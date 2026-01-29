HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดข้อมูล AT-6TH เครื่องบินตกที่เชียงใหม่ เขี้ยวเล็บล่าสุดกองทัพอากาศไทย ที่เพิ่งเข้าประจำการ

 
            ทำความรู้จัก AT-6TH เขี้ยวเล็บใหม่ล่าสุดจากกองทัพอากาศไทย ที่เพิ่งเปิดตัวเข้าประจำการ ณ กองบิน 41 ได้ไม่นาน ก่อนเกิดอุบัติเหตุตก 1 ลำที่เชียงใหม่ 

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

          จากเหตุสลด กรณีเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ของกองทัพอากาศตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน ขณะที่รายงานเบื้องต้นยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย คาดเป็นนักบินที่อยู่บนเครื่องนั้น

          วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่ ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย ขณะนี้หน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ชุดปฏิบัติการจากกองบิน 41 ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บกู้ซากอากาศยานและเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่

          นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอจอมทอง สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประสานจัดตั้งจุดกองอำนวยการร่วม ณ บริเวณลานกีฬาบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สอย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน

          ขณะที่เพจ PR Chiangmai รายงานว่า จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกห่างไกลชุมชน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพความเสียหายจากภาพถ่ายในที่เกิดเหตุ พบซากเครื่องบินกระจายตัวและมีร่องรอยการลุกไหม้อย่างหนัก ชิ้นส่วนปีกปรากฏเครื่องหมายวงกลมสีขาว-แดง-น้ำเงิน ของกองทัพอากาศไทยชัดเจน 

          อ่านข่าว : ด่วน ! เครื่องบินทหาร AT-6 ตกที่ จ.เชียงใหม่ พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่


รู้จัก AT-6TH เครื่องบินโจมตีเบารุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศไทย


          ย้อนไปวันที่ 4 กันยายน 2568 กองทัพอากาศไทยโพสต์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องบิน AT-6TH กำลังรบใหม่แห่งกองทัพอากาศไทย เติมเต็มขีดความสามารถ ปกป้องอธิปไตยชาติ ระบุว่าวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย ที่บรรจุเครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) จำนวน 8 เครื่อง ประจำการ ณ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

          เครื่องบิน AT-6TH คือก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพื่อภารกิจที่หลากหลาย อาทิ การโจมตีทางอากาศ, การลาดตระเวนติดอาวุธ, การช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัย, การสนับสนุนภาคพื้นดิน, การปราบปรามยาเสพติดและป้องกันชายแดน, การช่วยเหลือประชาชน เช่น ควบคุมไฟป่าและบรรเทาสาธารณภัย

          พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการ เครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 และได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Frank Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, คุณชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน

          นี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนถึงความพร้อม ปณิธาน และความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ ในการปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ "AT-6TH ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบ แต่คือความมั่นใจของคนไทยทุกคน"

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เครื่องบิน AT-6TH
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดข้อมูล AT-6TH เครื่องบินตกที่เชียงใหม่ เขี้ยวเล็บล่าสุดกองทัพอากาศไทย ที่เพิ่งเข้าประจำการ โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2569 เวลา 14:40:36
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย