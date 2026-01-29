HILIGHT
เห็นแล้วต้องดูซ้ำ ! สาวโพสต์ภาพคู่พ่อ พอรู้เลขอายุจริง กลายเป็นไวรัลสุดอึ้ง

 
          สาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพคู่กับพ่อ เหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่วไป จนเห็นเลขอายุถึงกับขยี้ตา กลายเป็นไวรัลทำคนตกตะลึง 

ภาพคู่คุณพ่อ กลายเป็นไวรัลสุดอึ้ง
ภาพจาก X @soyon_1231

            วันที่ 29 มกราคม 2569 มีภาพของหญิงสาวรายหนึ่งในญี่ปุ่น ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน เป็นภาพถ่ายของเธอในขณะที่นั่งอยู่เคียงข้างคุณพ่อ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพคู่ของพ่อและลูกสาวแบบธรรมดาที่เห็นทั่วไป แต่ปรากฏว่าเมื่อได้รู้อายุของทั้งคู่ ทำเอาผู้คนต่างตกตะลึง หลายคนถึงกับต้องขยี้ตาดูอีกที  

            ผู้ใช้บัญชี @soyon_1231 ซึ่งระบุชื่อว่า โซยอน เป็นชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นอดีตสมาชิกวง K1 Girls ได้เผยโพสต์รูปภาพเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นตัวเธอเองที่กำลังนั่งชูสองนิ้วยิ้มสดใส และเอนกายพิงไหล่คุณพ่อของเธออย่างอบอุ่น พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า "ลูกสาวอายุ 31 ปี และคุณพ่ออายุ 90 ปี" 

            ในตอนแรกหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติแต่อย่างใด จนตระหนักได้ว่าตัวเลขอายุของหญิงสาวรายนี้กับคุณพ่อของเธอนั้นแตกต่างกันมากอย่างน่าตกใจ เธอและคุณพ่ออายุห่างกันมากถึง 59 ปี นั่นหมายความว่า ตอนที่เธอเกิดมาพ่อของเธอก็อายุ 59 ปีแล้ว 

            หลังจากนั้น โพสต์ของเธอก็ได้รับความนิยมและกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.4 ล้านครั้ง ผู้ใช้โซเชียลต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นประหลาดใจ หลายคนรู้สึกทึ่งและชื่นชมคุณพ่อที่สามารถมีลูกได้ตอนอายุ 59 ปี และในปัจจุบัน แม้ว่าเขาจะอายุมากถึง 90 ปี แต่ก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงมาก 

            - พ่อลูกอายุห่างกัน 59 ปี ถึงกับต้องอ่านใหม่อีกที !
            - ความแตกต่างของอายุ 59 ปี ใกล้เคียงกับอายุของคุณปู่กับหลานสาวเลย
            - อะไรนะ ? คุณเกิดตอนที่พ่อคุณอายุ 59 ปีเหรอ ?!
            - คุณพ่อของคุณสุขภาพแข็งแรงมาก
            - มีลูกตอนอายุ 59 ว่าน่าทึ่งแล้ว แต่การที่อยู่จนถึงอายุ 90 ปี และได้เห็นลูกอายุ 31 ปี นั่นน่าภูมิใจมาก
            - การได้เห็นเรื่องราวนี้ผ่านรูปภาพใบหนึ่งมันรู้สึกพิเศษมาก
            - เป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมาก


เห็นแล้วต้องดูซ้ำ ! สาวโพสต์ภาพคู่พ่อ พอรู้เลขอายุจริง กลายเป็นไวรัลสุดอึ้ง อัปเดตล่าสุด 29 มกราคม 2569
