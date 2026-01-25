HILIGHT
สะพานภูมิพลไฟไหม้ เสียหาย 15 ล้าน พ่อแม่เด็กต้องรับโทษแทน อยู่ระหว่างคุมขัง

          สะพานภูมิพลไฟไหม้ เปิดสาเหตุจากคนซ่อม ที่แท้เป็นเด็กในพื้นที่ยิงประทัดสวนท่อ เสียหาย 15 ล้าน พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ตอนนี้โดนขัง


ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

          จากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ท่อน้ำทิ้งใต้สะพานภูมิพล เป็นฝีมือของเด็ก 4 คน เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ตามที่รายงานไปนั้น

          อ่านข่าว : เปิดสาเหตุไฟไหม้ท่อน้ำทิ้ง ใต้สะพานภูมิพล 2 ที่แท้แก๊งเด็ก 4 คน ยันไม่กระทบโครงสร้าง

          ล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า



          1. เด็กอายุ 10-12 ปี เล่นประทัดชนิดท่อยิงออก แล้วยิงย้อนเข้าท่อ และยังเป็นเด็กในพื้นที่

          2. พ่อแม่เด็ก ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมขัง

          3. ค่าเสียหาย คาดการณ์ 15 ล้าน ค่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท/วัน 

          4. ความแข็งแรงปูนด้านล่างที่โดนไฟไหม้ มีการเปลี่ยนแปลง (จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ)

          5. สีดำที่เห็น นั่นคือล้างแล้ว ถ้าจะออกให้หมดต้องขัดผิวปูนใหม่ หมด 

          ทุกอย่างเกิดจากความคึกคะนองล้วนล้วน ถ้าเป็นตามกฏหมาย พ่อแม่อาจจะต้องมารับผิดชอบแทน ดีที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างปิดสะพาน


ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit



โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2569 เวลา 21:13:44
