นักแสดงถูกขโมย iPhone ลงทุนตามล่าข้ามทวีป บุกเยือนถึงถิ่น จนเจอในตลาดจีน

              นักแสดงถูกขโมยโทรศัพท์ในลอนดอน ออกตามล่าแบบข้ามทวีป หลังพบไปโผล่ที่จีน บุกเยือนถึงถิ่น จนเจอเข้าจริง ๆ ชาวเน็ตชี้ของใครหายไป อาจลงเอยที่นี่
 

จากลอนดอน สู่เซินเจิ้น หลายคนไม่แปลกใจ
ภาพจาก Instagram johnowenjonesofficial

             เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ จอห์น โอเวน-โจนส์ (John Owen-Jones) นักร้องและนักแสดงละครเวทีชื่อดังชาวเวลส์ ออกมาเปิดเรื่องราวการตามล่าโทรศัพท์ iPhone ที่ถูกขโมยไปของเขา ที่เจ้าตัวยังคงแกะรอยโทรศัพท์เครื่องนี้ชนิดข้ามปีและข้ามทวีป จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาจนถึง "ตลาดพิเศษ" ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 

             โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จอห์น ได้โพสต์ภาพจากแอปฯ ติดตามตำแหน่ง iPhone ของเขาที่ถูกขโมยไป พร้อมระบุว่า "ดูสิ iPhone ที่ถูกขโมยไปของผมไปพักร้อนที่จีนแล้ว" ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ดีเทลในภาพนั้นพอจะบอกได้ว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปนั้นเดินทางไกลไปจนถึงย่านหนึ่งในจีน

จากลอนดอน สู่เซินเจิ้น หลายคนไม่แปลกใจ

             โพสต์ดังมีชาวเน็ตจีนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย หลายคนยังอาสาจะช่วยเหลือ ขณะที่บางคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกัน เช่น 

             "ขอโทษที่ขำ แต่เพื่อนฉันเพิ่งทำโทรศัพท์หายเมื่อวานนี้ ดูเหมือนมันจะไปพักร้อนกับโทรศัพท์ของคุณนะ ที่เดียวกันเป๊ะเลย"

             "เสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ แต่ iPhone ที่ถูกขโมยไปของทุกคน จะไปลงเอยที่หัวเฉียงเป่ย แม้แต่ของคนจีนเองก็ตาม" โดยหัวเฉียงเป่ยที่ว่า ก็คือตลาดและศูนย์กลางค้าส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเซินเจิ้น

             "ตามไปเอาเลยสิ"

จากลอนดอน สู่เซินเจิ้น หลายคนไม่แปลกใจ
ภาพจาก X @johnowenjones

             กระทั่งวันที่ 22 มกราคม 2569 จอห์น ก็ได้อัปเดตว่าขณะนี้ เขาเดินทางมาถึงเซินเจิ้นแล้ว พร้อมเผยคลิปของตัวเองที่ยืนอยู่กลางดงร้านขายส่งอุปกรณ์ไอทีและโทรศัพท์มือสอง ขณะตามหา iPhone ที่หายไป โดยระบุว่า "ผมอาจจะเจอมันอยู่ที่ตลาดพิเศษแห่งนี้"

             และก็เป็นอย่างที่คาด เมื่อในช่วงท้ายคลิปที่ถ่ายกวาดไปยังโทรศัพท์มากมายที่ถูกวางขายในตู้สินค้า ก่อนมาจบลงที่ภาพของ iPhone14 Pro Max สีม่วง ของตัวเองที่อยู่ในบรรดาโทรศัพท์เหล่านั้น 

จากลอนดอน สู่เซินเจิ้น หลายคนไม่แปลกใจ
ภาพจาก X @johnowenjones

             อย่างไรก็ตาม จอห์น ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าท้ายที่สุดแล้ว เขาสามารถทวงคืนโทรศัพท์เครื่องนี้กลับมาได้หรือไม่ หรือทำยังไงต่อหลังจากพบโทรศัพท์ของตัวเองแล้ว ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามารอติดตามอัปเดตกันเพียบ รวมถึงหลาย ๆ คนที่ชี้ว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปของตัวเอง ก็ไปโผล่ที่จีนเช่นกัน โดยมีคอมเมนต์เช่น

             "แล้วได้คืนไหม ?"

             "ยินดีต้อนรับสู่หัวเฉียงเป่ย คุณอาจจะมีโอกาสเจอ iPhone ของคุณที่นี่"

             "ตอน iPhone ของฉันถูกขโมยไป ก็ไปปักหมุดอยู่ที่นั่นแหละ"

             "ของฉันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกัน"

จากลอนดอน สู่เซินเจิ้น หลายคนไม่แปลกใจ
 ภาพจาก X @johnowenjones
