พลังปาฏิหาริย์ ! เด็กชาย 8 ขวบ ฟื้นจากอาการโคม่า 55 วัน เพราะคลิปเพื่อนร่วมชั้น

 
            เรื่องราวชวนทึ่งราวปาฏิหาริย์ เด็กชาย 8 ขวบ ฟื้นจากอาการโคม่า 55 วัน หลังเกิดอุบัติเหตุถูกชน เพราะคลิปเพื่อนร่วมชั้นส่งพลังใจ  

พลังบริสุทธิ์ พาเพื่อนกลับมา
ภาพจาก Weibo 

             วันที่ 29 มกราคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของเด็กชายวัย 8 ขวบ รายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรื่องราวของเขาและเพื่อน ๆ ร่วมชั้น ได้สร้างความซาบซึ้งและตื้นตันใจให้กับผู้คนนับล้านบนโลกออนไลน์ หลังจากที่เด็กชายคนนี้ต้องเผชิญชะตากรรมเคราะห์ร้ายอย่างไม่คาดฝัน แต่ได้พลังเล็ก ๆ ที่แสนจริงใจและบริสุทธิ์จากเพื่อน ๆ ของเขา จนทำให้เขาฟื้นคืนกลับมาได้ราวปาฏิหาริย์ 

             ตามรายงานเผยว่า เด็กชายหลิว ฉูซี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา เขาเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ส่งผลให้สมองและปอดได้รับความเสียหาย อาการโคม่า ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤต แพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวว่า "โอกาสที่เขาจะฟื้นขึ้นมานั้นริบหรี่มาก" 

             อย่างไรก็ตาม แม่ของฉูซีไม่ยอมหมดหวัง เธอพาลูกชายไปหาหนทางรักษาจากโรงพยาบาลหลายแห่ง จนกระทั่งพบแพทย์คนหนึ่งได้แนะนำเธอว่า "เสียงที่คุ้นเคย หรือเพลงโปรด อาจกระตุ้นสมองบางส่วน และอาจทำให้เขาตื่นขึ้นได้" 

             แม่ของฉูซีจึงไปรวบรวมเพลงสำหรับใช้ปลุก และเพลงออกกำลังกายตอนเช้าของโรงเรียนมาเปิดให้ลูกชายฟังที่ข้างเตียงทุกวัน รวมไปถึงคลิปวิดีโอบันทึกการสอนคณิตศาสตร์จากครูของเขา นอกจากนี้ ทางคุณครูที่โรงเรียนยังได้ช่วยบันทึกคลิปของเหล่าเด็ก ๆ เพื่อนร่วมชั้นของหลิวเพื่อส่งมาเป็นกำลังใจถึงเขา 

             เพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง ส่งเสียงพูดในคลิปว่า "ฉูซี ตื่นเร็วเข้า เราไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ" ขณะที่เพื่อนผู้หญิงอีกคนบอกว่า "พวกเราคิดถึงเธอมากนะ ฉูซี ถ้านายได้ยินพวกเรา โปรดลืมตาขึ้นมาเถอะ ใกล้จะสอบแล้ว พวกเรากำลังรอให้นายกลับมาเรียนกับพวกเรานะ" นอกจากนี้ เด็กชายอีกคนได้ร้องเพลงโปรดของฉูซี ส่วนอีกคนเล่าเรื่องตลกจากในห้องเรียน

พลังบริสุทธิ์ พาเพื่อนกลับมา
ภาพจาก Weibo 

พลังบริสุทธิ์ พาเพื่อนกลับมา
ภาพจาก Weibo 

             หลังจากอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลา 45 วัน ฉูซีเริ่มมีการตอบสนองด้วยการขยับเปลือกตา และอีกไม่กี่วันต่อมา เขาได้ขยับมุมปากยิ้ม ตอนที่ได้ยินเสียงอาจารย์และเพื่อน ๆ ของเขา จนกระทั่งในวันที่ 55 หลังจากอยู่ในอาการโคม่า ฉูซีได้ฟื้นคืนสติกลับมาในที่สุด โดยแขนซ้ายของเขาสามารถขยับได้ และร่างกายเริ่มฟื้นตัว 

             หลังจากแพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ ทางคุณครูได้พาเพื่อนร่วมชั้นมาหาฉูซีที่โรงพยาบาล พร้อมนำของเล่นและบัตรอวยพรไปให้ ครูได้พูดติดตลกว่า จะยกเว้นไม่ให้ฉูซีต้องทำการบ้าน ทำให้เขาดีใจพยายามลืมตาและโบกมือตอบ หลายวันหลังจากนั้น อาการของเด็กชายก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เขายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะหายดี

             แม่ของฉูซีให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความดีใจอย่างที่สุด เธอกล่าวว่า "ในที่สุดฉันก็ได้เห็นแสงอาทิตย์หลังเมฆมรสุม ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง ๆ" เธอขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทีมแพทย์ คุณครูและเพื่อนร่วมชั้น และหวังว่าเรื่องราวของลูกชายเธอจะเป็นแสงแห่งความหวังเล็ก ๆ ที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นได้ 

พลังบริสุทธิ์ พาเพื่อนกลับมา
ภาพจาก Weibo 

             เรื่องราวของฉูซีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายบนโซเชียลมีเดียในจีนแผ่นดินใหญ่ คลิปวิดีโอเรื่องราวของเขามียอดวิวมากกว่า 10 ล้านครั้ง ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชม ทั้งพลังใจอันบริสุทธิ์จากเพื่อน ๆ และคุณครู รวมไปถึงความมุ่งมั่นของผู้เป็นแม่ และที่สำคัญคือความเข้มแข็งของตัวเขาเอง 

             "เห็นรอยยิ้มของเด็กชายตัวน้อยแล้วน้ำตาไหล ฉันชื่นชมความมุ่งมั่นของแม่ พลังใจที่แข็งแกร่งของเขา และกำลังใจอันเหลือเชื่อจากเพื่อน ๆ"

             "บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการแพทย์ ปล่อยให้เป็นเรื่องของความรักและปาฏิหาริย์เถอะ ฉูซีจะต้องกลับไปโรงเรียนอย่างแน่นอน" 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


พลังปาฏิหาริย์ ! เด็กชาย 8 ขวบ ฟื้นจากอาการโคม่า 55 วัน เพราะคลิปเพื่อนร่วมชั้น
