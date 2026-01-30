อย. ตรวจพบยาดมยี่ห้อดัง ไม่พบเลขใบอนุญาต - เลขขึ้นทะเบียนตำรับเป็นของสินค้าอื่น

อย. ตรวจพบยาดมยี่ห้อดัง ไม่พบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ แถมเลขขึ้นทะเบียนตำรับเป็นของผลิตภัณฑ์อื่น
ภาพจาก อย.
วันที่ 30 มกราคม 2569 องค์การอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งขนาด 2 กรัม เนื่องจากไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์
ภาพจาก อย.
ทั้งนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่พบเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเมื่อตรวจสอบจากระบบการอนุญาตของ อย. พบว่าเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ G 508/68 เป็นของผลิตภัณฑ์อื่น ไม่ใช่ยาดมยี่ห้อดังกล่าว
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.