HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พี่หนุ่ม ตอบแล้ว หลังมีคนถามถึงทนายแก้ว จากนี้จะมาออกโหนกระแสอีกไหม

          พี่หนุ่ม ตอบแล้ว หลังมีคนถามถึงทนายแก้วจะมาออกโหนกระแสไหม ตอนนี้พักอยู่ ขอให้เคลียร์ตัวเองเรื่องความโปร่งใสก่อน

หนุ่ม กรรชัย ตอบปม ทนายแก้ว มนต์ชัย
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 28 มกราคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการโหนกระแสช่วงต้นรายการ หลังมีคนถามว่า ทนายแก้ว มนต์ชัย จะกลับมาในรายการไหมว่า

หนุ่ม กรรชัย ตอบปม ทนายแก้ว มนต์ชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          "แผลอย่างนี้ ตอนนี้พักอยู่นะฮะ คงจะออกไม่ได้อีกพักใหญ่ ระยะยาวเลยนะครับ เพราะว่า อย่างที่บอกไป อาจต้องไปเคลียร์ความโปร่งใสซะก่อน ทนายก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาจจะเป็นคนโน้น คนนี้ที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย หรืออันไหนถ้าผมจำเป็นพูดได้บ้าง ผมก็จะพูดเอง โฟนอินหาทนาย"


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พี่หนุ่ม ตอบแล้ว หลังมีคนถามถึงทนายแก้ว จากนี้จะมาออกโหนกระแสอีกไหม โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 15:14:30
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย