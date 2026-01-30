HILIGHT
พ่อพาลูก 2 ขวบไปเล่น เห็นถือเชือกในมือ ที่ไหนได้สร้อยทอง 70 กรัม ราคา 3 แสน !

 
เจอทองคำเส้นโต 3 แสน
ภาพจาก Douyin 

             เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ NetEase เผยว่า มีคลิปวิดีโอของชายรายหนึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลมีเดียของจีน ภายหลังจากเขาพาลูกน้อยวัย 2 ขวบไปเล่นที่สนามสาธารณะ แต่ลูกกลับมาพร้อมกับ "ของเล่น" บางอย่างลักษณะเป็นเส้น ๆ ในมือ ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นเชือกที่ลูกกำลังดึงเล่น แต่ปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นโตที่มีน้ำหนักถึง 70 กรัม 

             รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีชายรายหนึ่งในเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้โพสต์วิดีโอระบุว่า เด็กหญิงวัย 2 ขวบ พบสร้อยคอทองคำหนัก 70 กรัม มูลค่าประมาณ 70,000 หยวน (ราว 315,000 บาท) ในพุ่มหญ้า โดยเขาโพสต์คลิปวิดีโอแบบเดียวกันนี้ราว 2-3 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นเด็กหญิงลูกสาวของเขากำลังยืนอยู่ที่สนามหญ้าพร้อมกับสร้อยทองเส้นใหญ่ในมือ 

เจอทองคำเส้นโต 3 แสน
ภาพจาก Douyin 

เจอทองคำเส้นโต 3 แสน
ภาพจาก Douyin 

             หลังจากนั้นคลิปวิดีโอเด็กหญิงเจอทองนี้ก็ดึงดูดความสนใจของผู้คน จนมีผู้เข้าไปดูหลายล้านครั้งและแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง จนในที่สุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ทางตำรวจได้ติดต่อไปยังชายรายนี้ โดยแจ้งว่า พบตัวเจ้าของสร้อยคอทองคำเส้นนี้แล้ว หลังจากเห็นคลิปวิดีโอของเขา 

             จากนั้นในวันที่ 27 มกราคม ชายสกุลถัง ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม เขาพาลูกสาวออกไปเล่นข้างนอก แต่หลังจากนั้น เขาเห็นลูกสาวแกว่งเส้นบางอย่างที่คล้ายเชือกในมือ แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ ก็ต้องตกใจมาก เมื่อพบว่าเป็นสร้อยคอทองคำ และไม่รู้ว่าลูกสาวเจอมาจากตรงไหน จึงโพสต์คลิปจำลองเหตุการณ์เพื่อตามหาเจ้าของ

เจอทองคำเส้นโต 3 แสน
ภาพจาก Douyin 

             รายงานเผยว่า เจ้าของสร้อยคอทองคำเส้นดังกล่าวอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับครอบครัวของถัง อีกทั้งยังเคยมากินอาหารที่ร้านของเขาก่อนหน้านี้ วันนั้นเจ้าของสร้อยได้ถอดเสื้อออกเพราะอากาศร้อน และเผลอทำสร้อยคอหลุดไม่รู้ตัว เมื่อกลับมาที่จุดเดิมก็หาไม่เจอ จึงได้ไปแจ้งตำรวจ ก่อนที่ตำรวจจะติดต่อไป โดยเจ้าของสร้อยได้มอบค่าขนมซองแดงให้ลูกสาวของเขาเป็นเงิน 500 หยวน (ราว 2,200 บาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำความดี 



ขอบคุณข้อมูลจาก NetEase, Xiaoxiang Morning Post



