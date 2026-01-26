HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อกสะเทือนขวัญ ระเบิดกลางงานแต่งงาน ขณะแขกล้อมวงเต้นรำ สังเวยชีวิต 7 ราย

 
             เหตุสะเทือนขวัญ ระเบิดกลางงานแต่งงานในปากีสถาน ขณะแขกล้อมวงเต้นรำสนุกสนาน กลายเป็นโศกนาฏกรรม เหยื่อสังเวยชีวิต 7 ราย 

ระเบิดกลางงานแต่งงาน
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules

             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน เมื่อมือระเบิดพลีชีพได้จุดชนวนระเบิดท่ามกลางแขกจำนวนมาก ส่งผลให้งานเฉลิมฉลองวันวิวาห์กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และบาดเจ็บอีก 25 ราย  

             ตามรายงานของตำรวจท้องถิ่น ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ที่งานแต่งงานซึ่งจัดขึ้นที่บ้านของ นูร์ อลัม เมห์ซูด ผู้นำชุมชนที่สนับสนุนรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอเดรา อิสมาอิล ข่าน ของจังหวัดไคเบอร์ ปัคตุนควา ประเทศปากีสถาน ซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านและผู้อาวุโสในท้องถิ่นเดินทางไปร่วมงาน 

             พยานเผยว่า ในขณะที่แขกกำลังเข้าร่วมพิธี จับกลุ่มล้อมวงเต้นรำตามจังหวะกลอง อยู่ ๆ มือระเบิดพลีชีพซึ่งแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มได้จุดชนวนระเบิด ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นกลางงาน หลังคาพังถล่มลงมา และเกิดความโกลาหลขึ้นทันที โดยคลิปวิดีโอในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถูกบันทึกเอาไว้ได้โดยแขกที่เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะถูกนำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย 

             เจ้าหน้าที่ได้นำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยผู้บาดเจ็บหลายรายมีอาการสาหัส เบื้องต้นมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 4 ราย รวมเป็น 7 ราย ขณะที่ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 25 ราย

ระเบิดกลางงานแต่งงาน
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules

ระเบิดกลางงานแต่งงาน
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules

             หลังจากเกิดเหตุ ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นกลุ่มตาลีบันปากีสถาน (Pakistani Taliban) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มตาลีบันอัฟกานิสถาน แต่ยังคงเป็นพันธมิตรกัน ประกอบไปด้วยกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่ต่อสู้กับรัฐบาลมาอย่างยาวนาน และได้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งในประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

             ทั้งนี้ รายงานยังระบุว่า สถานที่จัดงานแต่งงานดังกล่าว ยังเป็นอาคารที่ประชุมของสมาชิกสภาสันติภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลปากีสถานจัดตั้งขึ้น เพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอิสลามในบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน โดยกลุ่มตาลีบันปากีสถานได้กล่าวหาว่าสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพเป็นผู้ทรยศ


ขอบคุณข้อมูลจาก AP, Reuters


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อกสะเทือนขวัญ ระเบิดกลางงานแต่งงาน ขณะแขกล้อมวงเต้นรำ สังเวยชีวิต 7 ราย โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 10:59:18 2,329 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย