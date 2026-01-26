คู่รักซื้อโบสถ์เก่าทำเป็นบ้าน เจอความลับหลอนใต้ดิน แต่ปล่อยไว้ที่เดิม ให้อยู่ไปด้วยกัน

ประสบการณ์ชวนขนลุก คูู่สามีภรรยาซื้อโบสถ์เก่าในอังกฤษ 900 ปี มารีโนเวททำเป็นบ้าน เจอความลับหลอนใต้ดิน แต่ตัดสินใจปล่อยไว้ที่เดิม และอยู่ไปด้วยกันแบบนั้น
ภาพประกอบไม่กี่ยวข้องกับข้อมูล
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในอังกฤษ พวกเขาได้ตัดสินใจซื้อโบสถ์โบราณหลังหนึ่ง ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เพื่อมารีโนเวททำเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัย แต่กลับต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัว เมื่อพวกเขาขุดพื้นไม้ขึ้นมา
ลูซี โทมัส วัย 53 ปี และสามี ไรส์ โทมัส วัย 45 ปี ได้ซื้อโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับ 1 (Grade I listed St Peters Church) ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านปีเตอร์สโตน เวนท์ลูจ เขตเมืองนิวพอร์ต ทางใต้ของเวลส์ สหราชอาณาจักร ในราคา 405,000 ปอนด์ หรือราว 17 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) จากการประมูลในปี 2564
โบสถ์เก่าแห่งนี้ได้รับการบูรณะ และประมูลขายสำหรับเป็นบ้านพักอาศัย โดยโฆษณาว่ามี 5 ห้องนอน แต่เมื่อลูซีและไรส์ได้เข้าไปเห็นสถานที่จริง กลับพบว่าการดำเนินการภายในยังไม่เสร็จ ซึ่งในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรมาก เพราะเข้าใจว่าเป็นโบสถ์เก่า แต่ปรากฏว่าเมื่อได้ไปสัมผัสสถานที่แห่งนั้น ทั้งสองเกิดตกหลุมรักและหลงใหลในเสน่ห์ของตัวอาคารแห่งนี้มาก
ลูซีและไรส์ ยอมรับว่า พวกเขาได้รับคำเตือนล่วงหน้าแล้วว่า ที่แห่งนี้อาจมีศพอยู่ใต้พื้นจำนวน 5-6 ศพ เนื่องจากเคยมีบุคคลผู้มีอิทธิพลทางศาสนาในอดีตกาลถูกฝังเอาไว้ แต่ปรากฏว่าหลังจากที่พวกเขาขุดพื้นไม้ขึ้นมา กลับพบว่ามีศพอยู่ที่ใต้ดินมากถึง 83 ศพ สร้างความตกตะลึงและชวนให้รู้สึกขนลุกเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม หลังจากคิดทบทวนอย่างดี ในที่สุดทั้งคู่ได้ตัดสินใจปล่อยศพเหล่านั้นไว้ในที่แห่งเดิม เพื่อเป็นการเคารพต่อผู้เสียชีวิต โดยลูซี เผยว่า ศพถูกฝังไว้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว มีทั้งสามี-ภรรยา และพ่อแม่กับลูก ๆ ดังนั้นเธอและสามีจึงต้องการปล่อยพวกเขาไว้ใน "ที่พักผ่อนสุดท้าย" ในขณะเดียวกันทั้งสองก็รีโนเวทสร้างบ้านต่อไปในสถานที่นั้น โดยได้ปูพื้นใหม่ทับลงไป พร้อมติดตั้งระบบทำความร้อนไว้ใต้พื้น
"ช่วงแรก ๆ ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก แต่เราก็ค่อย ๆ ปรับตัวได้" ลูซี กล่าว
ลูซี อธิบายเพิ่มเติมว่า พวกเขาพยายามรักษาส่วนประกอบดั้งเดิมของโบสถ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด แม้จะรื้อพื้นเก่าออก แต่ได้นำหินไปปูไว้ด้านนอกเป็นลานระเบียง โดยคงร่องรอยเดิมไว้ทั้งหมด จากนั้นได้ว่าจ้างช่างก่อสร้างท้องถิ่นเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง ทำเป็นชั้นลอยแบบเฟรมผสมระหว่างโลหะและไม้ พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเข้าไป เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ เปียโนหลังใหญ่ บาร์ และอ่างน้ำวนขนาดใหญ่
ไรส์ กล่าวว่า "มันเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย เราเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ระหว่างทำ เราใช้เวลามากมายในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์อาคารเก่าแก่" ขณะที่ลูซี เสริมว่า "เรารู้สึกภูมิใจกับผลงานหลังนี้มาก (แม้จะไม่ได้อยู่เอง) เราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับสิ่งนี้ และหากมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะทำมันอีกครั้ง"
โดยหลังจากปรับปรุงใหม่จนแล้วเสร็จ บ้านที่รีโนเวทจากโบสถ์เก่าหลังนี้ มีด้วยกัน 6 ห้องนอน และ 6 ห้องน้ำ ขณะนี้กำลังเปิดให้เช่าพักอาศัยผ่าน Airbnb
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible