ชอตเดือด แม่หนุ่มลวงโลกด่าเหยื่อโง่เอง - กรรชัย ได้ฟังถึงกับสุดทน สวนกลับประโยคจี๊ด

 
             โหนกระแสเดือด แม่หนุ่มหลอกผู้หญิงด่าเหยื่อว่าโง่ที่หลงเชื่อ ด้าน หนุ่ม กรรชัย ไม่ทน สวนกลับเพื่อปกป้องผู้เสียหาย ด้านเจ้าตัวโฟนอินรับผิด



หลอกผู้หญิง
ภาพจาก โหนกระแส

             วันที่ 30 มกราคม 2569 รายการโหนกระแส เปิดใจหญิงสาวผู้เสียหาย ซึ่งถูกชายชื่อ แบงค์ หนุ่มหน้าตาดี สร้างโปรไฟล์หรูหลอกคบผ่านแอปฯ หาคู่ อ้างทำธุรกิจรถเช่า ซื้อขายรถหรู มีทรัพย์สินจำนวนมาก เงินเดือนสูงถึง 400,000 บาท ก่อนสร้างเรื่องราวความน่าสงสารจนฝ่ายหญิงหลงเชื่อและสูญเงินเป็นจำนวนมาก  บางรายสูญเงินกว่า 36 ล้าน

             คุณเอ (นามสมมติ ) ผู้เสียหายรายล่าสุด เผยพฤติกรรมหลังจากเริ่มรู้สึกสนิทใจด้วย ฝ่ายชายเริ่มอ้างว่ามีปัญหาคดีความ ถูกอดีตภรรยาฟ้องร้อง ทำให้ทรัพย์สินรถและคอนโดถูกอายัด ไม่สามารถใช้เงินได้ตามปกติ และขอให้เช่วยออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปก่อน ทั้งค่าเติมน้ำมัน ค่าอาหาร และค่าใช้ชีวิตประจำวัน โดยรับปากว่าจะคืนเงินให้ในภายหลัง ระหว่างนั้นฝ่ายชายมีการนำเอกสาร หมายศาล และเรื่องคดีมาให้ดู ทำให้เกิดความสงสารและหลงเชื่อ แต่เมื่อทวงถามเรื่องคืนเงิน ฝ่ายชายกลับบ่ายเบี่ยง 

             จุดที่ทำให้คุณเอเริ่มเอะใจ คือการสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย จนพบว่าชายคนดังกล่าวเคยตกเป็นข่าว ถูกจับกุมในคดีหลอกผู้หญิงให้รักและหลอกเงินหลายราย และเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำ ทำให้ต่อมาเธอจึงตัเสินใจเข้าแจ้งความแล้ว

             ต่อมา แม่ของแบงค์ โฟนอินเข้ามาในรายการ พุดคุยกับ หนุ่ม กรรชัย แต่ด้วยคำพูดของอีกฝ่ายที่ดูจะยิ่งกระทบกับผู้เสียหาย ทำให้กลายเป็นการโต้เถียงดุเดือดแบบไม่มีใครคาดคิดกลางรายการโหนกระแส

หลอกผู้หญิง
ภาพจาก โหนกระแส

             หนุ่ม กรรชัย : สวัสดีครับ คุณแม่ครับ คุณแม่ของคุณแบงค์นะครับ คุณแม่เป็นบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านที่ผมต้องคุยนะครับ คุณแม่ครับ

             แม่ของแบงค์ :  ฉันรู้ ทำไมฉันจะไม่รู้

             หนุ่ม กรรชัย : แม่รู้ว่าอะไรครับ

             แม่ของแบงค์ :  เดี๋ยวคุณกรรชัยฟังฉันก่อน ก่อนที่คุณจะคุยกับฉัน คุณลองเข้าไปดูในบัญชีแบงก์กรุงเทพฯ ของฉันดูก่อน ว่าใน 3–4 ปี หรือ 4–5 ปีที่ผ่านมา ฉันมีเงินอยู่เท่าไหร่ คุณก็จะรู้เอง

             หนุ่ม กรรชัย : มีเงินอยู่เท่าไหร่ครับแม่

             แม่ของแบงค์ :  ตอนนี้รู้สึกจะ 80 กว่าบาท

             หนุ่ม กรรชัย : 80 กว่าล้าน หรือ 80 กว่าบาทนะครับ

             แม่ของแบงค์ :  โอ้โห ชีวิตฉันเนี่ยนะ จะ 80 แล้วนะ ฉันไม่เคยถือเงินล้านเลย ฉันจะบอกให้เธอฟังว่า ชีวิตฉันไม่เคยถือเงินล้านเลย อย่าว่าแต่เงินล้านเลย เงินแสนก็แทบจะไม่เคยสะดุด แล้วคุณกรรชัยฟังฉันนะ ไอ้หมอ (ผู้เสียหาย) เนี่ยนะ ฟังให้ดี ฉันไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอก

หลอกผู้หญิง
ภาพจาก โหนกระแส

             หนุ่ม กรรชัย : หมอ ที่ว่าลูกชายคุณแม่ไปเอาเงินเข้ามา 36 ล้านใช่ไหม

             แม่ของแบงค์ : มันไม่ใช่

             หนุ่ม กรรชัย : ไม่ใช่เหรอ

             แม่ของแบงค์ :  ก็ฉันบอกให้คุณเช็กบัญชีฉันได้ สภาพที่คุณเห็น ฉันไม่ใช่คนมีธุรกิจเป็นร้อยล้าน

             หนุ่ม กรรชัย : แล้วแม่เคยไปฮ่องกงไหม

             แม่ของแบงค์ :  ไปเที่ยว เคยไปเที่ยว

             หนุ่ม กรรชัย :  แล้วแม่เป็นนักธุรกิจของฮ่องกงไหม

             แม่ของแบงค์ : มะแหงกแกสิ ฉันไปเที่ยวแล้วฉันก็กลับ

             หนุ่ม กรรชัย :  ฉันอยากจะรู้นะว่าผู้หญิงคนที่ไปคอมเพลนเคยเห็นฉันไหม

            หนุ่ม กรรชัย : : ไม่เคยเห็น 

             แม่ของแบงค์ : แล้วแกจะมาว่าอะไรฉันนักหนา ฉันอยากรู้นัก

            หนุ่ม กรรชัย :  เดี๋ยวก่อนนะแม่ เขาไม่ได้ว่าแม่ แต่เขาบอกว่าลูกชายของแม่ไปหลอกเขาบอกว่าแม่ไปต่างประเทศ แม่เป็นนักธุรกิจฮ่องกง แล้วบอกว่าเดี๋ยวแม่กลับมาจะเอาเงินมาคืน

             แม่ของแบงค์ :  แล้วไปเชื่อ ถามหน่อยเถอะ ใครโง่กว่าใคร

             หนุ่ม กรรชัย : อ๋อ แสดงว่าผู้หญิงโง่ที่ไปเชื่อเขาสิ

             แม่ของแบงค์ : ฉันจะเตือนเขาอยู่เรื่อย ๆ ว่าอย่าหลอกคนนะ

             หนุ่ม กรรชัย :  อ้าว

             แม่ของแบงค์ : ฉันว่าไอ้คนที่โดนหลอกมันโง่ มันไม่เช็กให้ดี ๆ ก่อนที่มันจะโดน ถามสิ มันไปค้างบ้านเขากี่คืน กี่ครั้ง

             หนุ่ม กรรชัย : แม่ เดี๋ยวก่อนนะ ผมถามตรง ๆ ตกลงลูกชายแม่ไปหลอกเขาจริงไหม

             แม่ของแบงค์ : ฉันคิดว่าใช่นะ ฟังให้ดีนะคุณหนุ่ม ลูกฉันอายุ 10 กว่าขวบก็หลุดจากชีวิตฉันแล้ว ไม่เคยเข้ามาหาฉัน นาน ๆ เข้ามาที แล้วก็ออกไปทุกครั้งเขามาเอาเงินฉัน

             หนุ่ม กรรชัย : ขโมยเงินแม่ด้วยใช่ไหม

             แม่ของแบงค์ : ใช่ แต่เขาเป็นลูกฉัน ก็ต้องให้เขาถูกไหม

             หนุ่ม กรรชัย : แล้วเรื่องคุณหมอ ตอนนั้นลูกแม่ไปเอาเงินเขามาจริงไหม

             แม่ของแบงค์ : อันนี้ฉันไม่รู้นะ เขาอยู่กันมา 10 กว่าปี ไม่ใช่ 3 ปี เขาไปเมืองนอกกันตลอด เงินทองก็ต้องใช้เรื่อย ๆ เขาไปยุโรป ไม่ได้ไปแค่ฮ่องกง ฉันเห็นเขาใช้จ่ายกันตลอด

             หนุ่ม กรรชัย : ลูกคุณแม่ทำงานอะไร

             แม่ของแบงค์ : ตอนนี้เป็นพนักงานขับรถ

             หนุ่ม กรรชัย : แล้วตอนนั้นล่ะ

             แม่ของแบงค์ :  ตอนนั้นไม่มีงานทำ ลูกฉัน ป.4 ยังไม่จบเลยแล้วผู้หญิงหน้าโง่ถึงให้เขาหลอกได้ยังไงก็ไม่รู้

