สาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพคู่กับพ่อ เหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่วไป จนเห็นเลขอายุถึงกับขยี้ตา กลายเป็นไวรัลทำคนตกตะลึง
ภาพจาก X @soyon_1231
วันที่ 29 มกราคม 2569 มีภาพของหญิงสาวรายหนึ่งในญี่ปุ่น ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน เป็นภาพถ่ายของเธอในขณะที่นั่งอยู่เคียงข้างคุณพ่อ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพคู่ของพ่อและลูกสาวแบบธรรมดาที่เห็นทั่วไป แต่ปรากฏว่าเมื่อได้รู้อายุของทั้งคู่ ทำเอาผู้คนต่างตกตะลึง หลายคนถึงกับต้องขยี้ตาดูอีกที
ผู้ใช้บัญชี @soyon_1231 ซึ่งระบุชื่อว่า โซยอน เป็นชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นอดีตสมาชิกวง K1 Girls ได้เผยโพสต์รูปภาพเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นตัวเธอเองที่กำลังนั่งชูสองนิ้วยิ้มสดใส และเอนกายพิงไหล่คุณพ่อของเธออย่างอบอุ่น พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า "ลูกสาวอายุ 31 ปี และคุณพ่ออายุ 90 ปี"
ในตอนแรกหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติแต่อย่างใด จนตระหนักได้ว่าตัวเลขอายุของหญิงสาวรายนี้กับคุณพ่อของเธอนั้นแตกต่างกันมากอย่างน่าตกใจ เธอและคุณพ่ออายุห่างกันมากถึง 59 ปี นั่นหมายความว่า ตอนที่เธอเกิดมาพ่อของเธอก็อายุ 59 ปีแล้ว
- พ่อลูกอายุห่างกัน 59 ปี ถึงกับต้องอ่านใหม่อีกที !
- ความแตกต่างของอายุ 59 ปี ใกล้เคียงกับอายุของคุณปู่กับหลานสาวเลย
- อะไรนะ ? คุณเกิดตอนที่พ่อคุณอายุ 59 ปีเหรอ ?!
- คุณพ่อของคุณสุขภาพแข็งแรงมาก
- มีลูกตอนอายุ 59 ว่าน่าทึ่งแล้ว แต่การที่อยู่จนถึงอายุ 90 ปี และได้เห็นลูกอายุ 31 ปี นั่นน่าภูมิใจมาก
- การได้เห็นเรื่องราวนี้ผ่านรูปภาพใบหนึ่งมันรู้สึกพิเศษมาก
- เป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมาก