อย. ตรวจพบยาดมยี่ห้อดัง ไม่พบเลขใบอนุญาต - เลขขึ้นทะเบียนตำรับเป็นของสินค้าอื่น

          วันที่ 30 มกราคม 2569 องค์การอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งขนาด 2 กรัม เนื่องจากไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์

          ทั้งนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่พบเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเมื่อตรวจสอบจากระบบการอนุญาตของ อย. พบว่าเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ G 508/68 เป็นของผลิตภัณฑ์อื่น ไม่ใช่ยาดมยี่ห้อดังกล่าว

