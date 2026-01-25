สะพานภูมิพลไฟไหม้ เสียหาย 15 ล้าน พ่อแม่เด็กต้องรับโทษแทน อยู่ระหว่างคุมขัง

สะพานภูมิพลไฟไหม้ เปิดสาเหตุจากคนซ่อม ที่แท้เป็นเด็กในพื้นที่ยิงประทัดสวนท่อ เสียหาย 15 ล้าน พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ตอนนี้โดนขัง
จากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ท่อน้ำทิ้งใต้สะพานภูมิพล เป็นฝีมือของเด็ก 4 คน เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ตามที่รายงานไปนั้น
ล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า
1. เด็กอายุ 10-12 ปี เล่นประทัดชนิดท่อยิงออก แล้วยิงย้อนเข้าท่อ และยังเป็นเด็กในพื้นที่
2. พ่อแม่เด็ก ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมขัง
3. ค่าเสียหาย คาดการณ์ 15 ล้าน ค่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท/วัน
4. ความแข็งแรงปูนด้านล่างที่โดนไฟไหม้ มีการเปลี่ยนแปลง (จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ)
5. สีดำที่เห็น นั่นคือล้างแล้ว ถ้าจะออกให้หมดต้องขัดผิวปูนใหม่ หมด
ทุกอย่างเกิดจากความคึกคะนองล้วนล้วน ถ้าเป็นตามกฏหมาย พ่อแม่อาจจะต้องมารับผิดชอบแทน ดีที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างปิดสะพาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
