เปิดภาพ โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ดับ 1 เจ็บ 3 ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สั่งตรวจสอบด่วน


              เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดรุนแรงในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สั่งตรวจสอบด่วน

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี

             วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 07.12 น. เกิดเหตุพลุระเบิดอย่างรุนแรงภายในโรงงานพื้นที่บ้านดงกะเซา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

             หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์กู้ภัยและเครื่องมือเฉพาะทาง เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เบื้องต้น พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 58 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย เป็นชายอายุ 38, 49 และ 58 ปี เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอนเจดีย์ทันที พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

             ต่อมาในเวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าโรงงานพลุเป็นโรงเรือนชั้นเดียว ถูกแรงระเบิดทำลายเสียหายทั้งหลัง และแรงอัดยังส่งผลให้อาคารใกล้เคียงได้รับความเสียหายอีก 2 หลัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการระเบิดอย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบการเก็บและใช้งานวัตถุระเบิดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

             ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้กำชับประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ และขอความร่วมมือหากพบเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand


ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 


