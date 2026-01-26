เหตุสะเทือนขวัญ ระเบิดกลางงานแต่งงานในปากีสถาน ขณะแขกล้อมวงเต้นรำสนุกสนาน กลายเป็นโศกนาฏกรรม เหยื่อสังเวยชีวิต 7 ราย
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน เมื่อมือระเบิดพลีชีพได้จุดชนวนระเบิดท่ามกลางแขกจำนวนมาก ส่งผลให้งานเฉลิมฉลองวันวิวาห์กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และบาดเจ็บอีก 25 ราย
ตามรายงานของตำรวจท้องถิ่น ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ที่งานแต่งงานซึ่งจัดขึ้นที่บ้านของ นูร์ อลัม เมห์ซูด ผู้นำชุมชนที่สนับสนุนรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอเดรา อิสมาอิล ข่าน ของจังหวัดไคเบอร์ ปัคตุนควา ประเทศปากีสถาน ซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านและผู้อาวุโสในท้องถิ่นเดินทางไปร่วมงาน
พยานเผยว่า ในขณะที่แขกกำลังเข้าร่วมพิธี จับกลุ่มล้อมวงเต้นรำตามจังหวะกลอง อยู่ ๆ มือระเบิดพลีชีพซึ่งแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มได้จุดชนวนระเบิด ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นกลางงาน หลังคาพังถล่มลงมา และเกิดความโกลาหลขึ้นทันที โดยคลิปวิดีโอในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถูกบันทึกเอาไว้ได้โดยแขกที่เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะถูกนำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
เจ้าหน้าที่ได้นำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยผู้บาดเจ็บหลายรายมีอาการสาหัส เบื้องต้นมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 4 ราย รวมเป็น 7 ราย ขณะที่ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 25 ราย
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules
ภาพจาก X @Kunal_Mechrules
ทั้งนี้ รายงานยังระบุว่า สถานที่จัดงานแต่งงานดังกล่าว ยังเป็นอาคารที่ประชุมของสมาชิกสภาสันติภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลปากีสถานจัดตั้งขึ้น เพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอิสลามในบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน โดยกลุ่มตาลีบันปากีสถานได้กล่าวหาว่าสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพเป็นผู้ทรยศ
ขอบคุณข้อมูลจาก AP, Reuters