             หนุ่ม กรรชัย : แม่ คืออย่างนี้ คือ ลูกแม่เนี่ย เขาไปอ้างตัวเองว่าเป็นคนรวย

หลอกผู้หญิง
ภาพจาก โหนกระแส

             แม่ของแบงค์ : นั่นมันเป็นนิสัย เป็นสันดานของเขา ทุกวันนี้ ไม่ใช่ฉันไม่สอน ฉันสอน ฉันบอกว่ายุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อน ลูกฉัน ฉันไม่เคยยุ่งกับเขานะฉันพูดตรง ๆ คุณหนุ่ม ทุกวันนี้คุณไม่เชื่อคุณ ฉันเอาเบอร์บัญชีให้คุณคุณไปเช็กดูว่าเงินฉันเคยมีหลักล้าน หลักแสนเข้าบัญชีไหม ไอ้ที่หลักแสนก็มีแค่ตอนที่ไอ้แบงค์มันไปอยู่เรือนจำ ฉันไม่มีเงิน ฉันไม่มีเงิน แล้วฉันจะต้องสปอยลูกชายตลอด ทุกเดือน เดือนละ 2,000ฉันจำเป็นต้องเอาของของฉันออกมาขาย ฉันถึงมีเงินแสน แล้วก็มีคนติดเงินฉัน เขาก็คืนให้ฉันมาอีก 100,000 แค่นั้นแหละ แล้วถามสิคุณหนุ่ม ทุกวันนี้ 100 บาทยังไม่มีเลย

             หนุ่ม กรรชัย : แม่ ผมถามแม่อย่างนี้ตรง ๆ ได้ไหม กรณีที่เกิดขึ้น เรื่องของคุณหมอ คือลูกชายแม่ไปหลอกในการลงทุน ตำรวจมีหลักฐานทั้งหมดว่ามีการไปหลอกกันด้วยวิธีไหน ทำแบบไหน หลอกว่าเอาเงินไปลงทุนซื้อรถ สุดท้ายไม่ได้รถมาจริง ต่าง ๆ นานา เขาก็แจ้งความจับลูกคุณแม่ แม่คิดว่ากรณีแบบนี้ แม่มองว่าคุณหมอโง่เหรอ ที่โดนลูกแม่หลอก

             แม่ของแบงค์ :  ไม่ใช่โง่ แต่อย่าลืมนะ เงินทั้งหมดเนี่ย เธอร่วมกันใช้ เธออยู่กัน 10 กว่าปี ไม่ใช่ 3 ปีอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูด อยู่กันมา 10 กว่าปี แล้วคุณหนุ่มคิดว่า เราอยู่ด้วยกัน ใช้ไปใช้มา คุณคิดว่าจะทำยังไง ทุกวันนี้เงินเดือนลูกชายมันยังชนหน้าไม่ถึงหลัง มันยังมาดึงจากฉัน ฉันบอกฉันเอาที่ไหนให้ ตั้งแต่ไอ้แบงค์มันอยู่เรือนจำ น้องชายช่วยฉันทุกเดือน เดือนละ 4,000 ค่าเช่าบ้านฉันก็ 2,700 ค่าน้ำ ค่าไฟอีก ฉันเอาอะไรใช้

            หนุ่ม กรรชัย : แม่ เอางี้ดีกว่า ผมถามแม่อีกนิดหนึ่ง สรุปแล้ว ผู้หญิงทุกคนที่โดนลูกแม่หลอก โง่หมดเหรอ

            แม่ของแบงค์ :  โง่ มันก็สมควรจะโง่แล้ว เพราะฉันไม่รู้จักทุกคนเลยฉันไม่เคยรู้เรื่องใคร แต่คุณหมอเนี่ยรู้

            หนุ่ม กรรชัย :  แม่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ฟังน้องเขาพูดหน่อย

            ผู้เสียหาย  : เขาหลอกว่าคุณแม่กลับจากฮ่องกงค่ะ แล้วแม่จะโอนเงินมา เอาเงินจากแม่มาใช้คืนหนูทั้งหมด ที่เขาให้หนูจ่ายไปก่อน

            แม่ของแบงค์ :  ฉันถามว่า ทำไมเราเชื่อคนง่ายดายอย่างนี้

            ผู้เสียหาย : ก็โง่ค่ะคุณแม่ เลยเชื่อเขา

            แม่ของแบงค์ :  เออ ใช่ไหม

            ผู้เสียหาย  : ใช่ค่ะ

           หนุ่ม กรรชัย :  ไม่หรอกครับ บางทีน้องผู้หญิงมันโง่ เพราะไปเจอคนเหี้_ครับแม่

            แม่ของแบงค์ :  อ๋อ งั้นก็ไม่ว่า

            หนุ่ม กรรชัย : แม่ต้องเข้าใจนิดนึงนะ ผมต้องขออภัย บางทีคนเหี้_มันก็มาหลอกคน แล้วมันก็มาบอกเหยื่อว่าโง่

            แม่ของแบงค์ :  แล้วฉันจะอยากให้ลูกฉันทำอย่างนั้นเหรอ ?

            หนุ่ม กรรชัย : ผมก็ไม่รู้ ผมก็บอกแม่ตรง ๆ ตามที่แม่บอกว่าเหยื่อโง่

            แม่ของแบงค์ :  เพราะคุณเป็นพ่อของคนแล้ว จะสอนลูกไปหลอกคนอื่นเหรอ ฉันถาม

            หนุ่ม กรรชัย :  แล้วแม่สอนไหม

            แม่ของแบงค์ :  ชีวิตฉัน ฉันสาบานได้เลย ถ้าฉันสอนเมื่อไหร่ ขอให้ออกจากบ้านไปแล้วโดนรถทับตาย

            หนุ่ม กรรชัย :  แสดงว่าแม่ไม่ได้สอน แม่ยอมรับว่าไม่ได้สอน

            แม่ของแบงค์ :  คุณหนุ่มจะเอายังไง

            หนุ่ม กรรชัย : เอาอะไรล่ะ ก็ถามแม่อยู่นี่ไง ตอนนี้เขาติดต่อแม่มาไหม

            แม่ของแบงค์ : เขาอยู่กับฉันทุกคืนเลย เขาบอกฉันว่าให้คุณหนุ่มโทร. หาเขา เพราะเขารออยู่

            หนุ่ม กรรชัย : ให้โทร. เหรอ โอเค ผมโทร. นะ 

หลอกผู้หญิง
ภาพจาก โหนกระแส

             ด้าน แบงค์ เปิดเผยผ่านโฟนอินว่า ยอมรับต่อหน้ารายการว่า ตนเป็นฝ่ายผิด และยอมรับว่ามีการโกหกตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะการสร้างภาพว่าตนเองเป็นคนรวย รวมถึงอ้างว่าแม่ทำงานและทำธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกง เงินที่ผู้เสียหายโอนมาให้ ไม่ได้เป็นเงินที่ตนได้ไปใช้ส่วนตัวทั้งหมด แต่เป็นเงินที่นำไปซื้อของตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอ เช่น โทรศัพท์มือถือ และของใช้ต่าง ๆ โดยตนทำหน้าที่เพียงซื้อให้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แบงค์ยอมรับว่า ความผิดสำคัญคือการรับปากว่าจะคืนเงิน แต่ไม่สามารถคืนได้ตามที่พูดไว้

             เขาระบุว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้เสียหายซื้อให้ ได้มีการนำไปคืนให้แล้ว แต่เมื่อนำไปขายกลับได้เงินคืนเพียงประมาณ 50,000 บาท พร้อมยอมรับว่า ตนโกหกเรื่องแม่ไปฮ่องกงจริงทั้งหมด และเป็นการโกหกที่ทำให้เรื่องบานปลาย ตนยอมรับผิดในส่วนของการให้คำพูดและการสร้างเรื่องเท็จ พร้อมขอโทษผู้เสียหาย โดยยอมรับว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถชดใช้เงินที่เหลือได้ แต่หากมีโอกาสก็จะพยายามทยอยคืนให้ในอนาคต

             นอกจากนี้ แบงค์ยังยอมรับว่า ผู้เสียหายพยายามติดต่อทวงถามเงินอยู่ตลอด แต่ตนเลือกไม่ตอบข้อความ แม้จะอ่านทุกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการมีปากเสียงหรือทะเลาะกัน พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีการหลอกลวงผู้หญิงรายอื่น และไม่มีความสัมพันธ์กับใครเพิ่มเติม

             ท้ายที่สุด แบงค์กล่าวขอโทษอีกครั้ง และยอมรับว่า ความผิดทั้งหมดเกิดจากตัวเขาเอง รวมถึงขอให้สังคมเข้าใจว่า การกล่าวโทษเหยื่อว่าโง่นั้นไม่ถูกต้อง พร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก


