ไขปริศนา สูติบัตรเคลือบแล้วเป็นโมฆะไหม กรมการปกครอง ออกมาบอกเองแล้ว

ไขปริศนา สูติบัตรเคลือบแล้วเป็นโมฆะไหม หลังมีเพจดังออกมาให้ข้อมูล จนกรมการปกครองต้องชี้แจงเอง
วันที่ 26 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่า สามารถทำได้ ไม่เป็นโมฆะ เพราะสูติบัตรเป็นเอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งการเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
การเคลือบเอกสารสูติบัตรไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นโมฆะ หากเอกสารสูติบัตรดังกล่าวออกโดยชอบตามระเบียบกฎหมาย ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ และการขอรับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้
กรณีที่ประชาชนนำเอกสารดังกล่าวไปเคลือบพลาสติก นายทะเบียนจะใช้ปากกาเคมีชนิดที่ลบไม่ได้แก้ไข หรือไม่นายทะเบียนจะคัดและรับรอง
สำเนาคำร้อง ท.ร.31 ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการในสูติบัตรมอบให้ผู้ร้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับสูติบัตรที่เคลือบพลาสติก
กรณีที่มีเพจออกมาระบุว่า ห้ามนำสูติบัตรไปเคลือบ เพราะจะใช้ในงานราชการไม่ได้ จะเป็นโมฆะทันที ทำให้หลายคนเกิดความสงสัย ถ้าไม่เคลือบแบบนี้จะอยู่คงทนหรือ เพราะกระดาษใบนี้ต้องอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย 50-60 ปีได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage
