เก๋งชนเด็ก ม.1 ดับ 3 ศพ ซ้ำญาติถูกขู่ห้ามคุยกับสื่อ พี่หนุ่ม จัดให้ พาออกรายการโหนกระแส

 
           เก๋งชนเด็ก ม.1 ดับ 3 ศพ ผ่านไปเกือบเดือนยังเงียบ สุดทนร้อง หนุ่ม กรรชัย หลังถูกผู้มีอิทธิพลสั่งปิดปากขู่ถ้าออกโหนกระแส จะอยู่เพชรบุรีลำบาก  

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า กรณีอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์ที่มีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ้อนกันมา 3 คน จนเสียชีวิตทั้งหมด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ครอบครัวออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแต่คดียังไม่คืบหน้า พร้อมตั้งข้อสงสัยเรื่องหลักฐานสำคัญและการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่

           ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า คดีนี้เคยเป็นข่าวตั้งแต่แรก แต่ที่ไม่ได้มีการนำมาออกโหนกระแส เบื้องหลังคือทีมงานติดต่อไปแล้ว แต่ตอนนั้นครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่พร้อมออกมาให้ข้อมูล เนื่องจากมีคนไปพูดข่มขู่ว่า หากออกสื่อหรือมาออกรายการ อาจอยู่เพชรบุรีลำบาก เขาเลยไม่ยอมมาออก แต่พอเวลาผ่านไปกลับถูกมองว่าเด็ก ๆ ขี่รถผิดเองหรือเปล่า จนล่าสุด ญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อรายการกลับมาอีกครั้ง บอกว่า ทนไม่ไหวแล้ว ยอมไม่อยู่เพชรบุรีก็ได้ แต่ต้องพูดความจริง เพราะคดีไม่คืบหน้าเลย เพราะคาใจว่ารถที่ชนซึ่งควรจะเป็นของกลาง ตอนนี้กลับหายออกไปจากโรงพักแล้ว

 ภาพจาก โหนกระแส

 ภาพจาก โหนกระแส

           สอบถามคุณแม่ภัทรวดี แม่ของเด็กหญิงระวินพร หนึ่งในผู้เสียชีวิต เผยว่า หลังเกิดเหตุพบความผิดปกติหลายจุด โดยเฉพาะเรื่องกล้องหน้ารถของคู่กรณี ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์กลุ่มแรกยืนยันว่ารถคันดังกล่าวติดกล้องไว้ แต่เมื่อรถถูกนำไปที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่มีกล้องหน้ารถ ทำให้ครอบครัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังพบว่า รถของคู่กรณีถูกเคลื่อนย้ายออกจากโรงพักทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุด ขณะที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตยังคงจอดอยู่ในพื้นที่โรงพัก

           หลังเกิดเหตุ ได้พบคู่กรณีเพียงครั้งเดียว โดยอีกฝ่ายพาทนายความมาด้วย แต่ไม่มีคำขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ มีเพียงการบอกให้รอคดีจบก่อน และมอบเงินเยียวยา ครอบครัวละ 20,000 บาท ซึ่งตนมองว่า ต่อให้เป็นล้าน ก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตลูกได้ สิ่งที่เจ็บที่สุดคือเขาไม่แสดงความจริงใจในการรับผิดชอบเลย

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์





ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

