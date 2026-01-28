HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ พบรองผู้ว่าการรัฐฯ อยู่บนเครื่อง พร้อมทีมงาน

 
            เครื่องบินตกอินเดีย คร่า 5 ชีวิตดับยกลำ พบรองผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระ อยู่บนเครื่องบิน เสียชีวิตขณะลงพื้นที่หาเสียง ยังไม่ชัดสาเหตุ พบมาจากครอบครัวนักการเมืองใหญ่  

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            วันที่ 28 มกราคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินตกขณะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินในเมืองบารามาตี รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เป็นผลให้ผู้โดยสารและนักบินทั้ง 5 คน เสียชีวิตยกลำ รวมถึง อจิต ปาวาร์ รองผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระ ซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว 

            สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า อจิต ปาวาร์ ซึ่งมาจากครอบครัวนักการเมืองชั้นนำของอินเดีย อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น เขาออกเดินทางมาจากมุมไบพร้อมกับทีมงาน 2 คน และลูกเรืออีก 2 คน โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ก่อนจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ
ภาพจาก X @AjitPawarSpeaks
 
            ด้าน วีเค ซิงห์ ผู้อำนวยการบริษัท VSR Ventures ที่ดำเนินการเครื่องบินลำดังกล่าว เผยกับสื่ออินเดียว่า เครื่องบินตกขณะกำลังลงจอดที่มาบารามาตี แต่สาเหตุนั้นยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าตัวเครื่องบินปลอดภัย 100% และนักบินก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ 

            มีภาพวิดีโอจากที่เกิดเหตุ เผยให้เห็นควันพวยพุ่งจากซากเครื่องบินที่กำลังลุกไหม้ โดยมีเศษซากกระจายทั่วทุ่งโล่ง ๆ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งชี้ว่า ตอนแรกก็มีแค่ไฟไหม้ แต่จากนั้นก็มีการระเบิดราว 4-5 ครั้ง และเปลวไฟก็รุนแรงเกินกว่าจะดึงใครออกมาได้ 

            ด้าน นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ X แสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมเผยภาพของ อจิต ปาวาร์ โดยระบุว่าการจากไปของเขาเป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าตกใจ 

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ
ภาพจาก X @AjitPawarSpeaks

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ
ภาพจาก X @narendramodi 

เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ
ภาพจาก X @narendramodi 

ชมคลิป คลิก



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Reuters 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เครื่องบินตกอินเดีย 5 ชีวิตดับยกลำ พบรองผู้ว่าการรัฐฯ อยู่บนเครื่อง พร้อมทีมงาน โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 16:34:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย