ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตอินฟลูฯ เด็ก ผันตัวทำ OnlyFans อึ้งกอบรายได้ เกือบร้อยล้านตั้งแต่วันแรก พร้อมเปิดใจ เจอเสียงวิจารณ์มากมาย แต่ไม่แคร์
ภาพจาก Instagram piperrockelle
วันที่ 14 มกราคม 2569 เว็บไซต์ USA Today รายงานว่า ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ (Piper Rockelle) อดีตดาราเด็กบน YouTube ซึ่งเคยโด่งดังในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ตัวจิ๋ว ออกมาเปิดใจท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม หลังจากที่เธอผันตัวมาเปิด OnlyFans แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ หลังอายุครบ 18 ปี โดยสามารถทำรายได้เกือบ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 93 ล้านบาท) ในวันแรกที่เข้าร่วม OnlyFans เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา
ภาพจาก Instagram piperrockelle
อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในความสนใจของสาธารณชนมาโดยตลอด ร็อคเคลล์ยอมรับว่าการเข้าร่วม OnlyFans ไม่ใช่การตัดสินใจที่ทำอย่างง่าย ๆ เธอรู้ดีว่าตัวเลือกนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานแฟนคลับของเธอ แต่นั่นคือความเสี่ยงที่เธอยอมแบกไว้
ในทางกลับกัน สำหรับเธอนี่คือความพยายามควบคุมเรื่องราวของตัวเอง เพราะเธอเบื่อเต็มทนกับสารพัดคอมเมนต์ที่วิจารณ์กันถึงชีวิตของเธอที่ชาวเน็ตเห็นบนโลกออนไลน์ และเธอก็อยากให้แฟน ๆ ที่ยังเด็ก รวมถึงคนที่วิจารณ์ได้รับรู้ว่า ทั้งหมดนั่นก็แค่สิ่งที่พวกเขาเห็นเท่านั้น
ภาพจาก Instagram piperrockelle
ร็อคเคลล์ เปิดใจว่าเธอได้เห็นคอมเมนต์ที่คนพูดถึงเธอแล้ว ทั้งคนที่บอกว่าเธอจะต้องเสียใจกับการเปิด OnlyFans และก็รู้เรื่องทฤษฎีที่คนคุยกันว่าแม่ควบคุมชีวิตเธอยังไง แต่ทั้งหมดที่เธอต้องการก็คือการที่ยังอยู่ในความสนใจของสาธารณะ
"ถ้าผู้คนจะเขียนเรื่องของฉัน และบอกว่าฉนถูกเอาเปรียบมาทั้งชีวิต ก็เชิญเลย งั้นฉันก็จะเอาเปรียบตัวเอง" ร็อคเคลล์ ระบุ พร้อมบอกว่า "ฉันสนุกกับสิ่งที่ฉันทำอยู่ ฉันไม่แคร์จริง ๆ ว่าผู้คนจะพูดอะไร"
แม้ชื่อเสียงของเธอจะโด่งดังในทางแปลก ๆ เสมอมา แต่หญิงสาวก็ยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอได้รับความนิยม
ภาพจาก Instagram piperrockelle
สำหรับ ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ เริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นดาราเด็กบน YouTube โดยคอนเทนต์ต่าง ๆ ของเธอถูกจัดการดูแลโดย ทิฟฟานี่ สมิธ ผู้เป็นแม่ จากนั้นในปี 2561 เธอเริ่มทำคอนเทนต์ร่วมกับกลุ่มวัยรุ่น โดยมีเนื้อหาทำชาเลนจ์ต่าง ๆ รวมถึงการแกล้งกัน โดยแม่ของเธอยังเป็นผู้จัดการและโปรดิวเซอร์
พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล ร็อคเคลล์มีคนติดตามมากถึง 10 ล้านในตอนนั้น ขณะที่สารคดีบน เน็ตฟลิกซ์ เรื่อง Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing เผยข้อมูลว่า จุดพีคสุดร็อคเคลล์เคยทำเงินได้เดือนละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15 ล้านบาท)
ภาพจาก Instagram piperrockelle
แต่ในเดือนมกราคม 2565 โลกของเธอก็ถล่มลง เมื่อสมาชิก 11 คนในทีมได้ยื่นฟ้องสมิธกับแฟนหนุ่ม เรียกค่าเสียหาย 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางอารมณ์ วาจา ร่างกาย และทางเพศในบางครั้ง มีการกล่าวหาด้วยว่าสมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสำหรับงานที่ทำ ซึ่งทั้ง 2 คนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
แม้ต่อมาคดีความจะยุติลง แต่คนก็ยังคงให้ความสนใจกับเรื่องของร็อคเคลล์ และยังคงวิจารณ์ว่าเธอเป็นเหยื่อของแม่ตัวเอง หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กต้องมาเคาะประตูบ้านเธอ หลังมีผู้ติดตามโทร. แจ้งพวกเขา เด็กสาวยอมรับว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เธอมีความเครียด และการที่โซเชียลพูดถึงร่างกายของเธอก็เป็นความท้าทายที่จะต้องรับมือ
ภาพจาก Instagram piperrockelle
ทั้งนี้ ร็อคเคลล์ เปิดเผยว่า เธอรู้ว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ และเธอไม่ได้พยายามทำตัวเป็นแบบอย่างให้ใคร เธอรู้ว่าการที่เธอตัดสินใจทำสิ่งนี้ (OnlyFans) คงจะมีเด็กสาวมากมายที่ผิดหวัง และคงมีบางคนอยากติดตามเส้นทางที่สิ่งที่เธอทำ
ร็อคเคลล์ ยังเปิดใจในเรื่องความรัก โดยยอมรับว่า เธอไม่คิดว่าอยากจะมีแฟนอีก คิดว่าอยากจะอยู่คนเดียวไปทั้งชีวิตกับครอบครัว และฟาร์มเล็ก ๆ ที่มีม้า เธอจะมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตคนเดียว
ขอบคุณข้อมูลจาก USA Today