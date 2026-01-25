ขับรถอยู่ดี ๆ เจอรถป้ายแดง ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร พอซูมป้ายเจอจังหวัด เรื่องใหญ่แน่นอน

ขับรถอยู่ดี ๆ เจอรถป้ายแดง ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร พอซูมป้ายคันหน้าเท่านั้นแหละ เป็นเรื่องทันที ชาวเน็ตชี้ความผิดหนักถึงขั้นปลอมแปลงเอกสาร
วันที่ 24 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ภาพป้ายทะเบียนป้ายแดงของรถคันหน้า ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร พอเพ่งไปเท่านั้นรู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะตัวอักษรในป้าย 2 ตัวแรกนำรุ่นรถมาใส่ และมีภาษาอังกฤษประกอบ ส่วนเลข 4 ตัวหลังก็เป็นปี พ.ศ. ที่ออกรถ ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดที่ออกป้ายกลับเขียนว่า "เปียกปูน"
เจอแบบนี้ชาวเน็ตไม่ขำ บอกผิดกฎหมายเต็ม ๆ ถ้าตำรวจเจอเรียบร้อยแน่นอน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด ความแรงเทียบเท่าการปลอมแปลงเอกสารด้วย
