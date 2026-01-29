เก๋งชนเด็ก ม.1 ดับ 3 ศพ ซ้ำญาติถูกขู่ห้ามคุยกับสื่อ พี่หนุ่ม จัดให้ พาออกรายการโหนกระแส

เก๋งชนเด็ก ม.1 ดับ 3 ศพ ผ่านไปเกือบเดือนยังเงียบ สุดทนร้อง หนุ่ม กรรชัย หลังถูกผู้มีอิทธิพลสั่งปิดปากขู่ถ้าออกโหนกระแส จะอยู่เพชรบุรีลำบาก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 29 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า กรณีอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์ที่มีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ้อนกันมา 3 คน จนเสียชีวิตทั้งหมด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ครอบครัวออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแต่คดียังไม่คืบหน้า พร้อมตั้งข้อสงสัยเรื่องหลักฐานสำคัญและการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่
ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า คดีนี้เคยเป็นข่าวตั้งแต่แรก แต่ที่ไม่ได้มีการนำมาออกโหนกระแส เบื้องหลังคือทีมงานติดต่อไปแล้ว แต่ตอนนั้นครอบครัวผู้เสียชีวิตยังไม่พร้อมออกมาให้ข้อมูล เนื่องจากมีคนไปพูดข่มขู่ว่า หากออกสื่อหรือมาออกรายการ อาจอยู่เพชรบุรีลำบาก เขาเลยไม่ยอมมาออก แต่พอเวลาผ่านไปกลับถูกมองว่าเด็ก ๆ ขี่รถผิดเองหรือเปล่า จนล่าสุด ญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อรายการกลับมาอีกครั้ง บอกว่า ทนไม่ไหวแล้ว ยอมไม่อยู่เพชรบุรีก็ได้ แต่ต้องพูดความจริง เพราะคดีไม่คืบหน้าเลย เพราะคาใจว่ารถที่ชนซึ่งควรจะเป็นของกลาง ตอนนี้กลับหายออกไปจากโรงพักแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
หลังเกิดเหตุ ได้พบคู่กรณีเพียงครั้งเดียว โดยอีกฝ่ายพาทนายความมาด้วย แต่ไม่มีคำขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ มีเพียงการบอกให้รอคดีจบก่อน และมอบเงินเยียวยา ครอบครัวละ 20,000 บาท ซึ่งตนมองว่า ต่อให้เป็นล้าน ก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตลูกได้ สิ่งที่เจ็บที่สุดคือเขาไม่แสดงความจริงใจในการรับผิดชอบเลย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์