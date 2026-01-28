เปิดสาเหตุ 3 พี่น้องอเมริกัน ตามหาผู้มีพระคุณที่ไทย ช่วยเหลือสมัยสงครามเวียดนามจนเจอ

เปิดสาเหตุที่ทำให้ 3 พี่น้องอเมริกัน เจอตาพูน ที่เคยดูแลสมัยสงครามเวียดนาม 50 ปีก่อน ทั้งที่ข้อมูลมีน้อยมาก หากันจนเจอจริง ๆ ยังจำกันได้ไม่ลืม
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 28 มกราคม 2569 ข่าวช่องวัน รายงานว่า 3 พี่น้องชาวอเมริกัน เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตามหาคนหนึ่งที่ชื่อ พูน คนที่เคยเจอกันเมื่อ 50 ปีก่อนในช่วงสงครามเวียดนาม สุดท้ายคนช่วยกันหาจนได้เจอจริง ๆ
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ทั้งนี้ 3 พี่น้องเล่าถึงต้นสายปลายเหตุว่า ตอนเกิดสงครามเวียดนาม พวกตนพักอาศัยที่ จ.อุบลราชธานี เพราะพ่อเป็นทหารกองทัพสหรัฐฯ กระทั่งเจอนายพูนที่คอยช่วยเหลือ หาที่อยู่ตลอด 13 เดือน และมีครั้งหนึ่ง นายพูนช่วยชีวิตตอนที่พวกตนไปงานแต่งงานที่ประเทศลาว มีชายคนหนึ่งมาหาเรื่อง พยายามเอามีดมาทำร้าย นายพูนจึงใช้วิชามวยไทยสอนพวกตนให้สู้จนรอด กระทั่งปี 2515 ก็กลับประเทศ ไม่ได้มาไทยอีกเลย
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ที่ผ่านมาพวกตนรักและคิดถึงนายพูนเสมอ จึงตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2568 เพื่อตามหา แต่ข้อมูลมีน้อยเกิน เพราะมีแค่ชื่อ พูน อายุประมาณ 70-80 ปี อยู่ในภาคอีสาน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
สุดท้าย ผู้สื่อข่าวจึงใช้วิธีรวบรวมจิตอาสาช่วยลงพื้นที่ เจอภายใน 3 วัน พบว่า นายพูนปัจจุบันอยู่ จ.ศรีสะเกษ ไม่ใช่ จ.อุบลราชธานี และปัจจุบันชื่อขวัญ จึงได้วิดีโอคอลคุยกันก่อน แล้วก็มาเจอตัวจริง ทั้ง 3 คนพานายพูนไปตรวจร่างกายรักษาโรคประจำตัวต่าง ๆ ในเรื่องตา เรื่องหู
คุณตาดีใจที่ทั้ง 3 คนไม่ลืมกันและยังกลับมาหาทั้งที่ผ่านไปหลาย 10 ปีแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน