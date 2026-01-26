งานเลี้ยงบริษัท พนง. ได้รางวัลใหญ่ แต่ขอเปลี่ยน ทำเจ้านายโกรธ คนถกเดือดผิดตรงไหน

ดราม่างานเลี้ยงบริษัท เมื่อพนักงานพาร์ตไทม์ได้รางวัลใหญ่ แต่ขอเปลี่ยนในกลุ่ม ทำเจ้านายโกรธ กลายเป็นประเด็นคนถกเดือดผิดตรงไหน
หนึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจเหล่าพนักงานในงานเลี้ยงบริษัท หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี คือการจับฉลากของรางวัล แต่ไม่ใช่ของรางวัลทุกชิ้นจะถูกใจคนรับเสมอไป แม้ว่าของรางวัลชิ้นนั้นจะถูกเรียกว่าเป็น "รางวัลใหญ่" ก็ตาม
วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องของพนักงานรายหนึ่งในไต้หวัน กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอจับได้ของรางวัลใหญ่ในงานเลี้ยงบริษัท แต่เธอไม่ต้องการ จึงอยากจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ทว่าสถานการณ์กลับไปไกลอย่างที่ไม่คาดคิด เมื่อมันสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้านายมาก
เรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่บนกลุ่มเฟซบุ๊กชมชุม 爆怨2公社 ของไต้หวัน โดยเผยว่า ในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่ง มีพนักงานพาร์ตไทม์วัย 20 กว่าปีรายหนึ่ง จับฉลากของขวัญได้รางวัลใหญ่ เป็นชุดเครื่องครัว ต่อมาเธอได้โพสต์ในกลุ่มแชตของบริษัทว่า "ฉันได้รางวัลใหญ่ในงานเลี้ยงปีใหม่วันนี้ แต่ฉันไม่ต้องการมัน ใครอยากแลกกับฉันบ้าง ?" แม้ว่าโพสต์นั้นจะสุภาพ และแสดงความต้องการอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับจุดประกายให้เกิดประเด็นขึ้นทันที
ในตอนแรก มีพนักงานอาวุโสรายหนึ่งเข้าไปแสดงความสนใจ แต่เขากล่าวว่า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ พร้อมทั้งย้ำว่า ของรางวัลที่พนักงานพาร์ตไทม์รายนี้ได้รับนั้นเป็นรางวัลใหญ่ของงานเลี้ยงในคืนนั้น จากนั้นไม่นาน เจ้านายก็ได้เข้ามาตอบข้อความในแชตด้วยตัวเอง โดยเขากล่าวว่า
"การจับฉลากในงานเลี้ยงปีใหม่เป็นการแสดงความปรารถนาดีจากบริษัทถึงพนักงาน และการขอแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นการส่วนตัวนั้นอาจยอมรับได้ แต่การแลกเปลี่ยนรางวัลกันอย่างเปิดเผยในกลุ่มบริษัทนั้นไม่เหมาะสม" พร้อมกับปิดท้ายอย่างไม่สบอารมณ์ว่า "ครั้งหน้ารางวัลใหญ่จะเป็นเงินสด 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 3,000 บาท)"
ผู้ใช้โซเชียลส่วนหนึ่งกล่าวทำนองว่า การแลกเปลี่ยนของรางวัลในที่สาธารณะทำให้ผู้ให้ของขวัญเสียหน้า การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีและการจับฉลาก ทุกคนย่อมไม่ได้ของรางวัลที่ต้องการ แต่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน ดังนั้นการขอแลกรางวัลในกลุ่มใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม"
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้โซเชียลอีกส่วนมองว่า "รางวัลใหญ่ไม่ได้หมายถึงใหญ่สำหรับทุกคน สำหรับบางคนอาจจะเป็นของไร้สาระ ในขณะที่บางคนอาจจะต้องการมันมากกว่าก็ได้ กลายแลกเปลี่ยนอย่างซื่อตรงและสุภาพ ก็ไม่ควรเป็นเรื่องผิด" นอกจากนี้หลายคนยังแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากคราวหน้าเปลี่ยนรางวัลใหญ่เป็นเงินก็ดี "เพราะเงินสดนั้นใช้ได้จริงที่สุด"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday