนายแก้วเดือดร้อนนั่นคือความรู้สึกของพ่อค่ะ
เข้าใจพ่อนะ เชื่อว่าพ่อต้องโกรธน้องด้วยแน่ ๆ ไม่ว่าเด็กสมัยนี้จะเป็นยังไง ตามที่ตัดสินน้องไป ต้องยอมรับกันให้ได้นะคะว่าน้องแค่ 18 เอง ส่วนเรื่องอื่น ๆ รอฟังพ่อมาพูดดีที่สุด
ยังยืนยันว่าไม่พูดถึงเรื่องในอดีตนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องในอดีตมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง #เข็มเจาะข่าว #ทัวร์อย่าหยาบไม่ชอบ"
