ดาว OnlyFans เลื่อนภารกิจมาราธอน ทำลายสถิติ 1,057 คน ใน 12 ชม. กลัวเดินไม่ไหว

สาวดาว OnlyFans ประกาศเลื่อนภารกิจท้าทาย ทำลายสถิติเดิม ด้วยการมีเซ็กส์มาราธอนกับผู้ชาย 1,057 คน ใน 12 ชั่วโมง หวั่นสภาพร่างกายไม่พร้อม ยอมรับกลัวเดินไม่ไหว
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
นอกจากนี้เธอยังได้ตระเวนไปตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติการเซ็กส์มาราธอนกับเด็กหนุ่มนักศึกษาที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะ อายุประมาณ 18-19 ปี ครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยคน ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ พร้อมบันทึกคอนเทนต์เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละครั้งสร้างรายได้ให้เธอหลายล้าน
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
"นี่ไม่ใช่การยกเลิก แค่รอจังหวะเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายนี้" บอนนี่ กล่าว
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
โดยบอนนี่จะเปลี่ยนไปทำภารกิจในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยโน้มน้าวใจให้แฟน ๆ รอติดตามอย่างตื่นเต้น และรับปากว่า "มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน"
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
วันที่ 28 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) สาวดาว OnlyFans คนดังชาวอังกฤษ หลังจากก่อนหน้านี้เธอเคยตกเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ จากการออกมาเปิดเผยว่าเธอได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 1,057 คน ในเวลา 12 ชั่วโมง และตั้งเป้าที่จะทำลายสถิติของตัวเองในวันที่ 17 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าเธอได้ประกาศเลื่อนกำหนดการ "ความท้าทายใหม่" ของเธอออกไปก่อน โดยยอมรับว่ากลัวจะเดินไม่ไหว
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
บอนนี่ ได้รับความนิยมมีแฟน ๆ ผู้ติดตามเธอเป็นจำนวนมาก เธอมักจะโพสต์ภาพถ่ายเปิดเผยเรือนร่าง และขายเนื้อหาที่โจ่งแจ้งมากกว่านั้นให้กับผู้สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2567 เธอเคยตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหญ่จากการทำภารกิจ "สาวนักล่า" จัดปาร์ตี้เซ็กส์ในสหราชอาณาจักร มีเพศสัมพันธ์แบบมาราธอน 12 ชั่วโมง ร่วมกับผู้ชายมากถึง 1,057 คน
นอกจากนี้เธอยังได้ตระเวนไปตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติการเซ็กส์มาราธอนกับเด็กหนุ่มนักศึกษาที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะ อายุประมาณ 18-19 ปี ครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยคน ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ พร้อมบันทึกคอนเทนต์เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละครั้งสร้างรายได้ให้เธอหลายล้าน
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
ทั้งนี้ บอนนี่ เคยประกาศที่จะเตรียมทำลายสถิติอันน่าทึ่งของตัวเองในวันที่ 17 มกราคม 2569 โดยระบุว่า "ฉันจะเริ่มรอบที่สองของภารกิจท้าทายในวันที่ 17 มกราคม และสร้างสถิติใหม่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิม" อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงวันที่เธอกำหนด เธอกลับประกาศเลื่อนภารกิจอย่างกะทันหัน แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิก
"นี่ไม่ใช่การยกเลิก แค่รอจังหวะเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายนี้" บอนนี่ กล่าว
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
บอนนี่ เผยอีกว่า เธอต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากขึ้น ต้องอาศัยสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนของการเลื่อนภารกิจ แต่เธอพูดติดตลกว่า "คุณลองนึกภาพดูสิว่าร่างกายฉันจะได้รับความเสียหายมากแค่ไหน ? ฉันยังกังวลเลยว่าหลังจากวันนั้นฉันจะเดินกลับบ้านได้หรือเปล่า"
โดยบอนนี่จะเปลี่ยนไปทำภารกิจในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยโน้มน้าวใจให้แฟน ๆ รอติดตามอย่างตื่นเต้น และรับปากว่า "มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน"
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday