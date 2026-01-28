HILIGHT
ขวัญ ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด ทำคนอื่นต้องขอขมากรรม ไม่ใช่อโหสิกรรม !

          ขวัญ ม.ล. พลอยนภัส ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด บอกกระทำคนอื่นต้องขอขมากรรม ไม่ใช่อโหสิกรรม หลังไฮโซเมย์ ภรรยา ไฮโซต้น โพสต์แผ่เมตตา 

ขวัญ ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kwan Ploynapat Leenutaphong

          จากกรณี ดราม่า ไฮโซ ต. เบี้ยวหนี้เพื่อน ไฮโซ น. ก่อนหนีไปเมืองนอก ซึ่งต่อมา ไฮโซนัท อภิชาต ลีนุตพงษ์ ผู้นำเข้ารถแลมโบกินี และภรรยา ขวัญ ม.ล. พลอยนภัส ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นผู้เสียหาย และคู่กรณีคือ ไฮโซต้น เดิมพัน อยู่วิทยา ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน โดยคดีความขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย 

          ล่าสุด (28 มกราคม 2569) ขวัญ ม.ล. พลอยนภัส ภรรยาของ ไฮโซนัท อภิชาต ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้กระทำคนอื่นว่าต้องขอขมากรรม ไม่ใช่ขออโหสิกรรม และเหนือสิ่งอื่นใด "ต้องคืนเงินเขาก่อน" 

ขวัญ ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kwan Ploynapat Leenutaphong

          โดยข้อความที่โพสต์ระบุว่า "ผู้กระทำคนอื่น ต้องขอขมากรรมเขาค่า ไม่ใช่ขออโหสิกรรม แต่เหนืออื่นใดคืนเงินเค้าก่อนนะจ๊ะ งงตรรกะหนักมาก" 

          ทั้งนี้มีหลายคนได้เข้าไปให้กำลังใจขวัญ ม.ล. พลอยนภัส ในโพสต์ดังกล่าว โดยเห็นด้วยว่า การพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือ การคืนเงิน   

          โดยโพสต์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ ไฮโซเมย์ เมลนีย์ ภรรยาของ ไฮโซต้น ได้โพสต์ข้อความยาว กล่าวขออโหสิกรรม และแผ่เมตตา ต่อผู้ทำร้ายและทำลายครอบครัวของตน ไม่ขอผูกกรรมต่อกันอีก เพื่อจะได้หลุดพ้นทั้งสองฝ่าย 

ขวัญ ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kwan Ploynapat Leenutaphong

          โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า "ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม และแผ่เมตตา อย่างแท้จริง ต่อท่านผู้ทำร้าย ทำลายข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า เหตุที่ท่านทำร้าย ให้ร้าย และบิดเบือนความจริงทั้งหมดนี้ เพียงเพราะความทุกข์ในใจ ความลำบาก ความเจ็บปวด ความกลัว และความไม่รู้ ของท่าน ขอให้ท่านเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้

ขวัญ ภรรยาไฮโซนัท โพสต์ปะทะเดือด

          ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหมดทั้งสิ้น หากข้าพเจ้าได้เคยกระทำต่อท่านไว้ ทั้งในชาตินี้ หรือภพภูมิใดก็ตาม ข้าพเจ้า ขออภัยที่ได้ล่วงเกิน และถึงบัดนี้ข้าพเจ้า ก็ขอยอมรับกรรมนั้นทั้งสิ้น ขอให้เวรภัย ทั้งหลายจบลงที่ตรงนี้ ข้าพเจ้าไม่ขอผูกกรรมต่อกันอีก เพื่อว่าทั้งข้าพเจ้า และท่านจะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏอันหาจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดไม่เจอในสักวันหนึ่ง

          ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิต และความปรารถนาดีจากใจจริง ไปถึงท่าน ขอให้ ท่านพ้นจากความเศร้า ความทุกข์ใจ ความโกรธ และความอาฆาตทั้งปวง ทั้งที่มีต่อข้าพเจ้า และผู้อื่น เพื่อว่าในที่สุดแล้ว ความปรารถนาเดียวในใจ ณ เวลานี้ของ ข้าพเจ้า คือ ขอให้ท่านได้พบความสุข ความสว่าง สติ ปัญญา ความเมตตา และความสงบในกาย และจิตของท่านอย่างแท้จริง" 

          งานนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นดราม่าร้อนระอุ ศึกเดือดระหว่างภรรยาของ 2 ไฮโซที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป 



