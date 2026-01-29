เจ้าของร้านเอะใจ ยิ่งขายยิ่งขาดทุน แต่ลูกน้องเริ่มติดหรู เช็กกล้องจับโป๊ะ ชัดรวมหัวกันทำแสบ

เจ้าของร้าน เปิดวงจรปิดจับโป๊ะ ลูกน้อง 4 คนรวมหัวโกงเงินนานหลายเดือน ใช้สารพัดวิธีแบบไม่กลัวโดนจับได้ สูญกว่า 3.5 แสนบาท ซ้ำยังกล้าขอโอกาสทำงานต่อ
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการข่าวเช้าช่องวัน ช่องONE31 รายงานว่า เจ้าของร้านรองเท้ามือสองแบรนด์ดังในพื้นที่พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ออกมาเปิดเผยอุทาหรณ์เตือนภัยผู้ประกอบการ หลังโดนลูกจ้างภายในร้านจำนวน 4 คน ร่วมกันยักยอกเงินจากร้านต่อเนื่องนานกว่า 3-4 เดือน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 350,000 บาท โดยมีหลักฐานชัดเจนจากกล้องวงจรปิด ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนทำธุรกิจขายรองเท้ามือสองแบรนด์แท้มาระยะหนึ่ง มีลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาซื้อจำนวนมาก กระทั่งเริ่มสังเกตความผิดปกติจากพฤติกรรมลูกจ้าง ที่ก่อนหน้านี้มักขอเบิกเงินล่วงหน้าเดือนละ 1,000-2,000 บาท อ้างหมุนเงินไม่ทัน แต่ช่วงหลังกลับมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เดินทางท่องเที่ยว และมีเงินสดจำนวนมาก ทั้งที่ยอดขายร้านกลับลดลงอย่างน่าสงสัย
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมเปิดเซฟเงินของร้านหลังเวลาปิดทำการ ซึ่งปกติร้านปิดเวลา 21.00 น. แต่มีการกลับมาเปิดเซฟเพื่อนำเงินออกไปช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมีบางคนทำหน้าที่สนับสนุน คอยดูต้นทางไม่ให้ถูกจับได้
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
เจ้าของร้านยังฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้า โดยเฉพาะร้านที่มีเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก ควรหมั่นตรวจสอบบัญชีและกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าลูกจ้างมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงผิดปกติ ควรรีบตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเช้าช่องวัน