เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หายกลางทาง ร้อนตำรวจระดมกำลังหา ชี้ภารกิจสุดยาก ซ้ำบางจุดไร้วงจรปิด พบเพิ่งซื้อจี้มาไม่กี่ปี มูลค่าพุ่งเป็นเท่าตัว
วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนต้องนำกำลังออกสำรวจกันวุ่นตลอดเส้นทางเดินป่าขึ้นภูเขาเหิงซาน ในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน หลังเสี่ยรายหนึ่งดันทำจี้ทองคำมูลค่ากว่า 100,000 หยวน (ราว 447,000 บาท) หายไประหว่างเดินป่าขึ้นไปสู่จุดชมวิวหนานเยว่เหิงซาน
จากโพสต์ของ นายจาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เขาเผยว่าได้ไปเที่ยวจุดชมวิวหนานเยว่เหิงซาน แต่ระหว่างเดินป่าโดยใช้เส้นทางฝานอิน ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณ เขาก็พบว่าจี้ทองคำที่ห้อยอยู่กับสร้อยคอทองคำหายไปแล้ว เหลือไว้เพียงตัวสร้อย
เมื่อหาเองไม่พบ นายจางจึงตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจท้องถิ่น ทำให้เกิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ตรวจจับโลหะ ออกสำรวจและค้นหาไปตลอดเส้นทางเดินป่า รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิด แต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีใครหาจี้ดังกล่าวพบ
นายจาง เผยว่า เขาเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง และมักจะสวมสร้อยกับจี้ทองคำไปเดินป่าเสมอ พร้อมกล่าวว่า "ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผมเดินป่าไป 41.65 กิโลเมตรแล้ว และตอนนี้ผมก็ทำได้แค่รอฟังข่าวจากตำรวจอยู่ที่ตีนเขา"
แม้ว่าตำรวจจะยังคงช่วยค้นหาต่อไป แต่นายจางก็เตรียมใจพร้อมรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้แล้ว
ด้านตำรวจเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเดินป่ามาแล้ว แต่ไม่พบบันทึกใด ๆ เกี่ยวกับจี้ที่หายไป เนื่องจากเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ มีเส้นทางเล็ก ๆ บางจุดที่อยู่นอกการบันทึกของกล้อง อีกทั้งไม่ทราบจุดที่แน่นอนตอนจี้หาย ทำให้การค้นหายากขึ้นไปอีก
เมื่อตรวจสอบบนโซเชียลของนายจาง พบว่าเขามักจะสวมสร้อยและจี้ทองคำขณะเดินทาง และยังมีคลิปขณะที่เขาไปซื้อทองในเดือนเมษายน 2567 ทำให้ทราบว่าบนจี้ดังกล่าวมีลวดลายปักษาสยายปีกอยู่ เป็นทองคำ 999 น้ำหนักมากกว่า 80 กรัม ซึ่งตอนนั้นนายจางซื้อมาด้วยมูลค่ามากกว่า 50,000 หยวน (223,000 บาท)
อย่างไรก็ตาม หากคำนวณมูลค่าตามราคาทอง ณ ปัจจุบัน คาดว่าจี้ทองคำที่หายไปของนายจาง น่าจะมีมูลค่าเกิน 100,000 หยวน หากเขาหาจี้ไม่เจอคงนับเป็นความสูญเสียที่มีราคาแพงอย่างยิ่ง
