หญิงคู่กรณีทนายแก้ว สยบข่าวลือ มีเรื่องไหนที่จริงบ้าง เท็จบ้าง หลังข่าวว่อนโซเชียล

          หญิงคู่กรณีทนายแก้ว แจงข้อเท็จจริงถึงข่าวลือต่าง ๆ ว่อนโซเชียล มีเรื่องไหนจริงบ้าง อันไหนเท็จ

หญิงคู่กรณีทนายแก้ว สยบข่าวลือ

          วันที่ 25 มกราคม 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า หญิงวัย 18 ปี คู่กรณีทนายแก้ว มนต์ชัย ออกมาชี้แจงกับข่าวลือต่าง ๆ ที่ว่อนโลกโซเชียล มีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          - ไม่เคยทำ OnlyFans

          - ไม่เคยหลอกเอาเงินผู้ชายคนไหน

          - ศัลยกรรมหน้าจริง แต่เงินที่ใช้มาจากเงินแม่

          - กระเป๋าแบรนด์เนมมีแค่ MCM ใบเดียว ที่เหลือยืมของแม่ รวมถึงนาฬิกาด้วย

หญิงคู่กรณีทนายแก้ว สยบข่าวลือ

          - เรื่องพ่อแม่มีการหย่าร้างกันจริง และพ่อแต่งงานใหม่ ไม่มีปัญหากัน

          - เรื่องร้านสูทมาช่วยพ่อด้วยความสมัครใจ อยากเรียนรู้งานควบคู่กับการเรียนมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2569 เวลา 09:51:37
