เปิดสาเหตุไฟไหม้ท่อน้ำทิ้ง ใต้สะพานภูมิพล 2 ที่แท้แก๊งเด็ก 4 คน ยันไม่กระทบโครงสร้าง

ไฟไหม้ท่อน้ำทิ้ง ใต้สะพานภูมิพล 2 ไม่กระทบโครงสร้างสะพาน พบต้นเหตุจากแก๊งเด็ก 4 คน เล่นดอกไม้เพลิง เรียกพบผู้ปกครอง - จับคนขายแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ท่อน้ำทิ้ง (HDPE) ใต้สะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา [อ่านข่าว : ด่วน ! ไฟไหม้ท่อยางน้ำทิ้ง สะพานภูมิพล ฝั่งปู่เจ้าฯ จนท. ระดมรถน้ำสกัดเพลิง]
ล่าสุด (16 มกราคม 2569) เพจ ข่าวสารเมืองปราการ v2 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำโรงใต้ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด สามารถยืนยันได้ว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารเมืองปราการ v2
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหมด เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.สำโรงใต้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสวัสดิภาพเด็ก พร้อมทำการขยายผลจนสามารถจับกุมหญิงอายุ 49 ปี ผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิงให้เด็กกลุ่มนี้ พร้อมของกลางเป็นดอกไม้เพลิงหลายรายการ ภายในร้านขายของชำในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาฐาน ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand