อุทาหรณ์ชอบดื่มโคล่า แอบใส่ของอร่อย 1 สิ่ง จุดจบต้องตัดขา 2 ข้าง ได้แต่นั่งนึกเสียใจ

เปิดอุทาหรณ์ หนุ่มชอบดื่มโคล่า แต่แอบใส่ของอร่อยเติมเข้าไป 1 สิ่ง จุดจบต้องตัดขาทิ้งทั้ง 2 ข้าง ได้แต่นั่งนึกเสียใจ
น้ำอัดลมเป็นของโปรดของใครหลายคน แม้จะรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก ดังนั้นแม้ว่าจะชื่นชอบ แต่ก็ควรจำกัดปริมาณในการดื่ม โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องราวชวนอึ้งจากชายรายหนึ่ง เขาไม่เพียงแค่ชอบดื่มน้ำอัดลม แต่ยังเติมของอร่อยเพิ่มลงไปอีก 1 สิ่ง จนนำไปสู่ผลลัพธ์สุดเลวร้ายที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไข และต้องเสียใจอย่างที่สุดกับการกระทำของเขา
วันที่ 29 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยอุทาหรณ์จากชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ก่อนหน้านี้เขาแข็งแรงดี และชอบดื่มน้ำอัดลม โดยปกติเขาจะดื่มโคล่าทุกวัน วันละ 1 กระป๋อง แต่ที่น่าตกใจก็คือ เขาจะเติมนมข้นหวานลงไปในเครื่องดื่มของเขาด้วย ซึ่งเขาคิดว่า มันทำให้น้ำอัดลมของเขาอร่อยมากขึ้น และบางครั้งก็จะเติมเกลือเพิ่มไปด้วย
ต่อมา พฤติกรรมการติดน้ำอัดลมผสมนมข้นหวานของเขายิ่งหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเขารู้สึกคอแห้งบ่อย และการดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ช่วยดับกระหายได้ เขาจึงชื่นชอบการดื่มน้ำอัดลมสูตรพิเศษของเขา แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขายิ่งกระหายมากขึ้น ผลสุดท้ายเขาจึงยิ่งดื่มมันในปริมาณที่มากขึ้น
ภาพจาก TikTok @kedidi_kakipalsu
ภาพจาก TikTok @kedidi_kakipalsu
ผลจากวงจรพฤติกรรมที่เลวร้ายนี้ ทำให้ในที่สุดเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และนำไปสู่การสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง โดยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาของเขาเพื่อรักษาชีวิต
ภาพจาก TikTok @kedidi_kakipalsu
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนใส่ใจเรื่องการบริโภค เตือนว่าอย่าประมาท แม้จะเป็นเรื่องที่คิดว่าเล็กน้อย และระวังเรื่องการดื่มน้ำอัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
โดยชายรายนี้ยอมรับว่า เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของเขาเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ทำได้เพียงนึกย้อนกลับไป แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ การสูญเสียขาไปทั้งสองข้าง เป็นการสูญเสียอวัยวะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป และแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถนำมันกลับมาได้อีก
"ผมเพิ่งรู้ว่าการมีเงินมากมายในธนาคารนั้นไร้ประโยชน์แค่ไหน หลังจากที่เสียขาทั้งสองข้างไปแล้ว" ชายรายนี้ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01