ชื่อของ แทนไท ณรงค์กูล นักธุรกิจชื่อดัง ตกเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ศาลอาญาได้ออกหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในข้อหาสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกสูงเกินสามปี
รายงานข่าวระบุว่า ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า แทนไท ณรงค์กูล อาจหลบหนีและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ออกหมายจับ พร้อมให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินการตามกฎหมายภายในอายุความ 15 ปี
สำหรับคดีนี้ ดีเอสไอได้กล่าวหา แทนไท ณรงค์กูล ร่วมกับผู้ต้องหารายอื่น รวม 7 คน ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน โดยมีความผิดมูลฐานมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
พฤติการณ์คดีสรุปว่า ผู้กล่าวหาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโสตทัศน์วัสดุต่างประเทศ ได้เข้าร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลังตรวจพบเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีการ เผยแพร่ภาพยนตร์ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาบางรายได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์การพนันออนไลน์ และนำโฆษณาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว ต่อมามีการพัฒนาเป็นคลิปวิดีโอโฆษณาการพนันออนไลน์ แทรกก่อนการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการติดต่อโฆษณาและรับเงินมีผู้ต้องหารายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ
นอกจากนี้ ยังมีพยานซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า เคยซื้อไฟล์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ดังกล่าว และมีการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับบุคคลชื่อ “แทนไท” รวมถึงเคยมีการโอนเงินค่าโฆษณาเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผ่านบัญชีชื่อบุคคลอื่น จากพยานหลักฐานทั้งหมด ดีเอสไอเห็นว่าการกระทำของ แทนไท ณรงค์กูล และพวก เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ส่งผลให้เกิดมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,518,790,200 บาท
ประวัติ แทนไท ณรงค์กูลนักธุรกิจรุ่นใหม่ กับเส้นทางในแวดวงลงทุน
ย้อนดูประวัติ แทนไท ณรงค์กูล นักธุรกิจรุ่นใหม่ในวัยเฉียด 30 ปี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและถือหุ้นในกิจการหลากหลายประเภท
ตามข้อมูลจดทะเบียน แทนไท ณรงค์กูล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท ชำระเต็มตามกฎหมาย วัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต
รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ แทนไท ณรงค์กูล คือการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนและร่วมบริหารกิจการ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดให้ธุรกิจที่เข้าลงทุนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทในเครือรวม 10 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจยานยนต์ การเงิน การรีไซเคิล ไปจนถึงธุรกิจบันเทิงและภาพยนตร์
หนึ่งในธุรกิจที่ทำให้ชื่อของ แทนไท ณรงค์กูล เป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการผลิตภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ “แทนไทฟิล์ม” ในนาม บริษัท แทนไทฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง 4Kings ซึ่งภาคแรกประสบความสำเร็จด้านรายได้ และต่อมาได้มีการเดินหน้าผลิตภาคใหม่ ภายใต้บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม
ก่อนหน้านี้ชื่อ แทนไท ณรงค์กูล เคยเป็นประเด็นข่าวหลายครั้ง เช่น เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เคยเดินทางไปชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะพยาน กรณีการให้บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด หรือกองสลากพลัส กู้ยืมเงินเพื่อดำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ แทนไท ณรงค์กูล ยังได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก เมื่อชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมายเลข 9 กก 9999 กรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่งทางบก ด้วยราคาสูงกว่า 45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ซึ่งกลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้น
ในช่วงปี 2565 แทนไท ณรงค์กูล ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะนักลงทุนคริปโต หลังคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่ถึง 1 นาที กลายเป็นไวรัลจากภาพชายหนุ่มกดซื้อบิตคอยน์มูลค่ากว่า 3,000,000 USDT หรือราว 100 ล้านบาท จนเกิดแรงกระเพื่อมในตลาดโลก คลิปดังกล่าวสะท้อนบทบาทของเขาในฐานะผู้เทรดรายใหญ่ และยิ่งตอกย้ำภาพ “วาฬคริปโตเมืองไทย” ที่หลายคนเรียกขานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนกลับไปในปี 2563 ชื่อของ แทนไท ณรงค์กูล เคยถูกกล่าวอ้างผ่านเพจสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์ และมีการอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก แต่ในทางคดี อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ส่งผลให้คดีถึงที่สุด โดยเจ้าตัวยังคงมีสถานะเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้จะมีคดียึดทรัพย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
ในส่วนของข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ระบุว่า แม้ตำรวจจะมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีดังกล่าว แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการของอัยการสูงสุด กลับมีคำสั่งไม่ฟ้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาต่อได้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับสำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดทรัพย์สินของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่ากว่า 176 ล้านบาท
ชื่อ แทนไท ณรงค์กูล บนกระแสโซเชียล
หลังศาลอาญาออกหมายจับ ในคดีสมคบฟอกเงินและละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ เชื่อมโยงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ชื่อของ แทนไท ณรงค์กูล ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในข่าว กระแสบนโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram, Facebook และ TikTok มีการแชร์ข่าวและนำไปพูดถึงในวงกว้าง โดยผู้ใช้งานจำนวนมากแสดงความสนใจในประวัติส่วนตัวและเส้นทางธุรกิจของเขา
ขณะที่ ซีเค เจิง (CK Cheong) นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ลูกครึ่งไทย-จีน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มให้บริการฟรีแลนซ์ในไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก CK Cheong, CPA ถึงประเด็นดังกล่าวว่า “กูเนี่ยเบื่อจริงๆ แล้วคนที่โกงเงินประชาชน สิ่งที่เขาจะทำก็คือเงียบจนกว่าเราจะลืม แล้วเขาก็จะหนีออกนอกประเทศ ถามจริงๆ เหอะ เราจะมีกฎหมายและคนดำเนินกฎหมายไปทำไมวะ ถ้าคนผิดไม่เข้าคุก”
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น
- ประเทศที่มีกฎหมายไว้ใช้คนจน
- คนนี้รอดมานานมากๆ
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง รำคาญมาก เมื่อไหร่ ทุกอย่างมันจะเป็นแบบที่ควรจะเป็นสักที
- จริงครับพี่ เราจะมีกฎหมายกับผู้รักษากฎหมายไว้ทำไม ถ้ามันเอียงก็เทเลแบบนี้
- กฎหมายไม่ได้อ่อนครับ คนบังคับใช้ต่างหากที่ไม่ปฎิบัติ
- กว่าจะออกหมายจับ แม่งออกนอกประเทศกันไปหมดล่ะมั้ง
- จ่ายแล้ว จับไม่ทัน
- มันไม่สนหัวไงครับ กลับกันมีคนบางกลุ่มลืมมันง่ายๆไปด้วย
- เราสามารถเปิดบริษัทแบบเดียวกันกับตำรวจได้ไหมแบบเอกชน แบบของเอกชนโดยตรง เอามาเข้าทำงานแทนตำรวจ แล้วก็ยกเลิกตำรวจออกไปเลย เพราะว่าไม่มีประโยชน์
- โกงกันไม่มีใครเอาผิดได้เลยโกงกันเป็นขบวนการแค่ดูว่าผิดแต่บอกอ้างว่าถูกคนเหี้ยทั้งนั้นพวกเดียวกันหมด
- จ่ายหนี ทันคับ แล้วเป็น กูรูคริปโต ด้วย
