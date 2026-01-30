HILIGHT
สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า เสียงคุ้น ๆ ลั่นถึงกับตกใจ อุทานว่า ไอ้...

 
            สรยุทธ เล่าเบื้องหลังโพสต์ไวรัล รำคาญเสียงหมาเห่า ย้ำหมายถึงหมาจริง ๆ เผยตกใจจนอุทานคำนี้ แต่แฟนรายการพอฟังดีเทลแล้ว อดคิดไกลไม่ไหว 

สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

             วันที่ 30 มกราคม 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา เผยในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ตอบข้อสงสัยที่แฟนรายการคอมเมนต์ถามเรื่องโพสต์ผ่านเพจว่า "จะนอนแล้ว รำคาญเสียงหมาเห่าประปราย" จนทำเอาหลายคนแห่คาดเดาว่าหมายถึงอะไร

สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า

             สรยุทธ กล่าวว่า เรื่องหมาเห่า คือเมื่อวานนี้เรื่องจริง นี่ไปคิดอะไรกันเนี่ย เอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เมื่อเช้าเจอตัวแล้ว มันเป็นเรื่องหมาจริง ๆ  คือเวลานอนเวลาเราเหนื่อย ๆ เนี่ย เสียงมันจะเหมือนได้ยินไกล ต้องลองไปดูไอ้สะเดากับชบาเลย เป็นห่วงมันไง เอาเข้ากรง แล้วก่อนจะออกจากบ้านเจอตัวแล้ว ไว้มีโอกาสมาเล่าให้ฟัง คือมันเป็นเรื่องหมาจริง ๆ เข้าใจไหม ไปคิดอะไรกัน เรื่องหมา

             คือผมเป็นคนที่เวลานอนจำกัด เพราะฉะนั้นเวลามันได้ยินแล้วมันรำคาญไม่ใช่เรื่องอื่นเลย อย่าไปคิดเยอะ ใครต่อใครอย่าไปคิดแทน ไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง เจอแล้วเมื่อเช้านี้นะ ก่อนออกจากบ้านถึงกระดาษอุทานเลย "ไอ้สัตว์ !" โคตรตกใจเลย เอาไว้เล่าให้ฟัง คือมันเป็นเรื่องหมาจริง ๆ ทำไมไม่เชื่อกัน 

             คือผมล่ะปวดใจจริง ๆ คือบางทีนี่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ เนี่ย เอ่อ จะว่าไปเลยสิ่งที่จะทำให้ถูกอกถูกใจ ก็คือว่าถ้าไปให้ความสำคัญก็อย่า ถูกไหม เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหมาจริง ๆ

สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า

             ที่คอมเมนต์ว่าหมาชื่ออะไรครับ จะไปรู้เหรอ แต่ไม่ใช่เสียงของชบา อย่าเอาไปเกลือกกลั้ว คือต่อไปนี้จะไม่โพสต์อีกแล้ว คือโพสต์แล้วคิดกันมาก ผมไม่ไปตอบโต้ตอบสนองอะไรหรอก ก็ว่ากันตามสบายเลย อยากจะอะไร เพียงแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องจริง  เวลานอนผมน้อย เดี๋ยวตี 3 ต้องตื่นไง ก็เลยมาโพสต์อีกทีหนึ่งเรื่องทอง

             ไม่มีใครเชื่อพี่ยุทธเลย คือทำไมท่านผู้ชมเป็นอย่างงี้ แล้วไม่ต้องมาช่วยอะไรยังไงด้วย ไม่ต้อง เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอย่าไปเข้าใกล้ ไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวไปจินตนาการกันอีก ก็บอกเรื่องหมาจริง ๆ ต่อไปนี้จะไม่โพสต์อะไรเล่นแบบนี้แล้ว ไม่ใช่เล่น เป็นความทุกข์ คือมันจะนอนแล้วมันเสียงมันรำคาญน่ะ

             เอาเป็นว่าเจอแล้ว คิดว่าจะต้องมีการประกาศเขตควบคุมการระบาด ผมสงสัยเองว่าหมาบ้า คืออยู่ดีก็กร่างออกมาเลย แล้วขาแบบลาก ๆ นะ เอ่อ น้ำลายยืดเลย น้ำลายย้อยเลย หางจะดูหาง หางด้วน  มันเรื่องจริง เรื่องหมาเข้าใจไหม พี่คิดว่าใช่ เพราะออกมาเนี่ยในหมู่บ้านไม่มีปัญหา พอออกมามันเจอไง มันกราดออกมา แล้วเสียงคุ้น ๆ ผมก็ไม่ยืนยันหรอก เพราะว่าไม่ได้ไปจับตรวจ 

สรยุทธ แจงที่มาโพสต์เดือด รำคาญเสียงหมาเห่า

             สิ่งแรกที่ต้องอุทานทันทีคือ "ไอ้สัตว์ !" ตกใจไง กลัว นึกออกไหม อย่าไปจินตนาการ มันเป็นเรื่องหมาจริง ๆ อย่าไปคิดมาก คือตามันขวางเลยนะ น้ำลายนี่เต็ม ย้อยออกมาเลย

             คือตอนแรกกะจะเข้าไปเตะ ตาย… ไม่ได้เลย ไม่ได้ เดี๋ยวเกิดมีบาดแผล น้ำลายกระเด็นเข้ามาที่ซอกเล็บ อย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาด ถ้ามันมีความเสี่ยงนะ เรื่องหมาจริง ๆ คือแบบโคตรกลัวเลย เมื่อเช้านี้ขึ้นรถมายังตัวสั่น กลัวมาก โอ้โห ไปเข้าใกล้น้ำลายกระเด็นขึ้นมา ทำไงอ่ะ กระเด็นปุ๊บเข้าซอกเล็บเลย เล็บหัวแม่ตีนน่ะ เธอเชื่อพี่ไหม

             นี่เกริ่นเท่านั้นเองนะ ขอให้เชื่อผมเถอะว่าผมพูดถึงหมาจริง ๆ ค่ะ คือมันถ่ายรูปไม่ทัน ตกใจไง อย่าไปคิดเยอะ คนเรา คุณไม่เคยเจอคุณไม่รู้หรอก มันตกใจนะ คือเราไอ้เราก็ทำข่าวใช่ไหม พิษสุนัขบ้านี่ ถ้าโดนน้ำลายเข้าไปนี่ตายอย่างเดียว  ต้องรีบไปฉีดรอบสะดือเลยนะ จบนะ จบ ไม่ต้องไปคิดต่อ ไม่ต้องไปทำอะไรต่อ ไม่ต้องเป็นห่วงผมด้วย เพราะว่าผมรู้ ถ้าเจอลักษณะแบบนี้ผมต้องทำไง ห่างไว้ เพราะจริง ๆ ผมเป็นคนรักหมามาก แต่พอหมามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย มันไม่มีเหตุผล เข้าใจไหม 


