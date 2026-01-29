HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดาว OnlyFans เลื่อนภารกิจมาราธอน ทำลายสถิติ 1,057 คน ใน 12 ชม. กลัวเดินไม่ไหว

          สาวดาว OnlyFans ประกาศเลื่อนภารกิจท้าทาย ทำลายสถิติเดิม ด้วยการมีเซ็กส์มาราธอนกับผู้ชาย 1,057 คน ใน 12 ชั่วโมง หวั่นสภาพร่างกายไม่พร้อม ยอมรับกลัวเดินไม่ไหว 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox

          วันที่ 28 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) สาวดาว OnlyFans คนดังชาวอังกฤษ หลังจากก่อนหน้านี้เธอเคยตกเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ จากการออกมาเปิดเผยว่าเธอได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 1,057 คน ในเวลา 12 ชั่วโมง และตั้งเป้าที่จะทำลายสถิติของตัวเองในวันที่ 17 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าเธอได้ประกาศเลื่อนกำหนดการ "ความท้าทายใหม่" ของเธอออกไปก่อน โดยยอมรับว่ากลัวจะเดินไม่ไหว 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox

          บอนนี่ ได้รับความนิยมมีแฟน ๆ ผู้ติดตามเธอเป็นจำนวนมาก เธอมักจะโพสต์ภาพถ่ายเปิดเผยเรือนร่าง และขายเนื้อหาที่โจ่งแจ้งมากกว่านั้นให้กับผู้สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2567 เธอเคยตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหญ่จากการทำภารกิจ "สาวนักล่า" จัดปาร์ตี้เซ็กส์ในสหราชอาณาจักร มีเพศสัมพันธ์แบบมาราธอน 12 ชั่วโมง ร่วมกับผู้ชายมากถึง 1,057 คน 

          นอกจากนี้เธอยังได้ตระเวนไปตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติการเซ็กส์มาราธอนกับเด็กหนุ่มนักศึกษาที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะ อายุประมาณ 18-19 ปี ครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยคน ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ พร้อมบันทึกคอนเทนต์เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ ซึ่งแต่ละครั้งสร้างรายได้ให้เธอหลายล้าน 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox

          ทั้งนี้ บอนนี่ เคยประกาศที่จะเตรียมทำลายสถิติอันน่าทึ่งของตัวเองในวันที่ 17 มกราคม 2569 โดยระบุว่า "ฉันจะเริ่มรอบที่สองของภารกิจท้าทายในวันที่ 17 มกราคม และสร้างสถิติใหม่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิม" อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงวันที่เธอกำหนด เธอกลับประกาศเลื่อนภารกิจอย่างกะทันหัน แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิก 

          "นี่ไม่ใช่การยกเลิก แค่รอจังหวะเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายนี้" บอนนี่ กล่าว 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox

          บอนนี่ เผยอีกว่า เธอต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากขึ้น ต้องอาศัยสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนของการเลื่อนภารกิจ แต่เธอพูดติดตลกว่า "คุณลองนึกภาพดูสิว่าร่างกายฉันจะได้รับความเสียหายมากแค่ไหน ? ฉันยังกังวลเลยว่าหลังจากวันนั้นฉันจะเดินกลับบ้านได้หรือเปล่า" 

          โดยบอนนี่จะเปลี่ยนไปทำภารกิจในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยโน้มน้าวใจให้แฟน ๆ รอติดตามอย่างตื่นเต้น และรับปากว่า "มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน" 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram bonnie_blue_xox


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดาว OnlyFans เลื่อนภารกิจมาราธอน ทำลายสถิติ 1,057 คน ใน 12 ชม. กลัวเดินไม่ไหว โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2569 เวลา 13:57:23
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย