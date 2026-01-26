หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่มาจัดรายการวันนี้ (26 ม.ค.) แต่ส่องเฟซบุ๊กแล้วเดือดมาก

หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่มาจัดเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับโหนกระแส แต่เมื่อส่องเฟซบุ๊กกลับเดือดมากกับเพื่อนรักอย่างป๋อง กพล แซวกันเรื่องฟุตบอล
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 26 มกราคม 2569 แฟน ๆ รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแส คงสงสัยว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่มาจัดรายการอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้น มีปัญหาสุขภาพหรือไม่ ? ซึ่งทางหมวย อริสรา ก็เปิดเผยว่า พี่หนุ่มไปถ่ายทำภาพยนตร์
ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่แล้ว หนุ่ม กรรชัย ก็เปิดเผยเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะเริ่มไปถ่ายทำภาพยนตร์ แต่ยังไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไร คาดว่าฉายปลายปีนี้ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องไว้ผมยาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
