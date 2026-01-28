HILIGHT
อุทาหรณ์เศร้า เด็ก 2 ขวบถูกทิ้งไว้บนรถ แม่จะเอาไปฝากเลี้ยงแต่ลืม กว่ารู้ตัวก็ 9 ชม.

          สลด แม่ลืมลูก 2 ขวบไว้ในรถ 9 ชม. กว่าจะรู้ก็สายไป เผยเอาลูกขึ้นรถจะไปส่งบ้านพี่เลี้ยง แต่ลืม อุทาหรณ์เศร้าคนมีลูกเล็กต้องระวัง 

แม่ลืมลูก 2 ขวบไว้ในรถ 9 ชม.

          วันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า เกิดเหตุแม่รายหนึ่งลืมลูก 2 ขวบทิ้งไว้บนรถ และออกไปทำงานทันที กว่าจะมีคนเจอเด็กก็ผ่านไปนาน 9 ชั่วโมง แม้จะนำตัวออกมาได้แต่สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิต นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยแม่เด็กถูกตำรวจมาเลเซียความคุมตัวไว้แล้ว 

          รายงานระบุว่า แม่เด็กเป็นพนักงานธนาคาร อายุ 35 ปี เดิมเธอควรจะต้องนำลูกชาย อายุ 2 ขวบ ไปส่งที่บ้านพี่เลี้ยงในเวลา 08.00 น. แต่เธอกลับลืมและขับรถตรงไปยังธนาคารที่ทำงานอยู่เลย กว่าจะรู้ตัวว่าลืมลูกทิ้งไว้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้ว

          จากแถลงการณ์ของตำรวจ ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 18.15 น. ว่ามีคนเจอเด็กอายุประมาณ 2 ขวบ ติดอยู่ในรถที่ย่านหนึ่งของเมืองเซอเริมบัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ พบว่าเด็กอยู่ในสภาพหมดสติอยู่ในรถเก๋งซีดานสีขาว เชื่อว่าเด็กถูกแม่ทิ้งไว้ในรถตั้งแต่ 08.00 น. โดยที่แม่เองก็ไม่รู้ตัว จนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานตอน 17.00 น. 

          อย่างไรก็ตาม ตอนที่ทีมแพทย์มาถึงที่เกิดเหตุ ก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กเสียชีวิตไปแล้ว โดยขณะนี้ทางตำรวจได้ส่งร่างของเด็กชายไปชันสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน พร้อมควบคุมตัวแม่เด็กมาสืบสวนต่อไป ในความผิดเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เด็ก 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew


อุทาหรณ์เศร้า เด็ก 2 ขวบถูกทิ้งไว้บนรถ แม่จะเอาไปฝากเลี้ยงแต่ลืม กว่ารู้ตัวก็ 9 ชม. โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 09:45:35
