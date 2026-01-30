HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อุทาหรณ์ชอบดื่มโคล่า แอบใส่ของอร่อย 1 สิ่ง จุดจบต้องตัดขา 2 ข้าง ได้แต่นั่งนึกเสียใจ

 
            เปิดอุทาหรณ์ หนุ่มชอบดื่มโคล่า แต่แอบใส่ของอร่อยเติมเข้าไป 1 สิ่ง จุดจบต้องตัดขาทิ้งทั้ง 2 ข้าง ได้แต่นั่งนึกเสียใจ 

อร่อยจนต้องตัดขา 2 ข้าง

            น้ำอัดลมเป็นของโปรดของใครหลายคน แม้จะรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก ดังนั้นแม้ว่าจะชื่นชอบ แต่ก็ควรจำกัดปริมาณในการดื่ม โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องราวชวนอึ้งจากชายรายหนึ่ง เขาไม่เพียงแค่ชอบดื่มน้ำอัดลม แต่ยังเติมของอร่อยเพิ่มลงไปอีก 1 สิ่ง จนนำไปสู่ผลลัพธ์สุดเลวร้ายที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไข และต้องเสียใจอย่างที่สุดกับการกระทำของเขา

            วันที่ 29 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยอุทาหรณ์จากชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ก่อนหน้านี้เขาแข็งแรงดี และชอบดื่มน้ำอัดลม โดยปกติเขาจะดื่มโคล่าทุกวัน วันละ 1 กระป๋อง แต่ที่น่าตกใจก็คือ เขาจะเติมนมข้นหวานลงไปในเครื่องดื่มของเขาด้วย ซึ่งเขาคิดว่า มันทำให้น้ำอัดลมของเขาอร่อยมากขึ้น และบางครั้งก็จะเติมเกลือเพิ่มไปด้วย 

อร่อยจนต้องตัดขา 2 ข้าง
ภาพจาก TikTok @kedidi_kakipalsu 

            ต่อมา พฤติกรรมการติดน้ำอัดลมผสมนมข้นหวานของเขายิ่งหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเขารู้สึกคอแห้งบ่อย และการดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ช่วยดับกระหายได้ เขาจึงชื่นชอบการดื่มน้ำอัดลมสูตรพิเศษของเขา แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขายิ่งกระหายมากขึ้น ผลสุดท้ายเขาจึงยิ่งดื่มมันในปริมาณที่มากขึ้น 

            ผลจากวงจรพฤติกรรมที่เลวร้ายนี้ ทำให้ในที่สุดเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และนำไปสู่การสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง โดยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาของเขาเพื่อรักษาชีวิต 

อร่อยจนต้องตัดขา 2 ข้าง
ภาพจาก TikTok @kedidi_kakipalsu 

            หลังจากต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ชายรายนี้ได้เปิดเผยประสบการณ์ของเขาผ่านทางบริษัทผลิตขาเทียม 
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนใส่ใจเรื่องการบริโภค เตือนว่าอย่าประมาท แม้จะเป็นเรื่องที่คิดว่าเล็กน้อย และระวังเรื่องการดื่มน้ำอัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ 

            โดยชายรายนี้ยอมรับว่า เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของเขาเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ทำได้เพียงนึกย้อนกลับไป แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ การสูญเสียขาไปทั้งสองข้าง เป็นการสูญเสียอวัยวะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป และแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถนำมันกลับมาได้อีก 

            "ผมเพิ่งรู้ว่าการมีเงินมากมายในธนาคารนั้นไร้ประโยชน์แค่ไหน หลังจากที่เสียขาทั้งสองข้างไปแล้ว" ชายรายนี้ กล่าว 


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทาหรณ์ชอบดื่มโคล่า แอบใส่ของอร่อย 1 สิ่ง จุดจบต้องตัดขา 2 ข้าง ได้แต่นั่งนึกเสียใจ โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2569 เวลา 11:15:59 2,774 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย