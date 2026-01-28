HILIGHT
คำอวยพรวันวาเลนไทน์ ซึ้ง ๆ หวาน ๆ เอาไว้ส่งความรักให้คนพิเศษ

          รวมไอเดีย คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ซึ้ง ๆ พร้อมคำแปลไทย จะส่งให้แฟน บอกรักคนคุย หรืออวยพรเพื่อน ก็ครบจบในที่เดียว
คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก คือช่วงเวลาที่หลายคนอยากส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแฟน คนที่แอบชอบ เพื่อนสนิท หรือแม้แต่ครอบครัว การเลือก คำอวยพรวันวาเลนไทน์ ความหมายดีสักประโยคช่วยแทนใจเราได้มากกว่าที่คิด วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวม 25 คำอวยพรและแคปชั่นวันวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ แบบหวาน ซึ้ง อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจ พร้อมคำแปลภาษาไทย เอาไว้เขียนการ์ดหรือโพสต์ลงโซเชียลต้อนรับเทศกาลแห่งความรักได้เลย

คำอวยพรวันวาเลนไทน์

จะส่งให้แฟนหรือโพสต์แคปชั่นก็ปัง

คำอวยพรวันวาเลนไทน์หวานหยดย้อย (สำหรับคนมีคู่)

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          1. There are only two times that I want to be with you - Now and Forever. 

          มีแค่ 2 เวลาที่ฉันอยากอยู่กับคุณ คือ "ตอนนี้" และ "ตลอดกาล"

          2. Every time I see you, I fall in love all over again. Happy Valentine's Day ! 

          ตกหลุมรักคนเดิมซ้ำ ๆ คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เห็นเธอ สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะ

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          3. You're the love of my life, my everything. Happy Valentine's Day. 

          คุณคือความรักของชีวิต และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน

          4. Being in love with you makes every morning worth getting up for. 

          การได้รักคุณ ทำให้ทุกเช้าที่ตื่นมานั้นมีความหมาย 

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          5. I never knew what love was until I met you. 

          ฉันไม่เคยรู้เลยว่าความรักคืออะไร จนกระทั่งได้พบคุณ

          6. Thank you for making me laugh and smile every single day.

          ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้มและหัวเราะได้ในทุก ๆ วัน

          7. Your love is the best gift I could ever hope to receive.

          ความรักของเธอ คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับมาเลย

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          8. The beauty that surrounds me is all because of you.

          ความงดงามรอบตัวฉันเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีคุณอยู่ข้าง ๆ 

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ความหมายลึกซึ้ง (ซึ้งจนน้ำตาซึม)

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          9. When someone else's happiness is your happiness, that is love.

          เมื่อความสุขของใครคนหนึ่งกลายเป็นความสุขของคุณด้วย นั่นแหละคือความรัก

          10. You're the only one who makes me want to be a better person. Thank you for loving me.

          มีแค่เธอคนเดียวเลยนะ ที่ทำให้ฉันอยากเก่งขึ้น อยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิม... ขอบคุณที่รักกันนะ

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          11. Every time you hold my hand, I find another reason to fall in love with you.

          ทุกครั้งที่คุณกุมมือฉัน ฉันก็พบเหตุผลใหม่ ๆ ที่ทำให้รักคุณมากขึ้นกว่าเดิม

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          12. You're the sunshine that melts my winter blues.

          คุณคือแสงแดดที่เข้ามาละลายความเศร้าในใจของฉัน

          13. It's you who made a difference in my life. Love you always.

          เป็นคุณที่เข้ามาทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รักคุณเสมอนะ

          14. I found life because I found you.

          ฉันพบความหมายของชีวิต เพราะฉันได้พบคุณ

          15. May our love story continue to rhyme, filled with laughter and joy.

          ขอให้เรื่องราวความรักของเรา ร้อยเรียงกันอย่างงดงาม เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขตลอดไปนะ

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

คำอวยพรวันวาเลนไทน์สั้น ๆ กระชับ แต่หวานซึ้ง

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          16. Like coffee in the morning, you brighten my day.

          เธอเป็นเหมือนกาแฟแก้วโปรดในยามเช้า ที่ช่วยเติมพลังให้ฉันสว่างไสวไปทั้งวัน

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          17. My love, your smile makes my troubles go away.

          ที่รัก รอยยิ้มของคุณทำให้ความทุกข์ของฉันหายวับไปเลย

          18. You're my best friend, confidante, and biggest cheerleader.

          เธอไม่ได้เป็นแค่แฟนนะ แต่เป็นทั้งเพื่อนสนิท ที่ปรึกษา และกำลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          19. We loved with a love that is more than love.

          เรารักกันด้วยความรักที่เป็นมากกว่าคำว่ารัก

          20. May love blossom all around you today and always.

          ขอให้ความรักเบ่งบานรอบตัวคุณในวันนี้และตลอดไป

          21. Wish you find someone who truly deserves you.

          ขอให้คุณได้เจอคนที่คู่ควรกับความรักดี ๆ ของคุณนะ

          22. I want to live forever because of you.

          ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ไปนาน ๆ ก็เพราะมีคุณอยู่ด้วยนี่แหละ

          23. Because you are so special, you deserve the best Valentine’s Day.

          เพราะคุณคือคนพิเศษ คุณจึงสมควรได้รับวันวาเลนไทน์ที่วิเศษที่สุด

          24. Distance pulled us apart, but I found out what true love is.

          แม้ระยะทางจะทำให้เราห่างกัน แต่มันทำให้ฉันรู้ว่ารักแท้คืออะไร

          25. Happy Valentine's Day... Thank you for being where my heart feels at home.

          สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะ... ขอบคุณที่เป็นบ้านให้หัวใจของฉัน

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์

          วันวาเลนไทน์ปีนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน จะมีคู่หรือกำลังแอบรักใครอยู่ การส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ผ่านตัวอักษรก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าประทับใจเสมอ อย่าลืมหยิบคำอวยพรที่ชอบไปปรับใช้กันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนี้ค่ะ 

