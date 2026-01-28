เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ พบรองผู้ว่าการรัฐฯ อยู่บนเครื่อง พร้อมทีมงาน

เครื่องบินตกอินเดีย คร่า 5 ชีวิตดับยกลำ พบรองผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระ อยู่บนเครื่องบิน เสียชีวิตขณะลงพื้นที่หาเสียง ยังไม่ชัดสาเหตุ พบมาจากครอบครัวนักการเมืองใหญ่
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 28 มกราคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินตกขณะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินในเมืองบารามาตี รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เป็นผลให้ผู้โดยสารและนักบินทั้ง 5 คน เสียชีวิตยกลำ รวมถึง อจิต ปาวาร์ รองผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระ ซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า อจิต ปาวาร์ ซึ่งมาจากครอบครัวนักการเมืองชั้นนำของอินเดีย อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น เขาออกเดินทางมาจากมุมไบพร้อมกับทีมงาน 2 คน และลูกเรืออีก 2 คน โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ก่อนจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ภาพจาก X @AjitPawarSpeaks
มีภาพวิดีโอจากที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นควันพวยพุ่งจากซากเครื่องบินที่กำลังลุกไหม้ โดยมีเศษซากกระจายทั่วทุ่งโล่ง ๆ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งชี้ว่า ตอนแรกก็มีแค่ไฟไหม้ แต่จากนั้นก็มีการระเบิดราว 4-5 ครั้ง และเปลวไฟก็รุนแรงเกินกว่าจะดึงใครออกมาได้
ด้าน นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ X แสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมเผยภาพของ อจิต ปาวาร์ โดยระบุว่าการจากไปของเขาเป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าตกใจ
ภาพจาก X @AjitPawarSpeaks
ภาพจาก X @narendramodi
ภาพจาก X @narendramodi
ชมคลิป คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Reuters