หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่มาจัดรายการวันนี้ (26 ม.ค.) แต่ส่องเฟซบุ๊กแล้วเดือดมาก

 
           หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่มาจัดเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับโหนกระแส แต่เมื่อส่องเฟซบุ๊กกลับเดือดมากกับเพื่อนรักอย่างป๋อง กพล แซวกันเรื่องฟุตบอล

พี่หนุ่ม หายไปไหน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           วันที่ 26 มกราคม 2569 แฟน ๆ รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแส คงสงสัยว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่มาจัดรายการอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้น มีปัญหาสุขภาพหรือไม่ ? ซึ่งทางหมวย อริสรา ก็เปิดเผยว่า พี่หนุ่มไปถ่ายทำภาพยนตร์

           ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่แล้ว หนุ่ม กรรชัย ก็เปิดเผยเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะเริ่มไปถ่ายทำภาพยนตร์ แต่ยังไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไร คาดว่าฉายปลายปีนี้ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องไว้ผมยาว

พี่หนุ่ม หายไปไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

พี่หนุ่ม หายไปไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

           ขณะเดียวกัน เมื่อส่องเฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย แม้วันนี้จะไม่ได้เข้ารายการ แต่ก็มีการแคปแชตที่คุยกับเพื่อนซี้ ป๋อง กพล แซวเรื่องฟุตบอล หลังจากที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกชนะ อาร์เซน่อล 3-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา

พี่หนุ่ม หายไปไหน

พี่หนุ่ม หายไปไหน





