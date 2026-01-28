HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝรั่งเที่ยวไทย เข้าเซเว่นฯ หยิบเมนูฮิตรัว ๆ 4 ห่อ ชาวเน็ตยอมใจ ทั้งที่บ้านตัวเองก็มี ?

 
          ไวรัล ฝรั่งเข้าเซเว่นฯ ไทย เหมาเมนูฮิตไม่ยั้ง หยิบไปคนเดียว 4 ห่อ ทำคนไทยเซอร์ไพรส์ ทั้งที่เป็นเมนูต่างชาติ แต่ความอร่อยบ้านเราชนะเลิศ


ของกินไทย 7-11 Thailand
ภาพจาก TikTok @kaicoaching

           อีกหนึ่งมุมมองน่ารัก ๆ จากสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อของกินธรรมดา ๆ ในชีวิตคนไทย กลับกลายเป็นของอร่อยระดับตำนานสำหรับชาวต่างชาติหลายคน ซึ่งเมื่อแวะมาเที่ยวไทยก็อดไม่ได้ที่จะต้องซื้อกินให้หนำใจ เพราะหากกลับไปแล้วหาของที่ถูกปากแบบนี้กินไม่ง่ายเลยจริง ๆ

           วันที่ 27 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @kaicoaching ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทย ลงคลิปอาหารที่ประทับใจและต้องแวะมาซื้อกินตลอด แต่เมนูดังกล่าวไม่ใช่อาหารจากร้านดัง แต่กลับเป็นของที่หาซื้อได้ง่าย ๆ ตามร้านสะดวกซื้อชื่อดัง จนคนไทยอาจไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกปากนักท่องเที่ยวขนาดนี้

ของกินไทย 7-11 Thailand
ภาพจาก TikTok @kaicoaching

ของกินไทย 7-11 Thailand
ภาพจาก TikTok @kaicoaching

            จากคลิปเผยให้เห็นชาวต่างชาติเข้ามาในร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ที่เมืองไทย ซึ่งเจ้าตัวไม่ลังเลและมุงหน้าไปที่โซนขายแซนวิชอบร้อน ก่อนจะหยิบ แซนวิชแฮมชีส แบบไม่ลังเล  เรียกว่าน่าจะโหยหาสุด ๆ หลังเคยได้ลองชิมความอร่อยเมื่อตอนเคยมาเที่ยวครั้งก่อน จนคราวนี้ได้กลับมาอีกครั้ง ก็ซื้อไปกินทีเดียว 4 ห่อทันที 

ของกินไทย 7-11 Thailand
ภาพจาก TikTok @kaicoaching

ของกินไทย 7-11 Thailand
ภาพจาก TikTok @kaicoaching

            หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น บ้างก็เซอร์ไพรส์ที่เมนูธรรมดาในสายตาคนไทย แต่รสชาติถูกปากชาวต่างชาติขนาดนี้ ทั้งที่อาหารเหล่านี้ต้นตำรับมาจากฝรั่งเองด้วยซ้ำ จนบางส่วนวิเคราะห์ว่าคนไทยนั้นเลือกกินแต่ของอร่อย ดังนั้นอะไรที่วางขายแล้วถูกปากคนไทย ก็ไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติจะชื่นชอบเช่นนี้ นอกจากนี้ ร้าน 7-Eleven ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากแวะมาสัมผัสประสบการณ์เช่นกัน

ของกินไทย 7-11 Thailand

ของกินไทย 7-11 Thailand

ของกินไทย 7-11 Thailand

ของกินไทย 7-11 Thailand

ของกินไทย 7-11 Thailand



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝรั่งเที่ยวไทย เข้าเซเว่นฯ หยิบเมนูฮิตรัว ๆ 4 ห่อ ชาวเน็ตยอมใจ ทั้งที่บ้านตัวเองก็มี ? อัปเดตล่าสุด 28 มกราคม 2569 เวลา 09:36:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย