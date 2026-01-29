เด็กผวา จู่ ๆ ถูกคนแปลกหน้าด่าลั่นกลางร้านอาหาร แต่มีฮีโร่ช่วยสั่งสอนแทนชุดใหญ่

คลิปนาทีเด็กสองพี่น้องถูกชายแปลกหน้าด่าลั่นกลางร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์ ก่อนที่ลูกค้ารายหนึ่งจะลุกขึ้นมาช่วยปกป้อง แม่เด็กสุดทนโร่แจ้งความคู่กรณีลูกแล้ว
ภาพจาก X @RedSkullxxx
วันที่ 29 มกราคม 2569 ผู้ใช้ X @RedSkullxxx เผยเหตุการณ์ไม่คาดคิดกลางร้านอาหาร หลังมีเด็กชายสองพี่น้องถูกชายแปลกหน้าด่าทอเสียงดังกลางร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์ใน จ.ภูเก็ต ทำให้เด็กทั้งคู่ถึงกับเหวอและตกใจเป็นอย่างมาก
ในคลิปจะเห็นเด็กสวมเสื้อลายและเสื้อแดงซึ่งเป็นพี่น้องกัน ยืนเข้าคิวตักอาหารที่คาดว่าเป็นไส้กรอกแดงทอด โดยมีชายสวมเสื้อเทาเดินตามหลังมา เมื่อถึงคิวเด็กทั้งสองตักอาหาร ชายเสื้อเทาได้เดินไปตักของอีกฝั่งหนึ่ง แต่ระหว่างที่เด็กกำลังช่วยกันตักใส่จาน ชายคนดังกล่าวกลับหันมาด่าทอเสียงดังว่า "ไอ้เด็กเฮีย จะตักไม่แบ่งใครเลยเหรอ" จนเด็กทั้งคู่ชะงัก ทำอะไรไม่ถูก
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
อย่างไรก็ตาม มีลูกค้ารายหนึ่งสวมเสื้อดำที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ เห็นพฤติกรรมดังกล่าว จึงเดินเข้าไปต่อว่าชายเสื้อเทาทันที พร้อมแสดงท่าทีจะเอาเรื่อง ชายเสื้อเทาจึงยกมือไหว้ขอโทษ แต่ฝ่ายเสื้อดำตอบกลับอย่างชัดเจนว่า ต้องขอโทษเด็ก ไม่ใช่ขอโทษตนเอง ก่อนที่ชายเสื้อเทาจะทำเป็นไม่สนใจและเดินออกจากจุดเกิดเหตุไป
>>ชมคลิป <<
ต่อมาเมื่อเด็กกลับถึงบ้าน ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง แม่ของเด็กจึงติดต่อไปสอบถามกับทางร้าน และได้รับคลิปจากกล้องวงจรปิดจนกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ พร้อมโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงชายเสื้อเทา โดยระบุว่า
"คุณพี่เสื้อสีเทา ด่าลูกกูทำไมคะ ใครรู้จัก ส่วนตัวมาทีค่ะ แล้วลูกกูผิดอะไร ด่าลูกกูต่อหน้าคนเยอะ ๆ มันสมควรไหม เป็นผู้ใหญ่ประสาอะไร เด็กหน้าเสียไปเลย ขอบคุณน้องเสื้อสีดำด้วยนะคะ น้องเสื้อสีดำถ้าเห็นโพสต์นี้ ทักส่วนตัวมาทีค่ะ อยากขอบคุณจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะ"
ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า แม่ของเด็กเดินทางไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับชายในคลิปแล้ว ขณะที่ชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้เด็กทั้งสอง และชื่นชมชายเสื้อดำที่ลุกขึ้นยืนหยัดปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยไม่รีรอ
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx