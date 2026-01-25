สาวญี่ปุ่นรีวิวประสบการณ์ไปอินเดีย กลายเป็นดราม่าข้ามประเทศ คนเดือดระดับสุด

ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น แชร์ประสบการณ์ไปอินเดีย กลายเป็นดราม่าสนั่นข้ามประเทศ คนไม่พอใจวิจารณ์เดือด ดราม่าตั้งแต่เริ่มขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก YouTube いけちゃん / ikechan
วันที่ 24 มกราคม 2569 เว็บไซต์ MS News เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มียูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง จุดประกายให้เกิดกระแสต่อต้านร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเธอเผยคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์เดินทางนั่งเครื่องบินไปประเทศอินเดีย และได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวหลาย ๆ เรื่อง จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือด
ยูทูบเบอร์สาววัย 28 ปี เจ้าของช่อง いけちゃん / ikechan มีผู้ติดตามประมาณ 790,000 คน เธอมักโพสต์แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปท่องเที่ยว โดยตั้งชื่อคลิปดึงดูดความสนใจ จนทำให้ได้รับความนิยม กระทั่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกการเดินทางไปอินเดีย แต่ดราม่าก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ชื่อคลิป โดยเธอตั้งชื่อว่า "การเดินทางไปอินเดียครั้งแรกของฉัน โดยใช้บริการสายการบินแอร์อินเดียที่เลื่องลือ ฉันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบอินเดียตั้งแต่ก้าวขึ้นเครื่องบิน !"
ในคลิปวิดีโอ ยูทูบเบอร์สาวรายนี้ได้พูดถึงอุบัติเหตุข่าวใหญ่ เครื่องบินแอร์อินเดีย (Air India) ตกเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 241 ราย พร้อมถามผู้ชมว่า "การใช้บริการสายการบินนี้จะปลอดภัยไหม ?" ทั้งนี้ เธอยังพูดประเทศอินเดียในหลายแง่มุมที่ทำให้เธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ รวมถึงเรื่องคุณภาพอากาศ และความเสี่ยงจากอาหารเป็นพิษ
ก่อนขึ้นเครื่อง เธอได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านวีซ่าที่ค่อนข้างผ่อนปรนของอินเดีย เธอเผยว่า ในตอนแรกเธอกังวลว่าเรื่องที่จะเดินทางไปถึงที่นั่นหลังอายุวีซ่าหมดเพียง 1 วัน แต่เธอกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สนามบินรับรองกับเธอว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหา
ต่อมา ในระหว่างเที่ยวบิน เธอสังเกตเห็นว่า ผู้โดยสารมักพูดคุยและเดินไปมาในห้องโดยสารบ่อยครั้ง เธอกล่าวว่า เที่ยวบินนี้ดูเหมือนจะมีผู้โดยสารชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราส่วนชาวอินเดียต่อผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 9 ต่อ 1 คน เธอยังบอกว่า เธอตัดสินใจไม่นำกล้องราคา 1 ล้านเยน (ราว 200,000 บาท) ไปด้วยในการเดินทางครั้งนี้ เพราะกังวลว่าจะถูกขโมย
"ได้ยินมาว่าโจรอาจตัดสายคล้องกล้องด้วยของมีคม และแม้แต่สายคล้องที่เสริมความแข็งแรงแล้วก็ยังอาจถูกขโมยได้" ยูทูบเบอร์สาว กล่าว
เมื่อเดินทางถึงนิวเดลี เธอได้พูดเกี่ยวกับคุณภาพอากาศทันที โดยบรรยายว่า หมอกควันมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีกลิ่นฉุน คล้ายกับควันไอเสียจากรถยนต์ เธอกล่าวว่า "สภาพอากาศทำให้ยากอาบน้ำทันที เพราะกังวลว่าผมและผิวจะรู้สึกสกปรก" และยังกังวลเรื่องการกินอาหาร ท่ามกลางมลพิษอย่างหนัก
ขณะเตรียมเดินทางผ่าน Uber เธอเล่าว่า เคยได้ยินมาว่าผู้หญิงที่แต่งตัวเปิดเผยอาจถูกผู้ชายลวนลาม จึงได้เตรียมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายไว้ป้องกัน ระหว่างการเดินทางไปโรงแรมและกินอาหารมื้อแรกในอินเดีย เธอเห็นหลายสิ่งที่ทำให้ตกตะลึง ตั้งแต่เรื่องคนเดินข้ามถนนนอกทางข้าม ความสะอาดของถนน ไปจนถึงร้านอาหาร เมื่อไปถึงโรงแรมคิดว่าน้ำจะเป็นสีน้ำตาลขุ่น แต่กลับใสอย่างน่าประหลาดใจ
คลิปวิดีโอของเธอถูกนำไปแชร์บนแพลตฟอร์ม X และกลายเป็นไวรัล มียอดวิวมากกว่า 7 ล้านครั้ง และคอมเมนต์มาก 1,800 ข้อความ แต่ส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นเชิงลบ ผู้ชมจำนวนมากไม่พอใจที่เธอพูดถึงอินเดียในลักษณะเหยียดและดูถูกทั้งผู้คนและประเทศ รวมถึงพูดว่าสกปรกซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางคนเยาะเย้ยที่เธอประหลาดใจว่า เที่ยวบินของแอร์อินเดียเต็มไปด้วยคนอินเดีย ทั้งที่เป็นสายการบินแห่งชาติของอินเดีย
อย่างไรดี มีบางคนมองว่า ยูทูบเบอร์สาวอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural shock) ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยกับบรรทัดฐานที่เข้มงวดในเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงรู้สึกตกใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีชาวญี่ปุ่นหลายคนเข้าไปขอโทษ
ต่อมา ในวันที่ 19 มกราคม ยูทูบเบอร์สาวรายนี้ได้โพสต์โซเชียลระบุว่า เธอได้อัปเดตภาพปกวิดีโอของเธอแล้วหลังจากได้รับคำติชม และย้ำอีกว่าตั้งใจให้ผู้ชมดูแบบเต็มวิดีโอ ไม่ใช่ดูจากคลิปสั้น ๆ ที่ตัดมา อย่างไรก็ดี หลายคนกลับยิ่งไม่พอใจ ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ที่เธอไม่ยอมขอโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News