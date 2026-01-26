หนุ่มสุดนอยด์ กระเป๋าหายในยิม ยืนเซ็งนึกว่าถูกขโมย ย้อนดูกล้องเจอตัวการ อ๋อเลย

ชายเข้ายิม ใช้เครื่องเล่นเสร็จถึงกับตกใจ กระเป๋าหาย มั่นใจต้องมีใครขโมยไป แต่วงจรปิดเผยความจริงอีกอย่าง กลายเป็นหนังคนละม้วน ฮาจนเป็นไวรัล
ภาพจาก TikTok @livintoofastdrew
เป็นเรื่องปกติของคนที่ไปยิม ที่จะต้องเก็บสัมภาระต่าง ๆ ไว้ในล็อกเกอร์ หรือวางไว้บริเวณใกล้ ๆ จุดที่ออกกำลังกาย และชายคนหนึ่งก็ไม่ต่างกัน เขาเลือกที่จะวางกระเป๋าเป้ไว้ใกล้ตัวตอนที่กำลังใช้เครื่องเดินบันไดภายในฟิตเนส แต่ใครจะคิดว่าหลังจากใช้เครื่องเล่นเสร็จแล้ว กระเป๋าของเขาจะหายไปทั้งใบ
กระเป๋าที่หายไปทำให้เขางงหนัก ทำได้แค่มองซ้ายขวาไปมาแล้วยกมือเท้าเอวอย่างสุดเซ็ง นึกในใจว่าคงโดนเข้าแล้ว มีคนขโมยกระเป๋าไปแล้วแน่ ๆ แต่เมื่อไปเช็กภาพวงจรปิดดู สถานการณ์กลับพลิกแรงจนทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นถึงกับฮาลั่น
ภาพจาก TikTok @livintoofastdrew
สถานการณ์ที่พลิกผันทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเฮฮา และคลิปดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 105 ล้านวิวแล้ว เรียกว่าคงเป็นอีกคลิปเตือนใจคนเข้ายิมได้เป็นอย่างดี ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าใครจิ๊กกระเป๋าไป ลองดูแถว ๆ เครื่องเล่นให้ดีก่อนอาจเจอกับสิ่งที่มองหา
ภาพจาก TikTok @livintoofastdrew
ภาพจาก TikTok @livintoofastdrew
ภาพจาก TikTok @livintoofastdrew