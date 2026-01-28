ฝรั่งเที่ยวไทย เข้าเซเว่นฯ หยิบเมนูฮิตรัว ๆ 4 ห่อ ชาวเน็ตยอมใจ ทั้งที่บ้านตัวเองก็มี ?

ไวรัล ฝรั่งเข้าเซเว่นฯ ไทย เหมาเมนูฮิตไม่ยั้ง หยิบไปคนเดียว 4 ห่อ ทำคนไทยเซอร์ไพรส์ ทั้งที่เป็นเมนูต่างชาติ แต่ความอร่อยบ้านเราชนะเลิศ
ภาพจาก TikTok @kaicoaching
อีกหนึ่งมุมมองน่ารัก ๆ จากสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อของกินธรรมดา ๆ ในชีวิตคนไทย กลับกลายเป็นของอร่อยระดับตำนานสำหรับชาวต่างชาติหลายคน ซึ่งเมื่อแวะมาเที่ยวไทยก็อดไม่ได้ที่จะต้องซื้อกินให้หนำใจ เพราะหากกลับไปแล้วหาของที่ถูกปากแบบนี้กินไม่ง่ายเลยจริง ๆ
วันที่ 27 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @kaicoaching ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทย ลงคลิปอาหารที่ประทับใจและต้องแวะมาซื้อกินตลอด แต่เมนูดังกล่าวไม่ใช่อาหารจากร้านดัง แต่กลับเป็นของที่หาซื้อได้ง่าย ๆ ตามร้านสะดวกซื้อชื่อดัง จนคนไทยอาจไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกปากนักท่องเที่ยวขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @kaicoaching
ภาพจาก TikTok @kaicoaching
หลังคลิปถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น บ้างก็เซอร์ไพรส์ที่เมนูธรรมดาในสายตาคนไทย แต่รสชาติถูกปากชาวต่างชาติขนาดนี้ ทั้งที่อาหารเหล่านี้ต้นตำรับมาจากฝรั่งเองด้วยซ้ำ จนบางส่วนวิเคราะห์ว่าคนไทยนั้นเลือกกินแต่ของอร่อย ดังนั้นอะไรที่วางขายแล้วถูกปากคนไทย ก็ไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติจะชื่นชอบเช่นนี้ นอกจากนี้ ร้าน 7-Eleven ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากแวะมาสัมผัสประสบการณ์เช่นกัน
ภาพจาก TikTok @kaicoaching
ภาพจาก TikTok @kaicoaching