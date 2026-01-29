HILIGHT
เจ้าของร้านเอะใจ ยิ่งขายยิ่งขาดทุน แต่ลูกน้องเริ่มติดหรู เช็กกล้องจับโป๊ะ ชัดรวมหัวกันทำแสบ

 
           เจ้าของร้าน เปิดวงจรปิดจับโป๊ะ ลูกน้อง 4 คนรวมหัวโกงเงินนานหลายเดือน ใช้สารพัดวิธีแบบไม่กลัวโดนจับได้ สูญกว่า 3.5 แสนบาท ซ้ำยังกล้าขอโอกาสทำงานต่อ

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

           วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่องONE31 รายงานว่า เจ้าของร้านรองเท้ามือสองแบรนด์ดังในพื้นที่พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ออกมาเปิดเผยอุทาหรณ์เตือนภัยผู้ประกอบการ หลังโดนลูกจ้างภายในร้านจำนวน 4 คน ร่วมกันยักยอกเงินจากร้านต่อเนื่องนานกว่า 3-4 เดือน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 350,000 บาท โดยมีหลักฐานชัดเจนจากกล้องวงจรปิด ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

           เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนทำธุรกิจขายรองเท้ามือสองแบรนด์แท้มาระยะหนึ่ง มีลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาซื้อจำนวนมาก กระทั่งเริ่มสังเกตความผิดปกติจากพฤติกรรมลูกจ้าง ที่ก่อนหน้านี้มักขอเบิกเงินล่วงหน้าเดือนละ 1,000-2,000 บาท อ้างหมุนเงินไม่ทัน แต่ช่วงหลังกลับมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เดินทางท่องเที่ยว และมีเงินสดจำนวนมาก ทั้งที่ยอดขายร้านกลับลดลงอย่างน่าสงสัย

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

           เมื่อเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง เจ้าของร้านพบหลักฐานชัดเจนว่า ลูกจ้างทั้ง 4 คนร่วมกันทุจริตในหลายรูปแบบ ทั้งการสลับธนบัตร เช่น นำแบงก์ 100 บาท มาแลกเป็นแบงก์ 1,000 บาทโดยไม่ครบจำนวน การแอบเก็บเงินสดไว้ใต้เคาน์เตอร์ การคีย์ยอดขายไม่ตรงกับสินค้าที่ขายจริง รวมถึงการไม่ออกบิลให้ลูกค้าแล้วอ้างลดราคาพิเศษ ก่อนนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง

           นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมเปิดเซฟเงินของร้านหลังเวลาปิดทำการ ซึ่งปกติร้านปิดเวลา 21.00 น. แต่มีการกลับมาเปิดเซฟเพื่อนำเงินออกไปช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมีบางคนทำหน้าที่สนับสนุน คอยดูต้นทางไม่ให้ถูกจับได้

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

           หลังรวบรวมหลักฐานนานกว่า 1 สัปดาห์ เจ้าของร้านจึงเรียกลูกจ้างทั้งหมดมาสอบถาม ซึ่งลูกจ้างทั้ง 4 คนยอมรับผิด พร้อมขอไม่ให้แจ้งความและเสนอขอทำงานใช้หนี้แทน แต่เจ้าของร้านปฏิเสธ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการทุจริตซ้ำอีก สุดท้ายจึงตัดสินใจไล่ออกและเข้าแจ้งความดำเนินคดีทันที

           เจ้าของร้านยังฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้า โดยเฉพาะร้านที่มีเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก ควรหมั่นตรวจสอบบัญชีและกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าลูกจ้างมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงผิดปกติ ควรรีบตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

แฉแก๊งลูกน้องแสบ รวมหัวโกงเงินเจ้านาย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเช้าช่องวัน


เจ้าของร้านเอะใจ ยิ่งขายยิ่งขาดทุน แต่ลูกน้องเริ่มติดหรู เช็กกล้องจับโป๊ะ ชัดรวมหัวกันทำแสบ
