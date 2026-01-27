HILIGHT
เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หายกลางทาง ร้อนตำรวจระดมกำลังหา

          เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หายกลางทาง ร้อนตำรวจระดมกำลังหา ชี้ภารกิจสุดยาก ซ้ำบางจุดไร้วงจรปิด พบเพิ่งซื้อจี้มาไม่กี่ปี มูลค่าพุ่งเป็นเท่าตัว  

เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หาย
 ภาพจาก Weibo

          วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนต้องนำกำลังออกสำรวจกันวุ่นตลอดเส้นทางเดินป่าขึ้นภูเขาเหิงซาน ในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน หลังเสี่ยรายหนึ่งดันทำจี้ทองคำมูลค่ากว่า 100,000 หยวน (ราว 447,000 บาท) หายไประหว่างเดินป่าขึ้นไปสู่จุดชมวิวหนานเยว่เหิงซาน
 
          จากโพสต์ของ นายจาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เขาเผยว่าได้ไปเที่ยวจุดชมวิวหนานเยว่เหิงซาน แต่ระหว่างเดินป่าโดยใช้เส้นทางฝานอิน ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณ เขาก็พบว่าจี้ทองคำที่ห้อยอยู่กับสร้อยคอทองคำหายไปแล้ว เหลือไว้เพียงตัวสร้อย 

เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หาย
 ภาพจาก Weibo

          เมื่อหาเองไม่พบ นายจางจึงตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจท้องถิ่น ทำให้เกิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ตรวจจับโลหะ ออกสำรวจและค้นหาไปตลอดเส้นทางเดินป่า รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิด แต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีใครหาจี้ดังกล่าวพบ 

          นายจาง เผยว่า เขาเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง และมักจะสวมสร้อยกับจี้ทองคำไปเดินป่าเสมอ พร้อมกล่าวว่า "ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผมเดินป่าไป 41.65 กิโลเมตรแล้ว และตอนนี้ผมก็ทำได้แค่รอฟังข่าวจากตำรวจอยู่ที่ตีนเขา"

เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หาย
 ภาพจาก Weibo

          แม้ว่าตำรวจจะยังคงช่วยค้นหาต่อไป แต่นายจางก็เตรียมใจพร้อมรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้แล้ว 


          ด้านตำรวจเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเดินป่ามาแล้ว แต่ไม่พบบันทึกใด ๆ เกี่ยวกับจี้ที่หายไป เนื่องจากเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ มีเส้นทางเล็ก ๆ บางจุดที่อยู่นอกการบันทึกของกล้อง อีกทั้งไม่ทราบจุดที่แน่นอนตอนจี้หาย ทำให้การค้นหายากขึ้นไปอีก 

          เมื่อตรวจสอบบนโซเชียลของนายจาง พบว่าเขามักจะสวมสร้อยและจี้ทองคำขณะเดินทาง และยังมีคลิปขณะที่เขาไปซื้อทองในเดือนเมษายน 2567 ทำให้ทราบว่าบนจี้ดังกล่าวมีลวดลายปักษาสยายปีกอยู่ เป็นทองคำ 999 น้ำหนักมากกว่า 80 กรัม ซึ่งตอนนั้นนายจางซื้อมาด้วยมูลค่ามากกว่า 50,000 หยวน (223,000 บาท)

เสี่ยใส่ทองเดินป่า ดันทำจี้ทอง 4.4 แสน หาย
 ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ตาม หากคำนวณมูลค่าตามราคาทอง ณ ปัจจุบัน คาดว่าจี้ทองคำที่หายไปของนายจาง น่าจะมีมูลค่าเกิน 100,000 หยวน หากเขาหาจี้ไม่เจอคงนับเป็นความสูญเสียที่มีราคาแพงอย่างยิ่ง 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


