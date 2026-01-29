ทำความรู้จัก AT-6TH เขี้ยวเล็บใหม่ล่าสุดจากกองทัพอากาศไทย ที่เพิ่งเปิดตัวเข้าประจำการ ณ กองบิน 41 ได้ไม่นาน ก่อนเกิดอุบัติเหตุตก 1 ลำที่เชียงใหม่
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
จากเหตุสลด กรณีเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ของกองทัพอากาศตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน ขณะที่รายงานเบื้องต้นยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย คาดเป็นนักบินที่อยู่บนเครื่องนั้น
วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่ ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย ขณะนี้หน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ชุดปฏิบัติการจากกองบิน 41 ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บกู้ซากอากาศยานและเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่
นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอจอมทอง สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประสานจัดตั้งจุดกองอำนวยการร่วม ณ บริเวณลานกีฬาบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สอย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ขณะที่เพจ PR Chiangmai รายงานว่า จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกห่างไกลชุมชน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพความเสียหายจากภาพถ่ายในที่เกิดเหตุ พบซากเครื่องบินกระจายตัวและมีร่องรอยการลุกไหม้อย่างหนัก ชิ้นส่วนปีกปรากฏเครื่องหมายวงกลมสีขาว-แดง-น้ำเงิน ของกองทัพอากาศไทยชัดเจน
อ่านข่าว : ด่วน ! เครื่องบินทหาร AT-6 ตกที่ จ.เชียงใหม่ พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเชียงใหม่
รู้จัก AT-6TH เครื่องบินโจมตีเบารุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศไทย
ย้อนไปวันที่ 4 กันยายน 2568 กองทัพอากาศไทยโพสต์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องบิน AT-6TH กำลังรบใหม่แห่งกองทัพอากาศไทย เติมเต็มขีดความสามารถ ปกป้องอธิปไตยชาติ ระบุว่าวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย ที่บรรจุเครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) จำนวน 8 เครื่อง ประจำการ ณ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องบิน AT-6TH คือก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพื่อภารกิจที่หลากหลาย อาทิ การโจมตีทางอากาศ, การลาดตระเวนติดอาวุธ, การช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัย, การสนับสนุนภาคพื้นดิน, การปราบปรามยาเสพติดและป้องกันชายแดน, การช่วยเหลือประชาชน เช่น ควบคุมไฟป่าและบรรเทาสาธารณภัย
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการ เครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 และได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Frank Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, คุณชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
นี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนถึงความพร้อม ปณิธาน และความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ ในการปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ "AT-6TH ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบ แต่คือความมั่นใจของคนไทยทุกคน"
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
ภาพจาก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force