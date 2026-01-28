พี่หนุ่ม ตอบแล้ว หลังมีคนถามถึงทนายแก้ว จากนี้จะมาออกโหนกระแสอีกไหม

พี่หนุ่ม ตอบแล้ว หลังมีคนถามถึงทนายแก้วจะมาออกโหนกระแสไหม ตอนนี้พักอยู่ ขอให้เคลียร์ตัวเองเรื่องความโปร่งใสก่อน
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 28 มกราคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการโหนกระแสช่วงต้นรายการ หลังมีคนถามว่า ทนายแก้ว มนต์ชัย จะกลับมาในรายการไหมว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
"แผลอย่างนี้ ตอนนี้พักอยู่นะฮะ คงจะออกไม่ได้อีกพักใหญ่ ระยะยาวเลยนะครับ เพราะว่า อย่างที่บอกไป อาจต้องไปเคลียร์ความโปร่งใสซะก่อน ทนายก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาจจะเป็นคนโน้น คนนี้ที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย หรืออันไหนถ้าผมจำเป็นพูดได้บ้าง ผมก็จะพูดเอง โฟนอินหาทนาย"