เปิดชื่อผู้ได้งาน ประกันสังคม จ้างตัดสูท 35 ล้าน เจ้าเดียวที่เคยฟันงานปฏิทินหลายปีซ้อน

เปิดข้อมูลผู้ชนะงานตัดสูท 35 ล้านของประกันสังคม พบเป็นเจ้าเดียวกับที่เคยได้งานผลิตปฏิทินหลายปีซ้อน ด้านอดีต สส. แฉเงินถึงมือใครกันแน่
กรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ใช้งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จัดซื้อชุดสูทให้เจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คนทั่วประเทศ พบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้รับจ้าง ต่อมา สปส. ชี้แจงว่าเป็นงบเพื่อการบริหารจัดการและเป็นเครื่องแบบสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ส่วนการจ้างนั้นเป็นไปตามระเบียบพัสดุของทางราชการอย่างครบถ้วน โดยผู้รับจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน มีศักยภาพรองรับงานในปริมาณมาก ยืนยันว่าราคาชุดละ 5,000 บาทเป็นราคาต่อหนึ่งชุด ไม่ใช่ต่อตัว และไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใด
วันที่ 28 มกราคม 2569 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า โครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 35 ล้านบาท เพื่อแจกให้พนักงานประกันสังคม 7,000 คน โดยใช้เงินบริหารจากยอดเงินสมทบของทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล ล่าสุดพบประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ประกันสังคมด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงิน 35 ล้านบาท
ทั้งนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังชนะราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคมประจำปี 2563 โดยเสนอราคา 49,940,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ขณะที่ปี 2564 ไม่ได้งาน และกลับมาได้งานอีกครั้งในการจ้างทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2565 ด้วยการเสนอราคา 54,965,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยังได้งานจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคมปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอีก ด้วยการเสนอราคา 54,977,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สำหรับปีที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ได้งานปฏิทินในการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น คือการจ้างทำปฏิทินปี 2564 และปี 2566 ซึ่งผู้ได้งานคือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
เดี๋ยวจะพาไปดูทีละตัวเลขว่าในนามของ การช่วยผู้เสียสละ มีใครกันแน่ที่อิ่ม และทหารผ่านศึกได้อะไรกลับมาจริง ๆ นี่คือเอกสารเงินรางวัลของผู้บริหารกิจการโรงงานในอารักษ์ ครึ่งปี ผอ.อผศ. รับรวมกว่า 83,000 บาท หากทั้งปีรวม ๆ แล้วน่าจะมีถึง 160,000 บาทต่อปี นี่กิจการเดียวเท่านั้น
