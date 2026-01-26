นักแสดงถูกขโมย iPhone ลงทุนตามล่าข้ามทวีป บุกเยือนถึงถิ่น จนเจอในตลาดจีน

นักแสดงถูกขโมยโทรศัพท์ในลอนดอน ออกตามล่าแบบข้ามทวีป หลังพบไปโผล่ที่จีน บุกเยือนถึงถิ่น จนเจอเข้าจริง ๆ ชาวเน็ตชี้ของใครหายไป อาจลงเอยที่นี่
ภาพจาก Instagram johnowenjonesofficial
เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ จอห์น โอเวน-โจนส์ (John Owen-Jones) นักร้องและนักแสดงละครเวทีชื่อดังชาวเวลส์ ออกมาเปิดเรื่องราวการตามล่าโทรศัพท์ iPhone ที่ถูกขโมยไปของเขา ที่เจ้าตัวยังคงแกะรอยโทรศัพท์เครื่องนี้ชนิดข้ามปีและข้ามทวีป จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาจนถึง "ตลาดพิเศษ" ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จอห์น ได้โพสต์ภาพจากแอปฯ ติดตามตำแหน่ง iPhone ของเขาที่ถูกขโมยไป พร้อมระบุว่า "ดูสิ iPhone ที่ถูกขโมยไปของผมไปพักร้อนที่จีนแล้ว" ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ดีเทลในภาพนั้นพอจะบอกได้ว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปนั้นเดินทางไกลไปจนถึงย่านหนึ่งในจีน
"ขอโทษที่ขำ แต่เพื่อนฉันเพิ่งทำโทรศัพท์หายเมื่อวานนี้ ดูเหมือนมันจะไปพักร้อนกับโทรศัพท์ของคุณนะ ที่เดียวกันเป๊ะเลย"
"เสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ แต่ iPhone ที่ถูกขโมยไปของทุกคน จะไปลงเอยที่หัวเฉียงเป่ย แม้แต่ของคนจีนเองก็ตาม" โดยหัวเฉียงเป่ยที่ว่า ก็คือตลาดและศูนย์กลางค้าส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเซินเจิ้น
"ตามไปเอาเลยสิ"
ภาพจาก X @johnowenjones
และก็เป็นอย่างที่คาด เมื่อในช่วงท้ายคลิปที่ถ่ายกวาดไปยังโทรศัพท์มากมายที่ถูกวางขายในตู้สินค้า ก่อนมาจบลงที่ภาพของ iPhone14 Pro Max สีม่วง ของตัวเองที่อยู่ในบรรดาโทรศัพท์เหล่านั้น
ภาพจาก X @johnowenjonesอย่างไรก็ตาม จอห์น ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าท้ายที่สุดแล้ว เขาสามารถทวงคืนโทรศัพท์เครื่องนี้กลับมาได้หรือไม่ หรือทำยังไงต่อหลังจากพบโทรศัพท์ของตัวเองแล้ว ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามารอติดตามอัปเดตกันเพียบ รวมถึงหลาย ๆ คนที่ชี้ว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปของตัวเอง ก็ไปโผล่ที่จีนเช่นกัน โดยมีคอมเมนต์เช่น
"แล้วได้คืนไหม ?"
"ยินดีต้อนรับสู่หัวเฉียงเป่ย คุณอาจจะมีโอกาสเจอ iPhone ของคุณที่นี่"
"ตอน iPhone ของฉันถูกขโมยไป ก็ไปปักหมุดอยู่ที่นั่นแหละ"
"ของฉันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกัน"
ภาพจาก X @johnowenjones