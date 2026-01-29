HILIGHT
สุดเศร้า.. โมซูจิน นักร้องสาวเกาหลี เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 27 ปี ต้นสังกัดเผยแถลง

          โมซูจิน นักร้องสาวเกาหลีใต้วง Acoustic Collabo  เสียชีวิตกะทันหัน ในวัยเพียง 27 ปี แฟน ๆ สุดเศร้าอาลัย ต้นสังกัดเผยแถลงการณ์ 

โมซูจิน
ภาพจาก Instagram Acoustic Collabo

          วันที่ 28 มกราคม 2569 เว็บไซต์ The Chosun Daily และ Allkpop รายงานว่า โมซูจิน (Mo Soo Jin) นักร้องสาวชาวเกาหลีใต้วัย 27 ปี นักร้องนำของวง Acoustic Collabo เสียชีวิตอย่างกะทันหัน สร้างความเศร้าโศกเสียใจ แฟน ๆ ต่างพากันแสดงความอาลัย โดยเฉพาะเมื่อเธอกำลังเตรียมเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต หลังชนะคดีความที่ยืดเยื้อ 

          โดย Panic Button ต้นสังกัดของโมซูจิน ได้เผยแถลงการณ์ ระบุว่า โมซูจินเสียชีวิตจากไปอย่างสุดเศร้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม ครอบครัวของเธอกำลังโศกเศร้ากับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ตามความประสงค์ของครอบครัว โดยพิธีศพจะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัว โดยมีเพียงครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิดเข้าร่วม

          "เราขอให้ทุกคนไว้อาลัยอย่างสงบ เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติ" ต้นสังกัด ระบุ 

โมซูจิน
ภาพจาก Instagram Acoustic Collabo
          โมซูจิน เกิดในปี 2542 เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นเด็กฝึกไอดอล ก่อนจะเข้าร่วมวง Acoustic Collabo ซึ่งในตอนแรกเป็นวงดนตรีที่มีนักร้องนำคนเดียว คือ คิมซึงแจ ต่อมาได้มีนักร้องรุ่นที่ 2 คือ อันดาอึน และคิมคยูนยอน ตามมาด้วย โมซูจิน ได้เข้าร่วมวงในฐานะนักร้องรุ่นที่ 3 เมื่อปี 2563 เธอมีผลงานเพลงร่วมกับวงหลายเพลง เช่น Now It’s Time to Let Go, Me Missing You, You Becoming Someone Missed และ Let’s Break Up 

          อย่างไรก็ดี เส้นทางของวงไม่ราบรื่นนัก ในปี 2565 สมาชิกวงเกิดข้อพิพาทกับต้นสังกัดเดิม จนเกิดการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ จนกระทั่งในปี 2567 ศาลได้ตัดสินให้พวกเธอเป็นฝ่ายชนะ หลังจากยุติข้อพิพาททางกฎหมายวง Acoustic Collabo เพิ่งได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ Panic Button ในปี 2568 และกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน ปีที่ผ่านมา โมซูจิน ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม Your Universe ภายใต้ชื่อจริงของเธอ 

โมซูจิน
ภาพจาก Instagram Acoustic Collabo

          ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของโมซูจิน สร้างความเศร้าเสียใจและสะเทือนใจให้กับแฟน ๆ โดยเฉพาะเมื่อเธอและเพื่อนสมาชิกในวงเพิ่งจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในคดีความที่ยืดเยื้อ และกำลังเตรียมกลับมาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีอีกครั้ง หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Chosun Daily, Allkpop
ขอบคุณภาพจาก Instagram Acoustic Collabo

