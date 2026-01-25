หญิงคู่กรณีทนายแก้ว สยบข่าวลือ มีเรื่องไหนที่จริงบ้าง เท็จบ้าง หลังข่าวว่อนโซเชียล

หญิงคู่กรณีทนายแก้ว แจงข้อเท็จจริงถึงข่าวลือต่าง ๆ ว่อนโซเชียล มีเรื่องไหนจริงบ้าง อันไหนเท็จ
วันที่ 25 มกราคม 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า หญิงวัย 18 ปี คู่กรณีทนายแก้ว มนต์ชัย ออกมาชี้แจงกับข่าวลือต่าง ๆ ที่ว่อนโลกโซเชียล มีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ไม่เคยทำ OnlyFans
- ไม่เคยหลอกเอาเงินผู้ชายคนไหน
- ศัลยกรรมหน้าจริง แต่เงินที่ใช้มาจากเงินแม่
- กระเป๋าแบรนด์เนมมีแค่ MCM ใบเดียว ที่เหลือยืมของแม่ รวมถึงนาฬิกาด้วย
- เรื่องพ่อแม่มีการหย่าร้างกันจริง และพ่อแต่งงานใหม่ ไม่มีปัญหากัน
- เรื่องร้านสูทมาช่วยพ่อด้วยความสมัครใจ อยากเรียนรู้งานควบคู่กับการเรียนมหาวิทยาลัย
