เดินทางไกลค่อนโลก ลงจากเครื่องนึกว่าอยู่ไทยเหมือนเดิม ประเทศอะไรคล้ายเราขนาดนี้

ไวรัลเดินทางไปไกลค่อนโลก ลงจากเครื่องนึกว่าอยู่ไทยเหมือนเดิม ประเทศอะไรจะคล้ายกันขนาดนี้ ตั้งแต่เสาไฟ ท้องฟ้า ทุ่งนา
ภาพจาก TikTok @watsamonsaengwong
เวลาเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่หลายคนคิดคือ ความแตกต่างในแง่ของบรรยากาศ วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันไป ทว่าในบางครั้ง เราเดินทางไกลกว่าค่อนโลก กลับพบประเทศที่คล้ายประเทศไทยซะอย่างนั้น
วันที่ 26 มกราคม 2569 TikTok @watsamonsaengwong มีการลงคลิปการเดินทางไปประเทศนิการากัว ประเทศในทวีปอเมริกากลาง เมื่อมาถึงกลับพบว่า ประเทศนี้คล้ายไทยมาก ทั้งเสาไฟ โครงสร้างบ้าน ทุ่งนาที่มีภูเขาไกล ๆ รวมถึงต้นไม้ สภาพท้องฟ้า ความร้อนของแดดยิ่งคล้าย
ทั้งนี้ หนึ่งในสาเหตุที่ประเทศนิการากัวมีความคล้ายไทย แม้จะอยู่ห่างไกลกัน เป็นเพราะว่า อยู่ในระดับใกล้เส้นศูนย์สูตรเหมือนกัน ทำให้ 2 ประเทศมีสภาพอากาศร้อนชื้นคล้ายกัน ส่วนที่ไม่คล้าย มีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนคือ เลนบนท้องถนน ประเทศไทยขับฝั่งซ้าย ที่นี่ขับฝั่งขวา
