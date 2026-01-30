HILIGHT
ขนลุก จู่ ๆ เสียงดนตรีไทยดัง นางรำโผล่ตอนตี 4 หน้าร้านหมูกระทะ ก่อนรู้ความจริงสุดพีค

            พนักงานร้านหมูกระทะขนหัวลุก ได้ยินเสียงดนตรีไทยกลางดึก ออกไปดูเจอเงาดำรำหน้าศาลใต้ต้นโพธิ์ 100 ปี ที่แท้ไม่ใช่ผีแต่เป็นลูกค้า 

หญิงรำหน้าศาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ราชาหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ กาญจนบุรี-ข้างเซเว่นหัวนา 

            วันที่ 29 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ราชาหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ กาญจนบุรี-ข้างเซเว่นหัวนา ลงคลิปสุดหลอนตอนร้านปิด หลังพนักงานที่นอนเฝ้าร้านโทร. แจ้งเจ้าของด้วยเสียงสั่นตอนเกือบตีสี่ หลังได้ยินเสียงเพลงไทยปริศนา พอออกไปดูก็ขนลุกซู่ เมื่อเห็นนางรำกำลังยืนรำอยู่ในความมืด

            เพจระบุว่า ร้านหมูกระทะหลอนตี 3 ดนตรีไทยดัง นางรำโผล่ข้างศาล เรื่องหลอนตอนตีสี่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กที่ร้านโทร. มาหาเรา ด้วยเสียงตกใจมาก บอกว่ามีใครก็ไม่รู้มารำอยู่หน้าศาล เสียงเพลงดังมาก

            เราคิดในใจ คนหรือผีวะ มารำตอนตีสี่ เดินไปดูหน่อย น้องถามไปว่า "พี่ พี่ครับ มาทำอะไรกันครับ" ซึ่งคนรำตอบกลับมาว่า "พอดีมากินหมูกระทะแล้วบนไว้ ถ้าได้ตามที่ขอจะมารำแก้บน" ทำเอาโล่งใจมาก ตอนแรกตกใจหนัก นอนอยู่ในร้านแล้วได้ยินเสียงเพลง เห็นมีเงาดำยืนรำอยู่หน้าศาล หัวใจแทบวาย โดยลูกค้าเผยสาเหตุที่ต้องมารำตอนดึกว่า อุตส่าห์เลือกช่วงเวลาที่ไม่มีคนแล้ว แต่ร้านขอเลยว่า ถ้าลูกค้ามาแก้บนอีก ขอเป็นช่วงเช้าก็ได้ แบบนี้หัวใจจะวาย 

หญิงรำหน้าศาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ราชาหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ กาญจนบุรี-ข้างเซเว่นหัวนา 

            เบื้องต้นพบว่า บริเวณที่ลูกค้ามารำกลางดึกนั้นมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ อายุกว่า 100 ปี โดยพนักงานร้านเล่าว่า คืนเกิดเหตุได้ยินเสียงดนตรีไทยดังช่วงเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่ เมื่อออกมาดูพบหญิงคนหนึ่งกำลังรำอยู่หน้าศาล ก่อนจะทราบภายหลังว่าเป็นลูกค้าที่กลับมาแก้บน หลังแม่บนเรื่องสุขภาพและการงานจนสมหวัง พร้อมขอร้องไม่ให้แจ้งตำรวจก่อนจะเดินทางกลับ ขณะที่เจ้าของร้านเผยว่า เปิดร้านมากว่า 3 ปี ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน แต่ยอมรับว่ามีลูกค้าหลายคนมาขอพรและนำของมาแก้บนอยู่เป็นประจำเช่นกัน

หญิงรำหน้าศาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ราชาหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ กาญจนบุรี-ข้างเซเว่นหัวนา 

หญิงรำหน้าศาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ราชาหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ กาญจนบุรี-ข้างเซเว่นหัวนา 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส


