พลังปาฏิหาริย์ ! เด็กชาย 8 ขวบ ฟื้นจากอาการโคม่า 55 วัน เพราะคลิปเพื่อนร่วมชั้น

เรื่องราวชวนทึ่งราวปาฏิหาริย์ เด็กชาย 8 ขวบ ฟื้นจากอาการโคม่า 55 วัน หลังเกิดอุบัติเหตุถูกชน เพราะคลิปเพื่อนร่วมชั้นส่งพลังใจ
ภาพจาก Weibo
วันที่ 29 มกราคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของเด็กชายวัย 8 ขวบ รายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรื่องราวของเขาและเพื่อน ๆ ร่วมชั้น ได้สร้างความซาบซึ้งและตื้นตันใจให้กับผู้คนนับล้านบนโลกออนไลน์ หลังจากที่เด็กชายคนนี้ต้องเผชิญชะตากรรมเคราะห์ร้ายอย่างไม่คาดฝัน แต่ได้พลังเล็ก ๆ ที่แสนจริงใจและบริสุทธิ์จากเพื่อน ๆ ของเขา จนทำให้เขาฟื้นคืนกลับมาได้ราวปาฏิหาริย์
ตามรายงานเผยว่า เด็กชายหลิว ฉูซี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา เขาเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ส่งผลให้สมองและปอดได้รับความเสียหาย อาการโคม่า ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤต แพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวว่า "โอกาสที่เขาจะฟื้นขึ้นมานั้นริบหรี่มาก"
อย่างไรก็ตาม แม่ของฉูซีไม่ยอมหมดหวัง เธอพาลูกชายไปหาหนทางรักษาจากโรงพยาบาลหลายแห่ง จนกระทั่งพบแพทย์คนหนึ่งได้แนะนำเธอว่า "เสียงที่คุ้นเคย หรือเพลงโปรด อาจกระตุ้นสมองบางส่วน และอาจทำให้เขาตื่นขึ้นได้"
แม่ของฉูซีจึงไปรวบรวมเพลงสำหรับใช้ปลุก และเพลงออกกำลังกายตอนเช้าของโรงเรียนมาเปิดให้ลูกชายฟังที่ข้างเตียงทุกวัน รวมไปถึงคลิปวิดีโอบันทึกการสอนคณิตศาสตร์จากครูของเขา นอกจากนี้ ทางคุณครูที่โรงเรียนยังได้ช่วยบันทึกคลิปของเหล่าเด็ก ๆ เพื่อนร่วมชั้นของหลิวเพื่อส่งมาเป็นกำลังใจถึงเขา
เพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง ส่งเสียงพูดในคลิปว่า "ฉูซี ตื่นเร็วเข้า เราไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ" ขณะที่เพื่อนผู้หญิงอีกคนบอกว่า "พวกเราคิดถึงเธอมากนะ ฉูซี ถ้านายได้ยินพวกเรา โปรดลืมตาขึ้นมาเถอะ ใกล้จะสอบแล้ว พวกเรากำลังรอให้นายกลับมาเรียนกับพวกเรานะ" นอกจากนี้ เด็กชายอีกคนได้ร้องเพลงโปรดของฉูซี ส่วนอีกคนเล่าเรื่องตลกจากในห้องเรียน
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
หลังจากแพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ ทางคุณครูได้พาเพื่อนร่วมชั้นมาหาฉูซีที่โรงพยาบาล พร้อมนำของเล่นและบัตรอวยพรไปให้ ครูได้พูดติดตลกว่า จะยกเว้นไม่ให้ฉูซีต้องทำการบ้าน ทำให้เขาดีใจพยายามลืมตาและโบกมือตอบ หลายวันหลังจากนั้น อาการของเด็กชายก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เขายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะหายดี
แม่ของฉูซีให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความดีใจอย่างที่สุด เธอกล่าวว่า "ในที่สุดฉันก็ได้เห็นแสงอาทิตย์หลังเมฆมรสุม ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง ๆ" เธอขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทีมแพทย์ คุณครูและเพื่อนร่วมชั้น และหวังว่าเรื่องราวของลูกชายเธอจะเป็นแสงแห่งความหวังเล็ก ๆ ที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นได้
ภาพจาก Weibo
เรื่องราวของฉูซีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายบนโซเชียลมีเดียในจีนแผ่นดินใหญ่ คลิปวิดีโอเรื่องราวของเขามียอดวิวมากกว่า 10 ล้านครั้ง ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชม ทั้งพลังใจอันบริสุทธิ์จากเพื่อน ๆ และคุณครู รวมไปถึงความมุ่งมั่นของผู้เป็นแม่ และที่สำคัญคือความเข้มแข็งของตัวเขาเอง
"เห็นรอยยิ้มของเด็กชายตัวน้อยแล้วน้ำตาไหล ฉันชื่นชมความมุ่งมั่นของแม่ พลังใจที่แข็งแกร่งของเขา และกำลังใจอันเหลือเชื่อจากเพื่อน ๆ"
"บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการแพทย์ ปล่อยให้เป็นเรื่องของความรักและปาฏิหาริย์เถอะ ฉูซีจะต้องกลับไปโรงเรียนอย่างแน่นอน"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post