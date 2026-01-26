HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คู่รักซื้อโบสถ์เก่าทำเป็นบ้าน เจอความลับหลอนใต้ดิน แต่ปล่อยไว้ที่เดิม ให้อยู่ไปด้วยกัน

          ประสบการณ์ชวนขนลุก คูู่สามีภรรยาซื้อโบสถ์เก่าในอังกฤษ 900 ปี มารีโนเวททำเป็นบ้าน เจอความลับหลอนใต้ดิน แต่ตัดสินใจปล่อยไว้ที่เดิม และอยู่ไปด้วยกันแบบนั้น 

คู่รักซื้อโบสถ์เก่าทำเป็นบ้าน
ภาพประกอบไม่กี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในอังกฤษ พวกเขาได้ตัดสินใจซื้อโบสถ์โบราณหลังหนึ่ง ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เพื่อมารีโนเวททำเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัย แต่กลับต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัว เมื่อพวกเขาขุดพื้นไม้ขึ้นมา 

          ลูซี โทมัส วัย 53 ปี และสามี ไรส์ โทมัส วัย 45 ปี ได้ซื้อโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับ 1 (Grade I listed St Peters Church) ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านปีเตอร์สโตน เวนท์ลูจ เขตเมืองนิวพอร์ต ทางใต้ของเวลส์ สหราชอาณาจักร ในราคา 405,000 ปอนด์ หรือราว 17 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) จากการประมูลในปี 2564 

          โบสถ์เก่าแห่งนี้ได้รับการบูรณะ และประมูลขายสำหรับเป็นบ้านพักอาศัย โดยโฆษณาว่ามี 5 ห้องนอน แต่เมื่อลูซีและไรส์ได้เข้าไปเห็นสถานที่จริง กลับพบว่าการดำเนินการภายในยังไม่เสร็จ ซึ่งในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรมาก เพราะเข้าใจว่าเป็นโบสถ์เก่า แต่ปรากฏว่าเมื่อได้ไปสัมผัสสถานที่แห่งนั้น ทั้งสองเกิดตกหลุมรักและหลงใหลในเสน่ห์ของตัวอาคารแห่งนี้มาก

          ลูซีและไรส์ ยอมรับว่า พวกเขาได้รับคำเตือนล่วงหน้าแล้วว่า ที่แห่งนี้อาจมีศพอยู่ใต้พื้นจำนวน 5-6 ศพ เนื่องจากเคยมีบุคคลผู้มีอิทธิพลทางศาสนาในอดีตกาลถูกฝังเอาไว้ แต่ปรากฏว่าหลังจากที่พวกเขาขุดพื้นไม้ขึ้นมา กลับพบว่ามีศพอยู่ที่ใต้ดินมากถึง 83 ศพ สร้างความตกตะลึงและชวนให้รู้สึกขนลุกเป็นอย่างยิ่ง 

          อย่างไรก็ตาม หลังจากคิดทบทวนอย่างดี ในที่สุดทั้งคู่ได้ตัดสินใจปล่อยศพเหล่านั้นไว้ในที่แห่งเดิม เพื่อเป็นการเคารพต่อผู้เสียชีวิต โดยลูซี เผยว่า ศพถูกฝังไว้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว มีทั้งสามี-ภรรยา และพ่อแม่กับลูก ๆ ดังนั้นเธอและสามีจึงต้องการปล่อยพวกเขาไว้ใน "ที่พักผ่อนสุดท้าย" ในขณะเดียวกันทั้งสองก็รีโนเวทสร้างบ้านต่อไปในสถานที่นั้น โดยได้ปูพื้นใหม่ทับลงไป พร้อมติดตั้งระบบทำความร้อนไว้ใต้พื้น

          "ช่วงแรก ๆ ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก แต่เราก็ค่อย ๆ ปรับตัวได้" ลูซี กล่าว 

          ลูซี อธิบายเพิ่มเติมว่า พวกเขาพยายามรักษาส่วนประกอบดั้งเดิมของโบสถ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด แม้จะรื้อพื้นเก่าออก แต่ได้นำหินไปปูไว้ด้านนอกเป็นลานระเบียง โดยคงร่องรอยเดิมไว้ทั้งหมด จากนั้นได้ว่าจ้างช่างก่อสร้างท้องถิ่นเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง ทำเป็นชั้นลอยแบบเฟรมผสมระหว่างโลหะและไม้ พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเข้าไป เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ เปียโนหลังใหญ่ บาร์ และอ่างน้ำวนขนาดใหญ่

          ไรส์ กล่าวว่า "มันเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย เราเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ระหว่างทำ เราใช้เวลามากมายในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์อาคารเก่าแก่" ขณะที่ลูซี เสริมว่า "เรารู้สึกภูมิใจกับผลงานหลังนี้มาก (แม้จะไม่ได้อยู่เอง) เราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับสิ่งนี้ และหากมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะทำมันอีกครั้ง"

          โดยหลังจากปรับปรุงใหม่จนแล้วเสร็จ บ้านที่รีโนเวทจากโบสถ์เก่าหลังนี้ มีด้วยกัน 6 ห้องนอน และ 6 ห้องน้ำ ขณะนี้กำลังเปิดให้เช่าพักอาศัยผ่าน Airbnb 

ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คู่รักซื้อโบสถ์เก่าทำเป็นบ้าน เจอความลับหลอนใต้ดิน แต่ปล่อยไว้ที่เดิม ให้อยู่ไปด้วยกัน โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 17:55:36
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย