เปิดภาพ โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ดับ 1 เจ็บ 3 ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สั่งตรวจสอบด่วน

เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดรุนแรงในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สั่งตรวจสอบด่วน
วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 07.12 น. เกิดเหตุพลุระเบิดอย่างรุนแรงภายในโรงงานพื้นที่บ้านดงกะเซา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์กู้ภัยและเครื่องมือเฉพาะทาง เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เบื้องต้น พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 58 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย เป็นชายอายุ 38, 49 และ 58 ปี เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอนเจดีย์ทันที พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้กำชับประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ และขอความร่วมมือหากพบเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี