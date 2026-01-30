คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์ ก่อนถูกขโมยไปทั้งใบ ตร. เผยช่องโหว่ที่ต้องระวัง

วันที่ 29 มกราคม 2569 คนไทยที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น โพสต์ปรึกษาปัญหาในกลุ่ม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง หลังฝากกระเป๋าเดินทางไว้ในตู้ล็อกเกอร์ของสถานี เคเซ ก่อนเดินทางต่อ แต่เมื่อกลับมาเปิดตู้ในวันถัดไป กลับพบว่ากระเป๋าเดินทางสีชมพูหายไปอย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่ตู้ยังอยู่ในสภาพล็อกปกติ
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ผู้เสียหายเล่าว่า ได้ฝากกระเป๋าไว้ทั้งหมด 2 ใบ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม เวลา 07.00 น. โดยเป็นกระเป๋าใบสีดำและสีชมพู กระทั่งกลับมาเปิดตู้ในวันที่ 29 มกราคม เวลาประมาณ 19.00 น. พบว่ากระเป๋าสีดำยังอยู่ครบ แต่กระเป๋าสีชมพูกลับหายไปจากตู้ ทั้งที่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะ
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภายในกระเป๋าที่หายไป มีทรัพย์สินสำคัญหลายรายการ รวมถึง โทรศัพท์ iPhone ทำให้เจ้าตัวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีทันที แต่กลับได้รับคำตอบว่า ไม่มีกล้องวงจรปิดบริเวณตู้ล็อกเกอร์ และไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ตรง โดยแอดมินเพจที่ช่วยประสานงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทผู้ดูแลตู้ล็อกเกอร์ในจุดเกิดเหตุ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำและไม่มีกล้องในโซนนั้น พร้อมตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือมิจฉาชีพที่อาศัยความไม่รัดกุมของตู้ อาจเกิดจากการล็อกตู้ไม่แน่น หรือประตูปิดไม่สนิท ทำให้มิจฉาชีพสามารถสุ่มเปิดตู้และนำกระเป๋าออกไปได้ โดยที่ระบบยังแสดงว่าล็อกอยู่ ดังนั้นจำเป็ณต้องตรวจสอบตู้หลังปิดทุกครั้ง ลองดึงประตูซ้ำให้แน่ใจว่าล็อกจริง และถ่ายภาพหมายเลขตู้–เวลาฝากไว้เป็นหลักฐาน
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ขณะเดียวกัน บางรายเผยว่า เคยเจอเหตุคล้ายกันที่สถานีใหญ่ เช่น ชินจูกุ แม้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบกล้องได้ เนื่องจากตู้ล็อกเกอร์บางจุดไม่มี CCTV ดังนั้นหลายคนจึงแนะนำให้ ใส่ AirTag หรือ GPS Tracker ในกระเป๋าเดินทางทุกใบ โดยเฉพาะใบที่ต้องฝากไว้ตามสถานี เพื่อให้สามารถติดตามตำแหน่งได้หากสูญหาย อย่าวางใจว่าญี่ปุ่นปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อน หากจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เป็นต้น
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ภาพจาก เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง